Лунный календарь для садовых работ на 14-20 мая 2018 года

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru".

Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.

14 мая, понедельник

День продуктивной работы и с декоративными, и с полезными растениями.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

посев и посадка любых салатов, зелени и овощей (как предназначенных для хранения, так и выращиваемых непосредственно к столу);

посев и посадка любых декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья)

прополка и борьба с сорняками;

обработка от вредителей и заболеваний у садовых растений;

меры по защите комнатных культур;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

пикирование всходов и повторное пикирование рассады, прореживание и рассаживание посевов в открытой почве;

рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;

мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;

обрезка декоративных растений;

приведение в порядок и ревизия банка семян;

закладка компоста.

Работы, от которых лучше отказаться:

прививки и окулировки;

разделение травянистых многолетников;

обильные поливы в огороде.

15 мая, вторник

Неблагоприятный день принесет пользу, если посвятить его пруду и борьбе с нежелательной растительностью и вредителями в огороде и декоративном саду.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

сбор зелени и ранних пряных трав для хранения и сушки;

борьба с сорняками и нежелательной растительностью;

борьба с заболеваниями и вредителями у садовых и комнатных растений;

прищипка верхушек у рассады, пасынкование;

чистка и озеленение водоема;

закладка компоста.

Работы, от которых лучше отказаться:

посевы и посадки в любой форме;

обработка почвы, в том числе мульчирование;

поливы любых растений, в том числе и рассады.

16-17 мая, среда-четверг

В центре внимания в эти два дня должны быть великолепные садовые верхолазки. Если останется время, стоит уделить внимание давно отложенной стрижке и чистке растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посадка многолетних и однолетних лиан;

посадка и посев земляники и клубники;

посадка и работы с виноградом;

рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;

мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;

сбор семян;

вырезка поросли, загущающих побегов, борьба с корневой порослью;

удаление сухих ветвей;

формирующие стрижки на декоративных растениях;

стрижка газона и скашивание прилегающих территорий.

Работы, от которых лучше отказаться:

корчевание кустов и деревьев;

борьба с вредителями и заболеваниями;

поливы садовых растений;

пересадка комнатных растений.

18-19 мая, пятница-суббота

Этот период благоприятен для работ со всеми низкорослыми сортами и видами растений, для посадок бордюров и почвопокровников. Можно работать с растениями и на грядках, и на цветниках.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка салатов, зелени, однолетних пряных трав;

посев и посадка почвопокровников и газонных смесей;

посадка или посев низкорослых и стелющихся культур;

высадка бордюров и окантовок;

посадка, пересадка рассады и посев тыквы, помидор, редиса и бахчевых, за исключением корнеплодов и клубневых;

посев газонов, в том числе и цветущих;

заготовка черенков;

окулировка и прививка;

стрижка для бордюров и живых изгородей;

поливы комнатных и садовых растений;

подкормки минеральными удобрениями;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;

мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;

сбор семян.

Работы, от которых лучше отказаться:

уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;

посадка и пересадка кустов и деревьев;

обрезка ягодных и плодовых растений;

срезка цветов;

корчевание и спиливание деревьев и кустов.

20-21 мая, воскресенье-понедельник

Два дня стоит посвятить любимым кустарникам и деревьям – от изгородей и плодового сада до кадочных культур.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев подсолнечника, в том числе декоративных сортов;

посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;

посадка и размножение цитрусовых;

сбор семян;

сбор и сушка трав, в том числе и сбор первого урожая ранних трав;

покосы и стрижка газона и почвопокровников;

мульчирование посадок;

удаление поросли, корчевание;

профилактическая обработка, чистка и ремонт мебели и инвентаря;

подготовка площадок для отдыха;

чистка садовых дорожек;

планирование новых посадок.

Работы, от которых лучше отказаться: