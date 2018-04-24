Как посадить дерево правильно?

Delfi Dom Sad
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Питомник – лучшее место покупки
Как посадить дерево правильно?
Foto: Shutterstock

Казалось бы, довольно простое занятие – взять и посадить дерево. А ведь на самом деле – это целый комплекс мероприятий, о которых обязательно нужно знать и все их соблюдать. В противном случае можно получить совершенно не тот результат, о котором каждый садовод мечтает. При неправильной, несвоевременной посадке дерева можно добиться куда меньшего урожая или вовсе его не дождаться, либо, вместо положенных пары лет от посадки до первого урожая, ждать плодов в два, а то и в три раза дольше. Так как же посадить дерево правильно? Рассказывает портал "Ботаничка.ru".

Сроки посадки плодовых деревьев

Известно, что высаживать деревья можно как весной, так и осенью. Оптимальное время весной – до распускания почек. Осенью посадка должна быть закончена дней за 15-20 до наступления устойчивых холодов. Обычно высаживают деревья в октябре, когда почва влажная, уже не жарко и еще не холодно.

Зная сроки посадки, каждый может сам решить, когда ему удобнее посадить дерево. Естественно, весной времени меньше: много дел и успеть высадить дерево до распускания почек не всегда удается; осень – это более спокойное время, да и выбор саженцев в питомниках наибольший. Если же приобрести дерево осенью, решив посадить весной, то придется его где-то прикопать и защитить от грызунов.

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Питомник – лучшее место покупки

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Delfi Dom Sad

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