Лунный календарь для садовых работ на 13-19 августа 2018 года

Август знаменует собой начало работ по подготовке сада к следующему сезону, а не только долгожданное время обильных урожаев и их обработки. В свободное время уже можно готовить почву для будущих грядок, обрабатывать пустые участки или выкапывать посадочные ямы. Пока позволяет погода, можно подсевать и зелень к столу, и начать посадку декоративных растений, пишет портал "Ботаничка.ру".

Лунный календарь в этом месяце удивительно благоприятен для работы с растениями, хотя дни, подходящие для заботы об овощах, и чередуются с периодами, когда больше внимания нужно уделить декоративным композициям.

13 августа, понедельник

Эти два стоит посвятить декоративным растениям и газону. Можно как работать с существующими посадками, так и высадить новые растения.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посадка, обрезка, замена, досадка на пустующие места однолетников;

посадка декоративно-лиственных многолетников;

посев и посадка красивоцветущих многолетников;

посадка декоративных кустарников и древесных;

покос трав и стрижка газона;

рыхление приствольных кругов у декоративных кустов и деревьев;

заготовки на зиму.

Работы, от которых лучше отказаться:

предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;

посадки овощей, ягодных и фруктовых видов;

удаление загущающих ветвей, корневой поросли, корчевание.

14-15 августа, вторник-среда

Кроме всех форм обрезки, в эти два дня можно заниматься почти любым видом садовых работ.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка салатов, зелени, скороспелых овощей;

посев сидератов;

посадка фруктовых деревьев (косточковых пород);

уход за плетистыми и кустовыми розами;

пересадка земляники;

посадка луковичных;

сбор подсолнечника;

работа с виноградом;

заготовка черенков;

окулировка и прививка;

поливы для комнатных и садовых растений;

предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;

закладка на хранение клубней и луковиц;

сортировка, классификация, закладка на хранение семян;

срезка цветов для зимних букетов;

фигурная стрижка газонов;

пасынкование и прищипка побегов.

Работы, от которых лучше отказаться:

обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников;

спиливание кустов и деревьев, корчевание;

пересадка плодовых и ягодных растений.

16 августа, четверг

Благодаря комбинации двух продуктивных знаков зодиака в этот день можно заняться и огородом, и обязательными процедурами по уходу за садовыми растениями.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять до полудня:

посев и посадка салатов, зелени, скороспелых овощей;

уход за земляникой;

пасынкование и прищипка побегов;

посев сидератов, в том числе и озимых сидератов;

заготовка черенков;

окулировка и прививка;

поливы комнатных и садовых растений;

уход за виноградом;

заготовка мульчи, в том числе соломы и опилок;

закупка материалов для защиты и укрытия растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять после полудня:

посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;

подкормки минеральными удобрениями;

поливы садовых и комнатных растений;

предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;

рыхление почвы;

прививки;

консервирование.

Работы, от которых лучше отказаться:

уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;

корневые методы размножения, разделение растений;

посадка деревьев;

обрезка плодовых деревьев.

17-18 августа, пятница-суббота

В середине месяца самое время подсеять на освободившееся место зелень, предназначенную не для хранения и вспомнить о любимых ягодных культурах.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;

посев сидератов;

работа с клубникой и земляникой;

уход за ягодными кустарниками;

подкормки минеральными удобрениями;

поливы садовых и комнатных растений;

предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;

рыхление почвы;

прививки;

консервирование.

Работы, от которых лучше отказаться:

уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;

посадка деревьев и кустов;

разделение и пересадка растений;

корневые методы размножения;

обрезка, корчевание, спиливание;

уборка ботвы и растительного мусора;

черенкование.

19 августа, воскресенье

В эти два дня стоит уделить время декоративному саду и сбору урожая.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев сенокосных трав;

посадка высоких многолетников и древесных;

посадка декоративных злаков;

пересадка комнатных растений;

озеленение фасада;

установка опор;

подвязывание лиан к опорам;

оформление мобильных решеток;

создание зеленых стен и экранов;

подбор и создание висячих садов;

оформление подвесных корзин;

замена увядших летников;

сбор урожая ягод, фруктов, овощей, особенно томатов, баклажан, перца;

сбор семян;

срезка цветов для зимних букетов;

сушка грибов и овощей;

заготовка дров;

уборка ботвы и расчистка грядок от растительного мусора;

заготовка мульчирующих материалов;

профилактическая обработка и подготовка овощехранилищ;

вырубка, корчевание, спиливание старых и непродуктивных растений;

санитарные обрезки;

заготовка субстрата.

Работы, от которых лучше отказаться: