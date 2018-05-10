Готовьтесь к нападению тли заранее

Несмотря на миниатюрные размеры, тля может напрочь лишить вас урожая. С одинаковым результатом она вредит и в саду, и огороде. А некоторые плодовые деревья могут полностью сбросить завязь из-за нашествия тли. Поэтому важно вовремя распознать и ликвидировать врага, пишет портал "Хозяйство".

Угадать, где появилась тля, можно даже издалека. У таких растений скручена листва на верхушках побегов, часто сильно деформированы сами побеги. По таким растениям деловито снуют муравьи. Если дело пустить на самотек, то листва покрывается сахаристыми выделениями, на которых поселяется сажистый грибок, и их поверхность чернеет.

Тля опасна по нескольким причинам:

высасывая сок из растений, она ослабляет их;

пораженные листья и побеги деформируются и засыхают;

тля останавливает рост побегов, а также предотвращает закладку плодовых почек на следующий год;

сахаристые выделения загрязняют поверхность листвы, а потом к ним добавляются пыль и сажистый грибок;

тля переносит вирусные и грибные болезни;

колонии тли могут полностью погубить молодые растения и уничтожить до трети побегов у взрослых деревьев;

если с тлей не бороться, она нанесет огромный урон урожаю.

Тля не всеядна, но может повреждать огромный ассортимент культур:

садовые (яблоня, груша, вишня, слива и прочие);

овощные (томаты, огурцы, помидоры, баклажаны, перец и др.);

декоративные деревья и кустарники (черемуха, ирга, арония, сирень и прочие);

цветы.

Особенно опасна тля в конце весны − начале лета, когда ее численность достигает максимума. Обработки от нее надо проводить раз в две-три недели, так как тля отрождается из яиц каждые пять-семь дней. И только так можно сдержать рост ее численности.

Важно не перекармливать деревья азотными удобрениями, так как в этом случае растения формируют более нежные листочки и побеги, что благоприятно для тли. Также с осторожностью надо вносить и просто навоз, так как в нем очень много азота.

Надо не забывать и про борьбу с сорняками, так как на них тля набирает численность и плодится в большом количестве. Также не забудьте и про муравьев: они разносят тлю по всему саду и защищают ее от естественных врагов.

Из народных методов борьбы с тлей хорошо себя зарекомендовал отвар луковой шелухи, настой чеснока или ботвы помидоров. Некоторые садоводы используют сразу три компонента одновременно.