Лунный календарь для садовых работ на 21-27 мая 2018 года

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru".

Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.

21 мая, понедельник

Два дня стоит посвятить любимым кустарникам и деревьям – от изгородей и плодового сада до кадочных культур.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев подсолнечника, в том числе декоративных сортов;

посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;

посадка и размножение цитрусовых;

сбор семян;

сбор и сушка трав, в том числе и сбор первого урожая ранних трав;

покосы и стрижка газона и почвопокровников;

мульчирование посадок;

удаление поросли, корчевание;

профилактическая обработка, чистка и ремонт мебели и инвентаря;

подготовка площадок для отдыха;

чистка садовых дорожек;

планирование новых посадок.

Работы, от которых лучше отказаться:

посев и посадка овощных культур;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

подкормки;

уборка ботвы;

формирующие обрезки;

пикирование всходов.

22-23 мая, вторник-среда

Эти два дня стоит посвятить только декоративному саду

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка однолетников;

посадка декоративно-лиственных многолетников;

посев и посадка красивоцветущих многолетников;

посадка декоративных кустарников и древесных;

пересадка и размножение комнатных растений;

рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;

мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;

сбор семян;

покос трав, чистка и реставрация газона;

вынос кадочных и комнатных растений на свежий воздух;

составление горшечных композиций.

Работы, от которых лучше отказаться:

посев и посадка салатов, овощей, ягодных и плодовых культур;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

посадка на семена;

обрезка плодовых деревьев;

черенкование и другие методы размножения растений.

24-25 мая, четверг-пятница

Эти два дня можно использовать для работы с кадочной коллекцией и для пересадки комнатных растений. Можно продолжать посевы на грядках, ухаживать за молодыми растениями.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка салатов, зелени, овощей (особенно корневых, а также кукурузы, капусты, фасоли, гороха);

пересадка комнатных и кадочных растений;

заготовка черенков;

окулировка и прививка;

поливы комнатных и садовых растений;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

сбор семян;

приведение в порядок семенного фонда и закладка семян на хранение;

покос трав и фигурная стрижка газона;

посевы и закладка газонов;

подготовка грядок и цветников для летников.

Работы, от которых лучше отказаться:

посадка растений на семена;

сбор растительного мусора, обрезка ботвы;

обрезка на ягодных кустарниках и плодовых деревьях;

фигурная стрижка на декоративных кустарниках;

поливы любых растений.

26 мая, суббота

Стоит продолжать активные работы на грядках, не забывая о возможности создать новые газоны или высеять двулетники.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:

посев и посадка салатов, зелени, стручковых овощей и капусты;

посев двулетников;

заготовка черенков;

окулировка и прививка;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

сбор семян;

закладка новых газонов.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять вечером:

посев, пересадка и посадка томатов, перца, баклажан, бахчевых растений;

посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;

посев огурцов;

сбор лекарственных и пряных трав;

обрезка на плодовых растениях;

поливы комнатных и садовых растений.

Работы, от которых лучше отказаться:

корчевание деревьев;

санитарная обрезка декоративных растений;

сбор урожая;

выкопка ранних луковичных.

27 мая, воскресенье

Одни из наиболее благоприятных дней для посадок в огороде – от любимых салатов до клубней на семена.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка салатов, зелени, овощей (огурцов, томатов, перца, баклажан, бахчевых растений, пряных и лекарственных трав, острых салатов);

заготовка черенков;

окулировка и прививка;

поливы для комнатных и садовых растений;

подкормки минеральными удобрениями;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

сбор семян;

посадка растений на семена.

Работы, от которых лучше отказаться: