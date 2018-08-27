Лунный календарь для садовых работ на 27-31 августа 2018 года

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Лунный календарь для садовых работ на 27-31 августа 2018 года
Foto: Shutterstock

Август знаменует собой начало работ по подготовке сада к следующему сезону, а не только долгожданное время обильных урожаев и их обработки. В свободное время уже можно готовить почву для будущих грядок, обрабатывать пустые участки или выкапывать посадочные ямы. Пока позволяет погода, можно подсевать и зелень к столу, и начать посадку декоративных растений, пишет портал "Ботаничка.ру".

Лунный календарь в этом месяце удивительно благоприятен для работы с растениями, хотя дни, подходящие для заботы об овощах, и чередуются с периодами, когда больше внимания нужно уделить декоративным композициям.

27-28 августа, понедельник-вторник

Продуктивные дни для посевов зелени и работы с луковичными растениями, но не лучшие для сбора урожая. Свободное время можно посвятить культивации почвы.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;
  • посадка луковичных, клубневых цветов;
  • размножение корнеплодов и луковичных;
  • уход за луковичными и клубневыми цветами;
  • поливы садовых и комнатных растений;
  • мульчирование почвы в цветниках и на грядках;
  • предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
  • обработка пустующей почвы и рыхление почвы в посадках;
  • заготовка, сбор, сортировка, закладка на хранение и закупка семян;
  • срезка цветов для зимних букетов;
  • консервирование и соление;
  • чистка водоемов и уход за водными растениям.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • обрезка, особенно формирующая на декоративных растениях;
  • прищипка побегов.

29-30 августа, среда-четверг

Сеять в эти дни можно разве что свежую зелень к столу. Середину недели лучше посвятить сбору и переработке урожая, наведению порядка на участке.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;
  • подкормка органическими удобрениями;
  • профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
  • рыхление и мульчирование почвы;
  • сбор урожая корнеплодов, ягод, фруктов, трав;
  • сушка фруктов и овощей;
  • уборка на участке, очистка грядок и цветников от растительного мусора;
  • очистка водоемов, работа с прибрежными растениями и береговыми линиями прудов.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;
  • посевы, посадки и пересадки многолетних растений;
  • обильный полив.

31 августа, пятница

Продуктивный день для посадок как в огороде, так и декоративном саду. Особое внимание нужно уделить грядкам земляники.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка любых салатов, зелени, овощей (особенно озимых чеснока и лука);
  • посев и посадка любых декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья);
  • пересадка земляники и клубники;
  • черенкование и формирование ягодных кустарников;
  • посадка луковичных, клубневых цветов;
  • размножение корнеплодов и луковичных;
  • уход за луковичными и клубневыми цветами;
  • подкормка органическими удобрениями;
  • обрезка кустов и деревьев;
  • сбор грибов, овощей, фруктов для зимних запасов.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • прищипка побегов и пасынкование на овощах;
  • обильные поливы.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Статьи по теме:

Влияет ли забор на урожай в саду и огороде?

Влияет ли забор на урожай в саду и огороде?

7 лучших кустарников, цветущих поздним летом

7 лучших кустарников, цветущих поздним летом

Что делать с опавшими незрелыми яблоками? 4 способа от них избавиться

Что делать с опавшими незрелыми яблоками? 4 способа от них избавиться

ФОТО. Мраморный камин, роспись и шарм высоких потолков в квартире на Пулквиежа Бриежа

ФОТО. Мраморный камин, роспись и шарм высоких потолков в квартире на Пулквиежа Бриежа

Влияет ли забор на урожай в саду и огороде?

Влияет ли забор на урожай в саду и огороде?

Эффективные и необычные способы оживить цветы, о которых знают только флористы

Эффективные и необычные способы оживить цветы, о которых знают только флористы (1)

В холодильник не залезать, вай-фай не включать: 9 вещей, которые нельзя делать в чужом доме

В холодильник не залезать, вай-фай не включать: 9 вещей, которые нельзя делать в чужом доме (5)

Кондиционер для белья: 8 способов использовать не по назначению

Кондиционер для белья: 8 способов использовать не по назначению (1)

подробнее
Что делать с опавшими незрелыми яблоками? 4 способа от них избавиться

Что делать с опавшими незрелыми яблоками? 4 способа от них избавиться (1)

7 лучших кустарников, цветущих поздним летом

7 лучших кустарников, цветущих поздним летом (1)

Эффективные и необычные способы оживить цветы, о которых знают только флористы

Эффективные и необычные способы оживить цветы, о которых знают только флористы (1)

В холодильник не залезать, вай-фай не включать: 9 вещей, которые нельзя делать в чужом доме

В холодильник не залезать, вай-фай не включать: 9 вещей, которые нельзя делать в чужом доме (5)

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (127)

подробнее
Реклама
До и после: деревянная веранда, которая получила новое дыхание

До и после: деревянная веранда, которая получила новое дыхание