Лунный календарь для садовых работ на 27-31 августа 2018 года

Август знаменует собой начало работ по подготовке сада к следующему сезону, а не только долгожданное время обильных урожаев и их обработки. В свободное время уже можно готовить почву для будущих грядок, обрабатывать пустые участки или выкапывать посадочные ямы. Пока позволяет погода, можно подсевать и зелень к столу, и начать посадку декоративных растений, пишет портал "Ботаничка.ру".
Лунный календарь в этом месяце удивительно благоприятен для работы с растениями, хотя дни, подходящие для заботы об овощах, и чередуются с периодами, когда больше внимания нужно уделить декоративным композициям.
27-28 августа, понедельник-вторник
Продуктивные дни для посевов зелени и работы с луковичными растениями, но не лучшие для сбора урожая. Свободное время можно посвятить культивации почвы.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;
- посадка луковичных, клубневых цветов;
- размножение корнеплодов и луковичных;
- уход за луковичными и клубневыми цветами;
- поливы садовых и комнатных растений;
- мульчирование почвы в цветниках и на грядках;
- предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
- обработка пустующей почвы и рыхление почвы в посадках;
- заготовка, сбор, сортировка, закладка на хранение и закупка семян;
- срезка цветов для зимних букетов;
- консервирование и соление;
- чистка водоемов и уход за водными растениям.
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- обрезка, особенно формирующая на декоративных растениях;
- прищипка побегов.
29-30 августа, среда-четверг
Сеять в эти дни можно разве что свежую зелень к столу. Середину недели лучше посвятить сбору и переработке урожая, наведению порядка на участке.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;
- подкормка органическими удобрениями;
- профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
- рыхление и мульчирование почвы;
- сбор урожая корнеплодов, ягод, фруктов, трав;
- сушка фруктов и овощей;
- уборка на участке, очистка грядок и цветников от растительного мусора;
- очистка водоемов, работа с прибрежными растениями и береговыми линиями прудов.
Работы, от которых лучше отказаться:
- предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
- посевы, посадки и пересадки многолетних растений;
- обильный полив.
31 августа, пятница
Продуктивный день для посадок как в огороде, так и декоративном саду. Особое внимание нужно уделить грядкам земляники.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка любых салатов, зелени, овощей (особенно озимых чеснока и лука);
- посев и посадка любых декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья);
- пересадка земляники и клубники;
- черенкование и формирование ягодных кустарников;
- посадка луковичных, клубневых цветов;
- размножение корнеплодов и луковичных;
- уход за луковичными и клубневыми цветами;
- подкормка органическими удобрениями;
- обрезка кустов и деревьев;
- сбор грибов, овощей, фруктов для зимних запасов.
Работы, от которых лучше отказаться:
- прищипка побегов и пасынкование на овощах;
- обильные поливы.