Лунный календарь для садовых работ на 21-27 мая 2018 года

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Лунный календарь для садовых работ на 21-27 мая 2018 года
Foto: Shutterstock

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru".

Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.

21 мая, понедельник

Два дня стоит посвятить любимым кустарникам и деревьям – от изгородей и плодового сада до кадочных культур.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев подсолнечника, в том числе декоративных сортов;
  • посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;
  • посадка и размножение цитрусовых;
  • сбор семян;
  • сбор и сушка трав, в том числе и сбор первого урожая ранних трав;
  • покосы и стрижка газона и почвопокровников;
  • мульчирование посадок;
  • удаление поросли, корчевание;
  • профилактическая обработка, чистка и ремонт мебели и инвентаря;
  • подготовка площадок для отдыха;
  • чистка садовых дорожек;
  • планирование новых посадок.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посев и посадка овощных культур;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • подкормки;
  • уборка ботвы;
  • формирующие обрезки;
  • пикирование всходов.

22-23 мая, вторник-среда

Эти два дня стоит посвятить только декоративному саду

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка однолетников;
  • посадка декоративно-лиственных многолетников;
  • посев и посадка красивоцветущих многолетников;
  • посадка декоративных кустарников и древесных;
  • пересадка и размножение комнатных растений;
  • рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
  • мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
  • сбор семян;
  • покос трав, чистка и реставрация газона;
  • вынос кадочных и комнатных растений на свежий воздух;
  • составление горшечных композиций.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посев и посадка салатов, овощей, ягодных и плодовых культур;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • посадка на семена;
  • обрезка плодовых деревьев;
  • черенкование и другие методы размножения растений.

24-25 мая, четверг-пятница

Эти два дня можно использовать для работы с кадочной коллекцией и для пересадки комнатных растений. Можно продолжать посевы на грядках, ухаживать за молодыми растениями.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка салатов, зелени, овощей (особенно корневых, а также кукурузы, капусты, фасоли, гороха);
  • пересадка комнатных и кадочных растений;
  • заготовка черенков;
  • окулировка и прививка;
  • поливы комнатных и садовых растений;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • сбор семян;
  • приведение в порядок семенного фонда и закладка семян на хранение;
  • покос трав и фигурная стрижка газона;
  • посевы и закладка газонов;
  • подготовка грядок и цветников для летников.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посадка растений на семена;
  • сбор растительного мусора, обрезка ботвы;
  • обрезка на ягодных кустарниках и плодовых деревьях;
  • фигурная стрижка на декоративных кустарниках;
  • поливы любых растений.

26 мая, суббота

Стоит продолжать активные работы на грядках, не забывая о возможности создать новые газоны или высеять двулетники.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:

  • посев и посадка салатов, зелени, стручковых овощей и капусты;
  • посев двулетников;
  • заготовка черенков;
  • окулировка и прививка;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • сбор семян;
  • закладка новых газонов.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять вечером:

  • посев, пересадка и посадка томатов, перца, баклажан, бахчевых растений;
  • посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;
  • посев огурцов;
  • сбор лекарственных и пряных трав;
  • обрезка на плодовых растениях;
  • поливы комнатных и садовых растений.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • корчевание деревьев;
  • санитарная обрезка декоративных растений;
  • сбор урожая;
  • выкопка ранних луковичных.

27 мая, воскресенье

Одни из наиболее благоприятных дней для посадок в огороде – от любимых салатов до клубней на семена.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка салатов, зелени, овощей (огурцов, томатов, перца, баклажан, бахчевых растений, пряных и лекарственных трав, острых салатов);
  • заготовка черенков;
  • окулировка и прививка;
  • поливы для комнатных и садовых растений;
  • подкормки минеральными удобрениями;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • сбор семян;
  • посадка растений на семена.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • сбор растительного мусора;
  • пасынкование, прищипка верхушек;
  • обрезка на деревьях и кустарниках;
  • выкопка ранних луковичных;
  • корчевание кустов и деревьев.

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