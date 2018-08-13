Лунный календарь для садовых работ на 13-19 августа 2018 года

Delfi Dom Sad
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Лунный календарь для садовых работ на 13-19 августа 2018 года
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Август знаменует собой начало работ по подготовке сада к следующему сезону, а не только долгожданное время обильных урожаев и их обработки. В свободное время уже можно готовить почву для будущих грядок, обрабатывать пустые участки или выкапывать посадочные ямы. Пока позволяет погода, можно подсевать и зелень к столу, и начать посадку декоративных растений, пишет портал "Ботаничка.ру".

Лунный календарь в этом месяце удивительно благоприятен для работы с растениями, хотя дни, подходящие для заботы об овощах, и чередуются с периодами, когда больше внимания нужно уделить декоративным композициям.

13 августа, понедельник

Эти два стоит посвятить декоративным растениям и газону. Можно как работать с существующими посадками, так и высадить новые растения.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посадка, обрезка, замена, досадка на пустующие места однолетников;
  • посадка декоративно-лиственных многолетников;
  • посев и посадка красивоцветущих многолетников;
  • посадка декоративных кустарников и древесных;
  • покос трав и стрижка газона;
  • рыхление приствольных кругов у декоративных кустов и деревьев;
  • заготовки на зиму.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
  • посадки овощей, ягодных и фруктовых видов;
  • удаление загущающих ветвей, корневой поросли, корчевание.

14-15 августа, вторник-среда

Кроме всех форм обрезки, в эти два дня можно заниматься почти любым видом садовых работ.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка салатов, зелени, скороспелых овощей;
  • посев сидератов;
  • посадка фруктовых деревьев (косточковых пород);
  • уход за плетистыми и кустовыми розами;
  • пересадка земляники;
  • посадка луковичных;
  • сбор подсолнечника;
  • работа с виноградом;
  • заготовка черенков;
  • окулировка и прививка;
  • поливы для комнатных и садовых растений;
  • предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
  • закладка на хранение клубней и луковиц;
  • сортировка, классификация, закладка на хранение семян;
  • срезка цветов для зимних букетов;
  • фигурная стрижка газонов;
  • пасынкование и прищипка побегов.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников;
  • спиливание кустов и деревьев, корчевание;
  • пересадка плодовых и ягодных растений.

16 августа, четверг

Благодаря комбинации двух продуктивных знаков зодиака в этот день можно заняться и огородом, и обязательными процедурами по уходу за садовыми растениями.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять до полудня:

  • посев и посадка салатов, зелени, скороспелых овощей;
  • уход за земляникой;
  • пасынкование и прищипка побегов;
  • посев сидератов, в том числе и озимых сидератов;
  • заготовка черенков;
  • окулировка и прививка;
  • поливы комнатных и садовых растений;
  • уход за виноградом;
  • заготовка мульчи, в том числе соломы и опилок;
  • закупка материалов для защиты и укрытия растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять после полудня:

  • посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;
  • подкормки минеральными удобрениями;
  • поливы садовых и комнатных растений;
  • предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
  • рыхление почвы;
  • прививки;
  • консервирование.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • корневые методы размножения, разделение растений;
  • посадка деревьев;
  • обрезка плодовых деревьев.

17-18 августа, пятница-суббота

В середине месяца самое время подсеять на освободившееся место зелень, предназначенную не для хранения и вспомнить о любимых ягодных культурах.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;
  • посев сидератов;
  • работа с клубникой и земляникой;
  • уход за ягодными кустарниками;
  • подкормки минеральными удобрениями;
  • поливы садовых и комнатных растений;
  • предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
  • рыхление почвы;
  • прививки;
  • консервирование.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • посадка деревьев и кустов;
  • разделение и пересадка растений;
  • корневые методы размножения;
  • обрезка, корчевание, спиливание;
  • уборка ботвы и растительного мусора;
  • черенкование.

19 августа, воскресенье

В эти два дня стоит уделить время декоративному саду и сбору урожая.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев сенокосных трав;
  • посадка высоких многолетников и древесных;
  • посадка декоративных злаков;
  • пересадка комнатных растений;
  • озеленение фасада;
  • установка опор;
  • подвязывание лиан к опорам;
  • оформление мобильных решеток;
  • создание зеленых стен и экранов;
  • подбор и создание висячих садов;
  • оформление подвесных корзин;
  • замена увядших летников;
  • сбор урожая ягод, фруктов, овощей, особенно томатов, баклажан, перца;
  • сбор семян;
  • срезка цветов для зимних букетов;
  • сушка грибов и овощей;
  • заготовка дров;
  • уборка ботвы и расчистка грядок от растительного мусора;
  • заготовка мульчирующих материалов;
  • профилактическая обработка и подготовка овощехранилищ;
  • вырубка, корчевание, спиливание старых и непродуктивных растений;
  • санитарные обрезки;
  • заготовка субстрата.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
  • формирующие обрезки, особенно на декоративных кустах и деревьях.

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