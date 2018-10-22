Лунный календарь для садовых работ на 22-28 октября 2018 года

Середина календарной осени в регионах с холодными зимами требует грамотного распределения времени на работы в саду, поскольку завершение текущего сезона и подготовка к следующему должны проходить одновременно.
Одна из ключевых задач месяца – защита растений от вредителей и заболеваний. Особое внимание стоит уделить плодовому саду, но и о декоративных растениях забывать не стоит. Сбор мусора, уборка, подготовка укрытий и мебели к зиме – вот лишь несколько забот, которым стоит уделить время помимо посадки новых растений и подзимних посевов, пишет портал "Ботаничка.ру".
22-23 октября, понедельник-вторник
Эти дни подойдут и для посевов или посадок, и для приведения сада в порядок.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посевы зелени и салатов, сочных овощей в теплице и на подоконнике;
- подзимние посевы и посадки для моркови и чеснока;
- посадка саженцев кустов и деревьев;
- подзимние посевы летников;
- сбор и удаление растительного мусора;
- консервирование овощей;
- подготовка материалов для укрытия растений;
- защитное укрытие капризных культур;
- уборка на участке;
- чистка и подготовка к зиме инструментов, инвентаря и техники.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посадка живых изгородей;
- заготовка дров;
- прививки и черенкование;
- обрезка в любой форме.
24 октября, среда
Не лучший день для активных работ с растениями, можно использовать его для культивации почвы и уборки на участке.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:
- рыхление почвы и любые меры по улучшению почвы;
- прополки или другие методы борьбы с сорняками;
- поливы любых растений;
- сбор семян;
- уборка на цветниках;
- чистка и ремонт садовых инструментов и техники;
- обработка и закладка на хранение утвари и емкостей;
- просушка водных систем;
- мульчирование почвы;
- оценка урожайности и качества цветения;
- планирование посевов и посадок;
- уборка и подготовка к зиме на водных объектах.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посевы и посадки;
- обрезка на садовых и комнатных растениях;
- любые меры по формированию растений;
- прививка и окулировка;
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья.
25-26 октября, четверг-пятница
Стоит использовать эти два дня для активных посевов и посадок, работы с растениями как в саду, так и на подоконниках.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посадка луковичных, клубневых цветов на выгонку;
- посадка корнеплодов и корневых овощей в зимней теплице;
- посадка кустов и деревьев;
- посев и посадка любых салатов и зелени в горшки и теплицы;
- подзимний посев пряных трав, в том числе укропа;
- посев и посадка любых декоративных растений, особенно подзимний посев летников и двулетников;
- закладка на хранение корнеплодов и луковичных, проверка хранящегося посадочного материала;
- работы с комнатными луковичными и клубневыми цветами;
- стрижка живых изгородей, декоративных деревьев и кустарников;
- подкормка комнатных растений;
- внесение органических удобрений в почву;
- перекопка, улучшение почвы;
- мульчирование посадок;
- закупка, сортировка, каталогизация, закладка на хранение семян;
- засолка или сушка зелени и трав;
- заготовка дров.
Работы, от которых лучше отказаться:
- борьба с вредителями и заболеваниями;
- обрезка на ягодно-плодовых растениях.
27-28 октября, суббота-воскресенье
Эти дни прекрасно подойдут для закладки на хранение и заготовок, но можно продолжать посадку отдельных растений и не забывать о защитных мероприятиях.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посадка многолетних лиан;
- обрезка и снятие с опор винограда;
- посадка и пересадка в горшки земляники и клубники;
- обрезка сухих куртин и уборка растительного мусора;
- подготовка цветников и рабаток к зиме;
- мульчирование почвы в цветниках;
- начало укрытия малозимостойких декоративных растений;
- работы с виноградом;
- профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
- корчевание кустов и деревьев;
- закладка на хранение урожая корнеплодов;
- закладка на хранение фруктов;
- заготовка мульчи и органических удобрений;
- заготовка дров;
- подготовка материалов для укрытия растений;
- обработка опор, садовой мебели и объектов малой архитектуры;
- очистка и закладка на хранение садового инвентаря, удобрений, препаратов для работы с растениями;
- покос трав.
Работы, от которых лучше отказаться:
- ремонт инвентаря и техники;
- формирование на любых растениях