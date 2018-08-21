Когда пересаживать ирисы: весной или осенью?

Своевременная пересадка ирисов позволяет добиться ежегодного обильного цветения культуры, предотвратить некоторые болезни растения. Процедура не занимает много времени, да и производить ее необходимо нечасто - раз в четыре-шесть лет.

Зачем нужна пересадка ирисов

Ирисы - неприхотливые цветы, прекрасно растут даже на обедненных почвах, нетребовательны к подкормкам. Однако есть у растения один небольшой недостаток - культура быстро "растет вширь". То есть спустя несколько лет после посадки одного клубня цветы могут настолько заполонить клумбу, что им будет не хватать питания для развития. Пересадка - единственный выход из положения, пишет портал "Как просто".

Когда лучше пересаживать ирисы, осенью или весной

Ирисы - одни из тех цветов, которые достаточно быстро и легко укореняются, поэтому к пересадке культуры можно приступать как весной, так и осенью. Однако чтобы весной растения радовали цветением, пересадку лучше проводить пораньше - когда минует угроза ночных заморозков. Осенью же приступать к процедуре следует не раньше сентября.

Как пересадить ирисы осенью на новое место

Foto: Laimoņa Zaķa privātais arhīvs

При пересадке ирисов под зиму необходимо помнить, что пересаживать можно исключительно те кусты, которые имеют хорошо развитую корневую систему, сформированные цветочные почки. Кроме того, сроки проведения процедуры следует выбирать таким образом, чтобы растения смогли укорениться и набраться питательных веществ до промерзания почвы (в среднем, ирисам для этого требуется месяц-полтора).

Что касается самой пересадки, то она весьма проста: