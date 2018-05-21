Лунный календарь для садовых работ на 21-27 мая 2018 года

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru".
Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.
21 мая, понедельник
Два дня стоит посвятить любимым кустарникам и деревьям – от изгородей и плодового сада до кадочных культур.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев подсолнечника, в том числе декоративных сортов;
- посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;
- посадка и размножение цитрусовых;
- сбор семян;
- сбор и сушка трав, в том числе и сбор первого урожая ранних трав;
- покосы и стрижка газона и почвопокровников;
- мульчирование посадок;
- удаление поросли, корчевание;
- профилактическая обработка, чистка и ремонт мебели и инвентаря;
- подготовка площадок для отдыха;
- чистка садовых дорожек;
- планирование новых посадок.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посев и посадка овощных культур;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- подкормки;
- уборка ботвы;
- формирующие обрезки;
- пикирование всходов.
22-23 мая, вторник-среда
Эти два дня стоит посвятить только декоративному саду
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка однолетников;
- посадка декоративно-лиственных многолетников;
- посев и посадка красивоцветущих многолетников;
- посадка декоративных кустарников и древесных;
- пересадка и размножение комнатных растений;
- рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
- мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
- сбор семян;
- покос трав, чистка и реставрация газона;
- вынос кадочных и комнатных растений на свежий воздух;
- составление горшечных композиций.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посев и посадка салатов, овощей, ягодных и плодовых культур;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- посадка на семена;
- обрезка плодовых деревьев;
- черенкование и другие методы размножения растений.
24-25 мая, четверг-пятница
Эти два дня можно использовать для работы с кадочной коллекцией и для пересадки комнатных растений. Можно продолжать посевы на грядках, ухаживать за молодыми растениями.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка салатов, зелени, овощей (особенно корневых, а также кукурузы, капусты, фасоли, гороха);
- пересадка комнатных и кадочных растений;
- заготовка черенков;
- окулировка и прививка;
- поливы комнатных и садовых растений;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- сбор семян;
- приведение в порядок семенного фонда и закладка семян на хранение;
- покос трав и фигурная стрижка газона;
- посевы и закладка газонов;
- подготовка грядок и цветников для летников.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посадка растений на семена;
- сбор растительного мусора, обрезка ботвы;
- обрезка на ягодных кустарниках и плодовых деревьях;
- фигурная стрижка на декоративных кустарниках;
- поливы любых растений.
26 мая, суббота
Стоит продолжать активные работы на грядках, не забывая о возможности создать новые газоны или высеять двулетники.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:
- посев и посадка салатов, зелени, стручковых овощей и капусты;
- посев двулетников;
- заготовка черенков;
- окулировка и прививка;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- сбор семян;
- закладка новых газонов.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять вечером:
- посев, пересадка и посадка томатов, перца, баклажан, бахчевых растений;
- посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;
- посев огурцов;
- сбор лекарственных и пряных трав;
- обрезка на плодовых растениях;
- поливы комнатных и садовых растений.
Работы, от которых лучше отказаться:
- корчевание деревьев;
- санитарная обрезка декоративных растений;
- сбор урожая;
- выкопка ранних луковичных.
27 мая, воскресенье
Одни из наиболее благоприятных дней для посадок в огороде – от любимых салатов до клубней на семена.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка салатов, зелени, овощей (огурцов, томатов, перца, баклажан, бахчевых растений, пряных и лекарственных трав, острых салатов);
- заготовка черенков;
- окулировка и прививка;
- поливы для комнатных и садовых растений;
- подкормки минеральными удобрениями;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- сбор семян;
- посадка растений на семена.
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- сбор растительного мусора;
- пасынкование, прищипка верхушек;
- обрезка на деревьях и кустарниках;
- выкопка ранних луковичных;
- корчевание кустов и деревьев.