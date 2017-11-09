Как вырастить тюльпаны, нарциссы и гиацинты к Новому году

Не успели посадить этой осенью весенние луковичные: тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мускарики? Это не беда, а отличный повод заставить их зацвести к... Новому году. Или к любому другому зимнему торжеству. Согласитесь, это чудо, когда за окном вьюга и мороз, а у вас на столе благоухают нежные весенние цветы. О том, как заставить луковичные цвести, рассказывает портал "Хозяйство".

Для того, чтобы вырастить букет тюльпанов зимой к нужному вам сроку, вовсе не обязательно держать под рукой оранжерею или отапливаемую теплицу. Все гораздо проще.

Возьмите обычный цветочный горшок и наполните его садовым грунтом (можно даже песком). В этот горшок посадите луковицы тюльпанов впритык, и в два яруса, плотно прижимая их друг к другу. Даже в небольшой горшок поместится около 20 луковиц.

Теперь без фанатизма полейте их. Горшок поставьте в целлофановый пакет, оставив небольшое отверстие для доступа воздуха. Поставьте в холодильник на самую нижнюю полку. Пусть стоит, пока вам не понадобятся луковицы. Раза два в неделю заглядывайте в пакет: следите за тем, чтобы земля не заплесневела (шире открывайте пакет) и не засохла (изредка поливайте). Через полтора-два месяца луковицы укоренятся, а из земли проклюнутся ростки.

С этого момента луковицы можно доставать из холодильника и отправлять цветы на выгонку. Выгонкой это называется потому, что полезные вещества для роста и развития берутся не из земли, а из запасенных питательных веществ луковицы.

Где-то за 2-2,5 недели на вашем подоконнике поднимется чудесный букет. Причем скорость роста можно регулировать: если праздник совсем рядом, то поставьте горшочек в более теплое место, он там быстрее распустится, но листва будет бледной и вытянутой, а цветки поникшими и не яркими.

Так что имейте в виду, что чем медленнее развивается цветок в прохладном светлом месте, тем ярче и крепче он будет и тем дольше будет стоять.

Пришел праздник? Срезайте цветы и дарите. А можно сразу весь цветущий горшочек подарить.

Можно и не тюльпаны выгнать, а мелколуковичные крокусы, мускарики, сциллы или пушкинии. Эти цветы после холодильника распускаются меньше чем за неделю, и в горшке почти на ваших глазах распустится самая настоящая клумба из ярких цветов весны.