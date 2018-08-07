Листья смородины меняют цвет: причины и как с этим бороться

Черная смородина – неприхотливый кустарник. Но бывает, что в разгар лета у нее начинают желтеть листья. Иногда они окраску меняют стремительно, а потом опадают. Чем раньше мы определим причину этого явления, тем легче ее будет устранить.

1. Вредители

Обычно листва меняет окраску из-за нападения галловой тли, смородиновой стеклянницы или паутинного клеща. Выявить их можно при внимательном осмотре растений, пишет портал "Хозяйство".

Галловая тля вызывает появление на листьях бугров желтого или красного цвета. Чаще всего повреждает верхушки побегов, замедляя рост растений и уменьшая урожайность следующего года.

Смородиновая стеклянница откладывает яйца в побеги, ее личинки выедают побеги изнутри, спускаясь вниз, к земле. В результате на пораженных побегах листья желтеют и опадают.

Паутинный клещ сильнее всего вредит в сухую погоду. Он высасывает соки из листьев, которые через некоторое время скручиваются и засыхают.

2. Недостаток питательных веществ

Вызвать пожелтение листвы может недостаток питательных веществ:

нехватка азота вызывает постепенное пожелтение. Сначала меняют цвет жилки и лишь потом лист между ними. Побеги вытягиваются и становятся очень тонкими;

при нехватке калия желтеют только края листа;

при нехватке железа желтеют сначала ткани между жилками и лишь потом жилки;

нехватка магния похожа на нехватку железа, но при этом желтеют только нижние листья.

3. Нарушение влажности почвы

Измениться цвет у листьев смородины может и в том случае, если нарушен полив. Это происходит как при пересушивании почвы в приствольном круге, так и при переувлажнении. Если полив недостаточный, то мелкие корешки, которые отвечают за всасывание влаги, частично отмирают. При постоянно влажной почве в период дождей корешки загнивают. При этом растение не получает достаточное количество микроэлементов, из-за чего меняется его внешний вид.

Что делать, если листья смородины желтеют

При нехватке азота его запас можно восполнить с помощью органических удобрений – компоста или перепревшего навоза. Заменить их можно мочевиной.

Если смородине недостаточно калия, то вносят сульфат калия, хлористый калий или калимагнезию. Эти удобрения хорошо растворяются в воде, а жидкие подкормки быстро усваиваются.

Железо восполняется с помощью сульфатов или хелатов железа. При этом следует помнить, что сульфаты железа вносят в почву, а для внекорневых подкормок используют хелаты. Связано это с тем, что таким образом железо усваивается полностью.

При недостатке магния смородину удобряют калимагнезией, сульфатом магния или доломитовой мукой. Большое количество магния содержится в древесной золе.

При грамотном уходе такая проблема, как пожелтение листьев у смородины, встречается редко.