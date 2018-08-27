Лунный календарь для садовых работ на 27-31 августа 2018 года

Август знаменует собой начало работ по подготовке сада к следующему сезону, а не только долгожданное время обильных урожаев и их обработки. В свободное время уже можно готовить почву для будущих грядок, обрабатывать пустые участки или выкапывать посадочные ямы. Пока позволяет погода, можно подсевать и зелень к столу, и начать посадку декоративных растений, пишет портал "Ботаничка.ру".

Лунный календарь в этом месяце удивительно благоприятен для работы с растениями, хотя дни, подходящие для заботы об овощах, и чередуются с периодами, когда больше внимания нужно уделить декоративным композициям.

27-28 августа, понедельник-вторник

Продуктивные дни для посевов зелени и работы с луковичными растениями, но не лучшие для сбора урожая. Свободное время можно посвятить культивации почвы.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;

посадка луковичных, клубневых цветов;

размножение корнеплодов и луковичных;

уход за луковичными и клубневыми цветами;

поливы садовых и комнатных растений;

мульчирование почвы в цветниках и на грядках;

предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;

обработка пустующей почвы и рыхление почвы в посадках;

заготовка, сбор, сортировка, закладка на хранение и закупка семян;

срезка цветов для зимних букетов;

консервирование и соление;

чистка водоемов и уход за водными растениям.

Работы, от которых лучше отказаться:

уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;

обрезка, особенно формирующая на декоративных растениях;

прищипка побегов.

29-30 августа, среда-четверг

Сеять в эти дни можно разве что свежую зелень к столу. Середину недели лучше посвятить сбору и переработке урожая, наведению порядка на участке.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;

подкормка органическими удобрениями;

профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;

рыхление и мульчирование почвы;

сбор урожая корнеплодов, ягод, фруктов, трав;

сушка фруктов и овощей;

уборка на участке, очистка грядок и цветников от растительного мусора;

очистка водоемов, работа с прибрежными растениями и береговыми линиями прудов.

Работы, от которых лучше отказаться:

предпосадочная обработка семян, луковиц, клубней;

посевы, посадки и пересадки многолетних растений;

обильный полив.

31 августа, пятница

Продуктивный день для посадок как в огороде, так и декоративном саду. Особое внимание нужно уделить грядкам земляники.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка любых салатов, зелени, овощей (особенно озимых чеснока и лука);

посев и посадка любых декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья);

пересадка земляники и клубники;

черенкование и формирование ягодных кустарников;

посадка луковичных, клубневых цветов;

размножение корнеплодов и луковичных;

уход за луковичными и клубневыми цветами;

подкормка органическими удобрениями;

обрезка кустов и деревьев;

сбор грибов, овощей, фруктов для зимних запасов.

Работы, от которых лучше отказаться: