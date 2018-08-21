Когда пересаживать ирисы: весной или осенью?

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Когда пересаживать ирисы: весной или осенью?
Foto: LETA

Своевременная пересадка ирисов позволяет добиться ежегодного обильного цветения культуры, предотвратить некоторые болезни растения. Процедура не занимает много времени, да и производить ее необходимо нечасто - раз в четыре-шесть лет.

Зачем нужна пересадка ирисов

Ирисы - неприхотливые цветы, прекрасно растут даже на обедненных почвах, нетребовательны к подкормкам. Однако есть у растения один небольшой недостаток - культура быстро "растет вширь". То есть спустя несколько лет после посадки одного клубня цветы могут настолько заполонить клумбу, что им будет не хватать питания для развития. Пересадка - единственный выход из положения, пишет портал "Как просто".

Когда лучше пересаживать ирисы, осенью или весной

Ирисы - одни из тех цветов, которые достаточно быстро и легко укореняются, поэтому к пересадке культуры можно приступать как весной, так и осенью. Однако чтобы весной растения радовали цветением, пересадку лучше проводить пораньше - когда минует угроза ночных заморозков. Осенью же приступать к процедуре следует не раньше сентября.

Как пересадить ирисы осенью на новое место

Когда пересаживать ирисы: весной или осенью?
Foto: Laimoņa Zaķa privātais arhīvs

При пересадке ирисов под зиму необходимо помнить, что пересаживать можно исключительно те кусты, которые имеют хорошо развитую корневую систему, сформированные цветочные почки. Кроме того, сроки проведения процедуры следует выбирать таким образом, чтобы растения смогли укорениться и набраться питательных веществ до промерзания почвы (в среднем, ирисам для этого требуется месяц-полтора).

Что касается самой пересадки, то она весьма проста:

  • осмотрите клумбу, выберите те цветы, которые имеют хорошо развитые стебли;
  • аккуратно выкопайте растения при помощи садовой вилки (или вил), отряхните землю, если требуется, то промойте клубни под струей воды;
  • разделите клубни на звенья так, чтобы каждое звено имело по вееру листьев;
  • обрежьте корни клубней до 5-7 сантиметров, а листья - до 20 сантиметров;
  • обработайте клубни слабым раствором "марганцовки", просушите их;
  • подготовьте посадочное место для ирисов (перекопайте клумбу, проверьте кислотность грунта, если требуется, то внесите в почву немного золы или извести (ирисы не любят кислые почвы);
  • сделайте на клумбе углубления равные длине корней посадочного материала;
  • на дно углублений насыпьте немного грунта, перемешанного с комплексным удобрением для ирисов;
  • поместите клубни в подготовленные лунки (постарайтесь сделать так, чтобы корневища располагались заподлицо с основным уровнем грунта), присыпьте их землей, полейте.

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