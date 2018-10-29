Неопытные дачники, как правило, стремятся как можно раньше закончить дачный сезон, убрав весь урожай и попрощавшись с грядками и цветниками до весны. В то же время опытный садовод знает, что дел осенью предстоит еще много. Можно так сейчас спланировать свои работы, чтобы получилось разгрузить весьма горячую весеннюю пору. К таким осенним работам относятся и посевы под зиму.

Именно поздней осенью можно посеять не только семена овощей, но и многолетние и однолетние цветы. Подобные посевы обладают весомыми преимуществами, кроме экономии времени. Они позволяют получить качественную закаленную рассаду с минимальными усилиями. Как правильно посеять цветы под зиму, рассказывает портал "Ботаничка.ру".

Почему стоит посеять цветы под зиму?

У посева семян под зиму есть несколько важных преимуществ.

Экономия времени и места для растений весной

Выращивание рассады цветов и овощей достаточно утомительное занятие, особенно когда рассады много. Посеяв часть растений под зиму, вы сможете больше места на подоконнике выделить для теплолюбивых растений и уделить этой рассаде больше внимания. Для кого-то еще одним важным фактором в данном случае будет и то, что рассаду не надо перевозить, она уже будет на месте высадки.

Закаливание растений

Другой очень важный момент – это закаливание растений. Высеянные осенью семена дадут более крепкие и выносливые всходы. Такие сеянцы будут более устойчивы к весенним заморозкам, вредителям и возбудителям заболеваний. Например, довольно часто у неопытных садоводов не получается выращивание однолетней астры – она часто поражается грибковыми заболеваниями. Подзимний посев астры позволяет получить более крепкую рассаду, устойчивую к заболеваниям.

Посеянные на зиму цветы зацветают раньше

Еще один фактор – посеянные под зиму цветы зацветают недели на две раньше. А если весной грядки с посевами накрыть с помощью дуг укрывным материалом, то растения зацветут еще быстрее!

Подзимний посев – естественная стратификация семян

Для многих многолетних цветов посев под зиму не только возможен, но даже необходим. Дело в том, что, попадая в зимние условия, семена многолетников проходят этап естественной стратификации, без которой они попросту могут и не взойти.

Семенам этих растений для прорастания важно какое-то время находиться при низких температурах. На пакетиках с такими семенами производители обычно пишут, что при весеннем посеве их нужно выдержать в холодильнике (у каждого свое время стратификации).

Если срок годности семян на исходе

Еще один фактор, о котором стоит упомянуть – осенью лучше высевать те семена, у которых на исходе срок годности. Подзимний посев позволяет гораздо раньше убедиться в том, всхожие семена или нет. В случае отсутствия всходов, еще будет время посеять новые семена. Конечно, сеять можно только холодостойкие растения.

Минусы подзимнего посева цветов

Как и у любой другой технологии, у посева семян под зиму есть и отрицательные моменты, которые также нужно учитывать.

По-первых, непредсказуемость и резкие перепады погоды могут привести к гибели всходов. Устойчивые заморозки могут смениться оттепелью, семена могут начать прорастать, а после очередной смены погоды – погибнуть.

Именно по причине таких резких изменений погоды бывает достаточно сложно определить точное время посева семян. В любом случае свои плюсы и минусы есть у любой технологии, зная об отрицательных моментах подзимнего посева, можно подстраховаться: посеять только часть семян. Если какой-то сорт ценный или редкий, немного семян можно оставить и на весну.

Еще один момент, который надо учитывать при посеве под зиму – если участок очень сильно засорен семенами сорняков, весной они взойдут одновременно с культурными растениями. И грядку обязательно нужно будет пропалывать, что не так просто, пока всходы мелкие. В таком случае лучше отказаться от любых посевов под зиму.

Сроки посева цветов под зиму

Оптимальное время для посева под зиму – установление стабильно низких, но еще не минусовых температур. Во многих регионах это время наступает в конце октября–середине ноября.

Важно не торопиться с посевом, иначе всходы могут появится преждевременно и потом погибнуть. Точнее определить время можно по стабильному понижению температуры воздуха до нуля градусов. В это время почва уже достаточно промерзла, но еще не покрыта слоем снега. Если синоптики потепления не обещают, можно начинать посев.

Хотя сеять можно и гораздо позднее – до выпадения постоянного снежного покрова. Как правило, верхний слой почвы в это время уже промерзает. На семенах это никак не отразится, главное – приготовить грядку заранее. В сам день посева это вряд ли получится – земля уже будет мерзлая. Засыпать семена в таком случае нужно сухим не промерзшим грунтом. Его нужно будет заготовить заранее, закрыв от попадания влаги и промерзания.

