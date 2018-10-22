Лунный календарь для садовых работ на 22-28 октября 2018 года

Середина календарной осени в регионах с холодными зимами требует грамотного распределения времени на работы в саду, поскольку завершение текущего сезона и подготовка к следующему должны проходить одновременно.

Одна из ключевых задач месяца – защита растений от вредителей и заболеваний. Особое внимание стоит уделить плодовому саду, но и о декоративных растениях забывать не стоит. Сбор мусора, уборка, подготовка укрытий и мебели к зиме – вот лишь несколько забот, которым стоит уделить время помимо посадки новых растений и подзимних посевов, пишет портал "Ботаничка.ру".

22-23 октября, понедельник-вторник

Эти дни подойдут и для посевов или посадок, и для приведения сада в порядок.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посевы зелени и салатов, сочных овощей в теплице и на подоконнике;

подзимние посевы и посадки для моркови и чеснока;

посадка саженцев кустов и деревьев;

подзимние посевы летников;

сбор и удаление растительного мусора;

консервирование овощей;

подготовка материалов для укрытия растений;

защитное укрытие капризных культур;

уборка на участке;

чистка и подготовка к зиме инструментов, инвентаря и техники.

Работы, от которых лучше отказаться:

посадка живых изгородей;

заготовка дров;

прививки и черенкование;

обрезка в любой форме.

24 октября, среда

Не лучший день для активных работ с растениями, можно использовать его для культивации почвы и уборки на участке.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

рыхление почвы и любые меры по улучшению почвы;

прополки или другие методы борьбы с сорняками;

поливы любых растений;

сбор семян;

уборка на цветниках;

чистка и ремонт садовых инструментов и техники;

обработка и закладка на хранение утвари и емкостей;

просушка водных систем;

мульчирование почвы;

оценка урожайности и качества цветения;

планирование посевов и посадок;

уборка и подготовка к зиме на водных объектах.

Работы, от которых лучше отказаться:

посевы и посадки;

обрезка на садовых и комнатных растениях;

любые меры по формированию растений;

прививка и окулировка;

уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья.

25-26 октября, четверг-пятница

Стоит использовать эти два дня для активных посевов и посадок, работы с растениями как в саду, так и на подоконниках.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посадка луковичных, клубневых цветов на выгонку;

посадка корнеплодов и корневых овощей в зимней теплице;

посадка кустов и деревьев;

посев и посадка любых салатов и зелени в горшки и теплицы;

подзимний посев пряных трав, в том числе укропа;

посев и посадка любых декоративных растений, особенно подзимний посев летников и двулетников;

закладка на хранение корнеплодов и луковичных, проверка хранящегося посадочного материала;

работы с комнатными луковичными и клубневыми цветами;

стрижка живых изгородей, декоративных деревьев и кустарников;

подкормка комнатных растений;

внесение органических удобрений в почву;

перекопка, улучшение почвы;

мульчирование посадок;

закупка, сортировка, каталогизация, закладка на хранение семян;

засолка или сушка зелени и трав;

заготовка дров.

Работы, от которых лучше отказаться:

борьба с вредителями и заболеваниями;

обрезка на ягодно-плодовых растениях.

27-28 октября, суббота-воскресенье

Эти дни прекрасно подойдут для закладки на хранение и заготовок, но можно продолжать посадку отдельных растений и не забывать о защитных мероприятиях.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посадка многолетних лиан;

обрезка и снятие с опор винограда;

посадка и пересадка в горшки земляники и клубники;

обрезка сухих куртин и уборка растительного мусора;

подготовка цветников и рабаток к зиме;

мульчирование почвы в цветниках;

начало укрытия малозимостойких декоративных растений;

работы с виноградом;

профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;

корчевание кустов и деревьев;

закладка на хранение урожая корнеплодов;

закладка на хранение фруктов;

заготовка мульчи и органических удобрений;

заготовка дров;

подготовка материалов для укрытия растений;

обработка опор, садовой мебели и объектов малой архитектуры;

очистка и закладка на хранение садового инвентаря, удобрений, препаратов для работы с растениями;

покос трав.

Работы, от которых лучше отказаться: