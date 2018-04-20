Где в саду можно использовать опилки

Опил представляет собой органическое удобрение, исключительно полезное для применения на огороде. При верном его использовании удается обеспечить богатый урожай даже на небольшом пространстве. Опил возможно применять в самых разных целях. Вот несколько вариантов, о которых рассказывает портал "Как просто".

Опил на грядах с земляникой

При мульчировании гряд с земляникой опилом вырастающие ягоды не будут касаться земли и не сгниют. Если вносить его осенью, слой опила обеспечит посадкам защиту от замерзания. Он также не позволит прорасти сорнякам. Если использовать обработанный мочевиной опил от хвойных пород, то он будет отпугивать некоторых насекомых.

Опил для формирования низких гряд

Для поднятия низких гряд поступают следующим образом. Вокруг гряды сделайте борозды шириной 30-40 см, глубиной 20 см. Вынутую из них землю сложите на грядку. В траншеи засыпьте опил. Помимо того, что теперь даже после дождя вы сможете подойти к грядке, не боясь запачкаться, так предотвращается иссушение гряд. Опилки не позволят прорастать сорнякам, а перегнив, становятся прекрасным удобрением. Земля при перемешивании с ними становится теплее и пышнее.

Опил для высоких гряд

Высокие грядки формируются на толстом слое из органических материалов, куда добавляется немного почвы. На таком многослойном сооружении отлично растут цветы и овощные культуры. Для ее сооружения снимают верхний слой земли и убирают в сторону. В траншее делают подстилку из сена, засыпают опил, обработанный мочевиной. Укладывают еще слой органики – это могут быть палые листья или трава. Сверху все прикрывают убранной ранее землей.

Чтобы края гряд не осыпались, сделайте вокруг барьер из скошенной травы. Можно использовать солому или дерн корнями наружу. На таких грядах растениям воды требуется больше, поэтому борты гряд полезно укрывать пленкой – это уменьшает испарение влаги.