Лунный календарь для садовых работ на 22-28 октября 2018 года

Delfi Dom Sad
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Лунный календарь для садовых работ на 22-28 октября 2018 года
Foto: Pixabay.com

Середина календарной осени в регионах с холодными зимами требует грамотного распределения времени на работы в саду, поскольку завершение текущего сезона и подготовка к следующему должны проходить одновременно.

Одна из ключевых задач месяца – защита растений от вредителей и заболеваний. Особое внимание стоит уделить плодовому саду, но и о декоративных растениях забывать не стоит. Сбор мусора, уборка, подготовка укрытий и мебели к зиме – вот лишь несколько забот, которым стоит уделить время помимо посадки новых растений и подзимних посевов, пишет портал "Ботаничка.ру".

22-23 октября, понедельник-вторник

Эти дни подойдут и для посевов или посадок, и для приведения сада в порядок.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посевы зелени и салатов, сочных овощей в теплице и на подоконнике;
  • подзимние посевы и посадки для моркови и чеснока;
  • посадка саженцев кустов и деревьев;
  • подзимние посевы летников;
  • сбор и удаление растительного мусора;
  • консервирование овощей;
  • подготовка материалов для укрытия растений;
  • защитное укрытие капризных культур;
  • уборка на участке;
  • чистка и подготовка к зиме инструментов, инвентаря и техники.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посадка живых изгородей;
  • заготовка дров;
  • прививки и черенкование;
  • обрезка в любой форме.

24 октября, среда

Не лучший день для активных работ с растениями, можно использовать его для культивации почвы и уборки на участке.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

  • рыхление почвы и любые меры по улучшению почвы;
  • прополки или другие методы борьбы с сорняками;
  • поливы любых растений;
  • сбор семян;
  • уборка на цветниках;
  • чистка и ремонт садовых инструментов и техники;
  • обработка и закладка на хранение утвари и емкостей;
  • просушка водных систем;
  • мульчирование почвы;
  • оценка урожайности и качества цветения;
  • планирование посевов и посадок;
  • уборка и подготовка к зиме на водных объектах.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посевы и посадки;
  • обрезка на садовых и комнатных растениях;
  • любые меры по формированию растений;
  • прививка и окулировка;
  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья.

25-26 октября, четверг-пятница

Стоит использовать эти два дня для активных посевов и посадок, работы с растениями как в саду, так и на подоконниках.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посадка луковичных, клубневых цветов на выгонку;
  • посадка корнеплодов и корневых овощей в зимней теплице;
  • посадка кустов и деревьев;
  • посев и посадка любых салатов и зелени в горшки и теплицы;
  • подзимний посев пряных трав, в том числе укропа;
  • посев и посадка любых декоративных растений, особенно подзимний посев летников и двулетников;
  • закладка на хранение корнеплодов и луковичных, проверка хранящегося посадочного материала;
  • работы с комнатными луковичными и клубневыми цветами;
  • стрижка живых изгородей, декоративных деревьев и кустарников;
  • подкормка комнатных растений;
  • внесение органических удобрений в почву;
  • перекопка, улучшение почвы;
  • мульчирование посадок;
  • закупка, сортировка, каталогизация, закладка на хранение семян;
  • засолка или сушка зелени и трав;
  • заготовка дров.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • борьба с вредителями и заболеваниями;
  • обрезка на ягодно-плодовых растениях.

27-28 октября, суббота-воскресенье

Эти дни прекрасно подойдут для закладки на хранение и заготовок, но можно продолжать посадку отдельных растений и не забывать о защитных мероприятиях.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посадка многолетних лиан;
  • обрезка и снятие с опор винограда;
  • посадка и пересадка в горшки земляники и клубники;
  • обрезка сухих куртин и уборка растительного мусора;
  • подготовка цветников и рабаток к зиме;
  • мульчирование почвы в цветниках;
  • начало укрытия малозимостойких декоративных растений;
  • работы с виноградом;
  • профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
  • корчевание кустов и деревьев;
  • закладка на хранение урожая корнеплодов;
  • закладка на хранение фруктов;
  • заготовка мульчи и органических удобрений;
  • заготовка дров;
  • подготовка материалов для укрытия растений;
  • обработка опор, садовой мебели и объектов малой архитектуры;
  • очистка и закладка на хранение садового инвентаря, удобрений, препаратов для работы с растениями;
  • покос трав.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • ремонт инвентаря и техники;
  • формирование на любых растениях

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