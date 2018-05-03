Календарь садовых работ на май

Delfi Dom Sad
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Работы в фруктовом саду
Календарь садовых работ на май
Foto: Shutterstock

Пожалуй, ни один месяц не может похвастаться таким буйным обилием свежей зелени и белых цветов. Будь то огромное дерево или мелкая травка, майский оттенок молодой зелени всегда ассоциируется у нас с солнцем, теплом и пышным цветом, пишет DELFI Dārzs.

В мае дни стали настолько длинными, что из садов и огородов не хочется уходить, ведь под лучами солнца и пение птиц даже работать в саду — одно удовольствие. Но даже когда сад приведен в порядок, посеяны семена и посажена рассада, во второй половине месяца май удивляет нас заморозками. Чтобы не растеряться в майской суматохе, мы собрали для вас все рекомендации по садовым работам в мае.

Работы в декоративном саду

Календарь садовых работ на май
Foto: Shutterstock

Если в конце апреля вы еще не высадили зимостойкие растения и кустарники, то лучше всего это сделать в начале мая, чтобы растения восполнили силы.

В сухую погоду следует сажать луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы.

Если долго не было дождей (как во второй половине этого апреля), то поливают весь сад. Очень важно, была ли зима снежной. В песчаной почве растениям может не хватить влаги, и они могут погибнуть.

Чтобы укрепить растения, их поливают навозной жижей, настойкой или отваром для растений. Почву удобряют триходермином или другими составами. В магазинах для садоводов можно купить специальные минеральные смеси для каждой из групп цветов — роз, рододендронов, лилий, хвойных растений и т.д.

В саду сажают хвойные деревья, рододендроны, лиственные декоративные кусты.

Во второй половине мая и осенью сажают цветущие луковичные растение — фрезии, лилии, гладиолусы, а после заморозков — далии и канны.

Разделяют и пересаживают зимостойкие цветы — например, кореопсис и анафалис пересаживают каждые 3-4 года, флоксы, астры и другие среднезимостойкие цветы — каждые 5-10 лет, а самые долговечные зимостои (анемоны, лилейник, астильба, хосты) — через 15 лет, когда заметна потеря декоративного вида растения или оно заросло сорняками.

Пересаживают подснежники и белоцветник.

В клумбы сажают летние цветы — календулу, космею, настурцию, мак, матиолу, нигеллу, резеду, васильки, подсолнечники и т.д.

Сажают двух- и многолетние цветы.

Во второй половине мая после заморозков высаживают рассаду летних цветов. Перед посадкой растения закаляют — сначала их оставляют на пару часов в месте, защищенном от солнца и ветра, и со временем это время увеличивают и приучают к прямым солнечными лучам, ветру и вечерней прохладе.

После цветения обрезают форзиции, спиреи, отламывают отцветшие соцветия сирени.

В конце месяца, когда появляются бутоны, повторно удобряют розы.

Ухаживают за клумбами, по необходимости мульчируют их.

Начинают косить газон. Первый покос происходит после того, как трава достигла 8-12 см в высоту. Важно состричь не больше четверти высоты.

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Работы в фруктовом саду

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Delfi Dom Sad

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Календарь садовых работ на май

Календарь садовых работ на май

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