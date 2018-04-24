Когда и как сажать горох в открытый грунт

Горох - продукт, который мы часто используем в готовке в повседневной жизни. Покупной горошек не всегда радует отменным качеством, поэтому многие садоводы предпочитают самостоятельно выращивать данную культуру. Вырастить достаточный урожай гороха несложно, ведь он не требует какого-то особого ухода. Главное - посадить культуру вовремя, соблюдая некоторые правила. О них рассказывает портал "Как просто".

Когда сажать горох в открытый грунт

Горох - культура, которую сеют сразу в открытый грунт, поэтому его посадка всегда осуществляется в период, когда минует угроза заморозков. Вообще, данное растение способно выдержать небольшие заморозки (до -3 градусов), однако исключительно непродолжительный промежуток времени.

При выборе срока посадки гороха нужно учитывать не только погодные условия, но и примерный период, когда вы желаете собрать урожай. В среднем горох поспевает за 2,5-3 месяца, поэтому, посадив его в конце апреля, вы сможете полакомиться вкусным горошком уже в середине лета. Если вы сажаете горох для того, чтобы в дальнейшем урожай законсервировать, то совершайте посадку не ранее середины мая.

Как сажать горох в открытый грунт

Горох хорошо растет на плодородных почвах, солнечных участках. Если до высадки гороха на грядках росли томаты, картофель или тыква, а после их сбора почва была удобрена азотными удобрениями, то посадив горох на эти грядки, вы соберете прекрасный урожай.

Перед посадкой переберите семена: в чашу налейте литр воды, добавьте пару чайных ложек обычной соли, размешайте и опустите в раствор семена. Все всплывшие удалите, а опустившиеся на дно выловите, замочите их часов на 15 в теплой воде (не выше 35 градусов).

Набухшие семена используйте для посадки. Перекопайте грядку, удалите все корешки сорняков и другой мусор, слегка полейте грядку. Сделайте бороздки на расстоянии 30 сантиметров друг от друга глубиной пять сантиметров. Если вы осенью не вносили удобрения, то в каждую бороздку внесите золу с компостом слоем в один-два сантиметра.

Посадите семена в расчете 15 горошин на один метр борозды, засыпьте посевной материал грунтом и слегка утрамбуйте. Во избежание склевывания семян накройте грядку прозрачной пленкой. Первые всходы появятся спустя 7-10 дней, если погода пасмурная и прохладная - спустя две недели, с появлением первых ростков можно убрать пленку с грядки.

Что касается ухода, то он весьма прост: поливайте грядки по мере высыхания грунта, рыхлите почву после каждого полива, удаляйте своевременно сорняки, а также спустя месяц после посадки установите опору (если сорт низкорослый (до полуметра высотой), то опора не требуется, во всех остальных случаях она необходима).