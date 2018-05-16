Лунный календарь для садовых работ на 14-20 мая 2018 года

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru".
Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.
14 мая, понедельник
День продуктивной работы и с декоративными, и с полезными растениями.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:
- посев и посадка любых салатов, зелени и овощей (как предназначенных для хранения, так и выращиваемых непосредственно к столу);
- посев и посадка любых декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья)
- прополка и борьба с сорняками;
- обработка от вредителей и заболеваний у садовых растений;
- меры по защите комнатных культур;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- пикирование всходов и повторное пикирование рассады, прореживание и рассаживание посевов в открытой почве;
- рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
- мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
- обрезка декоративных растений;
- приведение в порядок и ревизия банка семян;
- закладка компоста.
Работы, от которых лучше отказаться:
- прививки и окулировки;
- разделение травянистых многолетников;
- обильные поливы в огороде.
15 мая, вторник
Неблагоприятный день принесет пользу, если посвятить его пруду и борьбе с нежелательной растительностью и вредителями в огороде и декоративном саду.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:
- сбор зелени и ранних пряных трав для хранения и сушки;
- борьба с сорняками и нежелательной растительностью;
- борьба с заболеваниями и вредителями у садовых и комнатных растений;
- прищипка верхушек у рассады, пасынкование;
- чистка и озеленение водоема;
- закладка компоста.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посевы и посадки в любой форме;
- обработка почвы, в том числе мульчирование;
- поливы любых растений, в том числе и рассады.
16-17 мая, среда-четверг
В центре внимания в эти два дня должны быть великолепные садовые верхолазки. Если останется время, стоит уделить внимание давно отложенной стрижке и чистке растений.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посадка многолетних и однолетних лиан;
- посадка и посев земляники и клубники;
- посадка и работы с виноградом;
- рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
- мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
- сбор семян;
- вырезка поросли, загущающих побегов, борьба с корневой порослью;
- удаление сухих ветвей;
- формирующие стрижки на декоративных растениях;
- стрижка газона и скашивание прилегающих территорий.
Работы, от которых лучше отказаться:
- корчевание кустов и деревьев;
- борьба с вредителями и заболеваниями;
- поливы садовых растений;
- пересадка комнатных растений.
18-19 мая, пятница-суббота
Этот период благоприятен для работ со всеми низкорослыми сортами и видами растений, для посадок бордюров и почвопокровников. Можно работать с растениями и на грядках, и на цветниках.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка салатов, зелени, однолетних пряных трав;
- посев и посадка почвопокровников и газонных смесей;
- посадка или посев низкорослых и стелющихся культур;
- высадка бордюров и окантовок;
- посадка, пересадка рассады и посев тыквы, помидор, редиса и бахчевых, за исключением корнеплодов и клубневых;
- посев газонов, в том числе и цветущих;
- заготовка черенков;
- окулировка и прививка;
- стрижка для бордюров и живых изгородей;
- поливы комнатных и садовых растений;
- подкормки минеральными удобрениями;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
- мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
- сбор семян.
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- посадка и пересадка кустов и деревьев;
- обрезка ягодных и плодовых растений;
- срезка цветов;
- корчевание и спиливание деревьев и кустов.
20-21 мая, воскресенье-понедельник
Два дня стоит посвятить любимым кустарникам и деревьям – от изгородей и плодового сада до кадочных культур.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев подсолнечника, в том числе декоративных сортов;
- посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;
- посадка и размножение цитрусовых;
- сбор семян;
- сбор и сушка трав, в том числе и сбор первого урожая ранних трав;
- покосы и стрижка газона и почвопокровников;
- мульчирование посадок;
- удаление поросли, корчевание;
- профилактическая обработка, чистка и ремонт мебели и инвентаря;
- подготовка площадок для отдыха;
- чистка садовых дорожек;
- планирование новых посадок.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посев и посадка овощных культур;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- подкормки;
- уборка ботвы;
- формирующие обрезки;
- пикирование всходов.