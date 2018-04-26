Как вырастить 3 урожая цветной капусты за один сезон

Цветная капуста является ценным диетическим продуктом, но большинство огородников выращивают ее на своих земельных участках только один раз в течение посевного сезона. А ведь можно лакомиться этим нежным питательным продуктом с июня по октябрь, пишет портал "Как просто".

Организовать конвейер по выращиванию головок цветной капусты совсем не сложно. Для этого надо приобрести семена сортов или гибридов различных сроков созревания. Важно, чтобы семена цветной капусты имели отличные посевные качества.

Итак, цветную капусту принято выращивать через рассаду, так как растет она довольно долгое время, от 80 и более дней. И если посеять семена скороспелых (ультра ранних) сортов во второй половине марта, а затем высадить 30-45 дневную рассаду в конце апреля (начале мая) в грунт под укрытие, то первый урожай цветных головок можно подать на стол в начале июня.

Ко второму обороту приступают в первой декаде апреля. Для посева берут также ранние (среднеранние) сорта или гибриды. Рассаду лучше вырастить на участке в тепличке. На грядку подращенные сеянцы рассаживают в лунки в конце мая. Головки цветной капусты созревают уже в середине июля.

Третий, летне-осенний урожай поспеет в августе, в разгар дачных заготовок. Семена на рассаду сеют в конце апреля – середине мая, а на грядки 25-30 дневную рассаду высаживают в середине июня. Для посева годятся среднеранние и среднеспелые сорта. При использовании среднепоздних сортов урожай снимают позднее, в сентябре и начале октября.

Помимо правильно подобранных сортов и посева семян на рассаду в разные сроки, важными факторами являются выращивание жизнеспособной крепкой рассады и соблюдения правил агротехники возделывания этой культуры.