Лунный календарь для садовых работ на 14-20 мая 2018 года

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Лунный календарь для садовых работ на 14-20 мая 2018 года
Foto: Shutterstock

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru".

Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.

14 мая, понедельник

День продуктивной работы и с декоративными, и с полезными растениями.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

  • посев и посадка любых салатов, зелени и овощей (как предназначенных для хранения, так и выращиваемых непосредственно к столу);
  • посев и посадка любых декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья)
  • прополка и борьба с сорняками;
  • обработка от вредителей и заболеваний у садовых растений;
  • меры по защите комнатных культур;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • пикирование всходов и повторное пикирование рассады, прореживание и рассаживание посевов в открытой почве;
  • рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
  • мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
  • обрезка декоративных растений;
  • приведение в порядок и ревизия банка семян;
  • закладка компоста.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • прививки и окулировки;
  • разделение травянистых многолетников;
  • обильные поливы в огороде.

15 мая, вторник

Неблагоприятный день принесет пользу, если посвятить его пруду и борьбе с нежелательной растительностью и вредителями в огороде и декоративном саду.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

  • сбор зелени и ранних пряных трав для хранения и сушки;
  • борьба с сорняками и нежелательной растительностью;
  • борьба с заболеваниями и вредителями у садовых и комнатных растений;
  • прищипка верхушек у рассады, пасынкование;
  • чистка и озеленение водоема;
  • закладка компоста.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посевы и посадки в любой форме;
  • обработка почвы, в том числе мульчирование;
  • поливы любых растений, в том числе и рассады.

16-17 мая, среда-четверг

В центре внимания в эти два дня должны быть великолепные садовые верхолазки. Если останется время, стоит уделить внимание давно отложенной стрижке и чистке растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посадка многолетних и однолетних лиан;
  • посадка и посев земляники и клубники;
  • посадка и работы с виноградом;
  • рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
  • мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
  • сбор семян;
  • вырезка поросли, загущающих побегов, борьба с корневой порослью;
  • удаление сухих ветвей;
  • формирующие стрижки на декоративных растениях;
  • стрижка газона и скашивание прилегающих территорий.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • корчевание кустов и деревьев;
  • борьба с вредителями и заболеваниями;
  • поливы садовых растений;
  • пересадка комнатных растений.

18-19 мая, пятница-суббота

Этот период благоприятен для работ со всеми низкорослыми сортами и видами растений, для посадок бордюров и почвопокровников. Можно работать с растениями и на грядках, и на цветниках.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка салатов, зелени, однолетних пряных трав;
  • посев и посадка почвопокровников и газонных смесей;
  • посадка или посев низкорослых и стелющихся культур;
  • высадка бордюров и окантовок;
  • посадка, пересадка рассады и посев тыквы, помидор, редиса и бахчевых, за исключением корнеплодов и клубневых;
  • посев газонов, в том числе и цветущих;
  • заготовка черенков;
  • окулировка и прививка;
  • стрижка для бордюров и живых изгородей;
  • поливы комнатных и садовых растений;
  • подкормки минеральными удобрениями;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
  • мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
  • сбор семян.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • посадка и пересадка кустов и деревьев;
  • обрезка ягодных и плодовых растений;
  • срезка цветов;
  • корчевание и спиливание деревьев и кустов.

20-21 мая, воскресенье-понедельник

Два дня стоит посвятить любимым кустарникам и деревьям – от изгородей и плодового сада до кадочных культур.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев подсолнечника, в том числе декоративных сортов;
  • посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;
  • посадка и размножение цитрусовых;
  • сбор семян;
  • сбор и сушка трав, в том числе и сбор первого урожая ранних трав;
  • покосы и стрижка газона и почвопокровников;
  • мульчирование посадок;
  • удаление поросли, корчевание;
  • профилактическая обработка, чистка и ремонт мебели и инвентаря;
  • подготовка площадок для отдыха;
  • чистка садовых дорожек;
  • планирование новых посадок.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посев и посадка овощных культур;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • подкормки;
  • уборка ботвы;
  • формирующие обрезки;
  • пикирование всходов.

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