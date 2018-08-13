Лунный календарь для садовых работ на 13-19 августа 2018 года

Август знаменует собой начало работ по подготовке сада к следующему сезону, а не только долгожданное время обильных урожаев и их обработки. В свободное время уже можно готовить почву для будущих грядок, обрабатывать пустые участки или выкапывать посадочные ямы. Пока позволяет погода, можно подсевать и зелень к столу, и начать посадку декоративных растений, пишет портал "Ботаничка.ру".
Лунный календарь в этом месяце удивительно благоприятен для работы с растениями, хотя дни, подходящие для заботы об овощах, и чередуются с периодами, когда больше внимания нужно уделить декоративным композициям.
13 августа, понедельник
Эти два стоит посвятить декоративным растениям и газону. Можно как работать с существующими посадками, так и высадить новые растения.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посадка, обрезка, замена, досадка на пустующие места однолетников;
- посадка декоративно-лиственных многолетников;
- посев и посадка красивоцветущих многолетников;
- посадка декоративных кустарников и древесных;
- покос трав и стрижка газона;
- рыхление приствольных кругов у декоративных кустов и деревьев;
- заготовки на зиму.
Работы, от которых лучше отказаться:
- предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
- посадки овощей, ягодных и фруктовых видов;
- удаление загущающих ветвей, корневой поросли, корчевание.
14-15 августа, вторник-среда
Кроме всех форм обрезки, в эти два дня можно заниматься почти любым видом садовых работ.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка салатов, зелени, скороспелых овощей;
- посев сидератов;
- посадка фруктовых деревьев (косточковых пород);
- уход за плетистыми и кустовыми розами;
- пересадка земляники;
- посадка луковичных;
- сбор подсолнечника;
- работа с виноградом;
- заготовка черенков;
- окулировка и прививка;
- поливы для комнатных и садовых растений;
- предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
- закладка на хранение клубней и луковиц;
- сортировка, классификация, закладка на хранение семян;
- срезка цветов для зимних букетов;
- фигурная стрижка газонов;
- пасынкование и прищипка побегов.
Работы, от которых лучше отказаться:
- обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников;
- спиливание кустов и деревьев, корчевание;
- пересадка плодовых и ягодных растений.
16 августа, четверг
Благодаря комбинации двух продуктивных знаков зодиака в этот день можно заняться и огородом, и обязательными процедурами по уходу за садовыми растениями.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять до полудня:
- посев и посадка салатов, зелени, скороспелых овощей;
- уход за земляникой;
- пасынкование и прищипка побегов;
- посев сидератов, в том числе и озимых сидератов;
- заготовка черенков;
- окулировка и прививка;
- поливы комнатных и садовых растений;
- уход за виноградом;
- заготовка мульчи, в том числе соломы и опилок;
- закупка материалов для защиты и укрытия растений.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять после полудня:
- посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;
- подкормки минеральными удобрениями;
- поливы садовых и комнатных растений;
- предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
- рыхление почвы;
- прививки;
- консервирование.
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- корневые методы размножения, разделение растений;
- посадка деревьев;
- обрезка плодовых деревьев.
17-18 августа, пятница-суббота
В середине месяца самое время подсеять на освободившееся место зелень, предназначенную не для хранения и вспомнить о любимых ягодных культурах.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;
- посев сидератов;
- работа с клубникой и земляникой;
- уход за ягодными кустарниками;
- подкормки минеральными удобрениями;
- поливы садовых и комнатных растений;
- предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
- рыхление почвы;
- прививки;
- консервирование.
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- посадка деревьев и кустов;
- разделение и пересадка растений;
- корневые методы размножения;
- обрезка, корчевание, спиливание;
- уборка ботвы и растительного мусора;
- черенкование.
19 августа, воскресенье
В эти два дня стоит уделить время декоративному саду и сбору урожая.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев сенокосных трав;
- посадка высоких многолетников и древесных;
- посадка декоративных злаков;
- пересадка комнатных растений;
- озеленение фасада;
- установка опор;
- подвязывание лиан к опорам;
- оформление мобильных решеток;
- создание зеленых стен и экранов;
- подбор и создание висячих садов;
- оформление подвесных корзин;
- замена увядших летников;
- сбор урожая ягод, фруктов, овощей, особенно томатов, баклажан, перца;
- сбор семян;
- срезка цветов для зимних букетов;
- сушка грибов и овощей;
- заготовка дров;
- уборка ботвы и расчистка грядок от растительного мусора;
- заготовка мульчирующих материалов;
- профилактическая обработка и подготовка овощехранилищ;
- вырубка, корчевание, спиливание старых и непродуктивных растений;
- санитарные обрезки;
- заготовка субстрата.
Работы, от которых лучше отказаться:
- предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
- формирующие обрезки, особенно на декоративных кустах и деревьях.