Как выбрать место и подготовить грядку под посев?

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Для подзимнего посева очень важно заранее подготовить грядки и сделать бороздки, чтобы в нужный момент осталось только высеять семена и засыпать их сухим грунтом.

Место под посев нужно выбрать защищенное от ветров, желательно на возвышенном месте, чтобы не было застоя воды, иначе семена могут сгнить. Идеальный вариант – приподнятая грядка с бортиками, чтобы с осадками семена не смыло с грядки. Высота оптимальной грядки 15-20 см. Весной на подобной грядке не будет излишней влаги, она быстро прогреется, значит, семена начнут всходить гораздо раньше.

Перед посевом желательно ознакомиться с условиями выращивания каждого выбранного растения. Есть культуры, которые легко переносят пересадки. А есть и такие, которые при пересадке приживаются с трудом, их надо сразу сеять на постоянное место.

Место под грядку нужно освободить от сорняков и перекопать. Особенно тщательно нужно убирать корни многолетних сорняков. Иначе весной они быстро прорастут и забьют всходы цветов.

Под перекопку можно внести перегной 4-6 кг на 1 кв. м. Если земля плотная, тяжелая, то нужен разрыхлитель, например, речной песок. Из минеральных удобрений можно разбросать фосфорно–калийные (15-20 г на 1 кв. м) или специальные осенние удобрения.

Как правильно высевать семена цветов под зиму?

У подзимнего посева семян есть свои особенности. Очень важно проводить работы в сухую погоду. Семена нельзя замачивать и проращивать – посев можно проводить только сухими семенами, чтобы не спровоцировать преждевременное их прорастание.

Из-за возможной гибели части всходов норму высева семян обычно увеличивают на 25–50 %.

За зиму почвенный слой уплотняется. Чтобы семена смогли весной пробиться на поверхность, их рекомендуется сеять на меньшую глубину по сравнению с посевом весной. Именно поэтому посеянные под зиму семена желательно присыпать небольшим слоем перегноя, торфа или смеси из торфа, песка и перегноя.

Грунт нужно подготовить заранее, чтобы он был сухой и сыпучий. После посева грядку не поливают, чтобы семена не проросли преждевременно. Для защиты от сильных заморозков грядку можно укрыть опавшими листьями, лапником.

Как ухаживать за подзимними посевами весной?

Весной, как только сойдет снег, мульчирующий материал надо убрать. На первых порах посевы в поливе не нуждаются, им хватает влаги от растаявшего снега. На грядку желательно установить дуги с укрывным материалом. Это позволит сберечь влагу, защитить посевы от перепадов температур.

Если сеянцы взойдут очень густо, их необходимо проредить или рассадить. Позднее, по мере роста растений, их можно будет высадить на постоянное место.

Итак, как видите, особых сложностей и большого количества манипуляций при посеве цветов под зиму нет. Главное – заранее приготовить грядку, грунт для присыпки посевов и вовремя посеять растения.

Какие цветы можно посеять под зиму?

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Под зиму можно сеять как однолетние и двулетние, так и многолетние цветы.

Однолетники

Под зиму высевают холодостойкие однолетники с коротким периодом развития от всходов до цветения.

Их можно сеять как на рассадную грядку, так и сразу на постоянное место. В таком случае нужно выбирать место под посев в соответствии с предпочтениями растений и тщательно подготовить почву. Для растений со стержневой корневой системой посадка на постоянное место более предпочтительна, так как они плохо переносят пересадку. К таким растениям относятся дельфиниум, мак, эшшольция.

При желании можно сразу посеять семена в контейнеры или горшки. Но их придется на зиму закопать в землю, перед посевом на дно горшков обязательно нужно положить дренажный слой, чтобы избежать в них застоя воды.

Многолетние и двулетние цветы

Среди многолетних растений есть такие, которым для прорастания обязательно нужна холодная стратификация. Среди них: аквилегия, горечавка, дельфиниум, лаванда, примула. Если у вас не получается вырастить рассаду этих цветов, обязательно попробуйте посеять их под зиму.

А есть и такие многолетники, которые можно высеять или под зиму, или весной. Но, как показывает практика, полученная от подзимних посевов рассада взойдет дружнее и будет развиваться гораздо лучше.

К таким растениям относятся: арабис, гайлардия, виола, гвоздика, дороникум, колокольчики персиколистный и карпатский, лихнис, люпин, мелколепестник, ромашка, обриета, тысячелистник, и т.д.