Лунный календарь для садовых работ на 28-31 мая 2018 года

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru".
Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.
28 мая, понедельник
Одни из наиболее благоприятных дней для посадок в огороде – от любимых салатов до клубней на семена.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка салатов, зелени, овощей (огурцов, томатов, перца, баклажан, бахчевых растений, пряных и лекарственных трав, острых салатов);
- заготовка черенков;
- окулировка и прививка;
- поливы для комнатных и садовых растений;
- подкормки минеральными удобрениями;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- сбор семян;
- посадка растений на семена.
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- сбор растительного мусора;
- пасынкование, прищипка верхушек;
- обрезка на деревьях и кустарниках;
- выкопка ранних луковичных;
- корчевание кустов и деревьев.
29 мая, вторник
Этот день можно посвятить только хозяйственным хлопотам или обработке почвы.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:
- рыхление почвы и любые меры по улучшению почвы;
- прополки или другие методы борьбы с сорняками;
- поливы любых растений;
- декоративное мульчирование;
- сбор семян;
- сбор лекарственных трав;
- ремонт и чистка садовых инструментов;
- подготовка емкостей для горшечного сада;
- уборка на участке;
- разметка новых объектов;
- ремонтные работы;
- чистка и оформление террасы и зон отдыха;
- проверка коммуникаций и систем автополива.
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- обрезка на садовых и комнатных растениях;
- прищипка и пасынкование;
- любые меры по формированию растений;
- прививка и окулировка;
- посевы, посадки и пересадки.
30 мая, среда
Этот день лучше посвятить декоративным растениям. Один из самых благоприятных периодов для составления композиций горшечного сада.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:
- посев сенокосных трав;
- посадка высоких многолетников и древесных;
- посадка декоративных злаков;
- выкопка луковичных ранних сроков цветения;
- озеленение фасада;
- установка опор;
- подвязывание лиан к опорам;
- оформление мобильных решеток;
- создание зеленых стен и экранов;
- подбор растений и создание висячих садов;
- оформление подвесных корзин;
- сбор семян;
- ремонт и чистка инструментов;
- уборка и ремонтные работы на участке.
Работы, от которых лучше отказаться:
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- окучивание и мульчирование;
- посев салатов и зелени;
- пасынкование;
- прищипка верхушек;
- сбор лекарственных и пряных трав;
- корчевание кустов и деревьев.
31 мая, четверг
Первую половину дня стоит посвятить хозяйственным хлопотам. А вот после обеда можно заняться прудом или посадкой новых растений в огороде и декоративном саду.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять до полудня:
- уборка на участке;
- обильный полив;
- проверка коры у деревьев и кустов;
- ремонтные и подготовительные работы;
- заготовка удобрений, закладка и проверка компоста;
- проверка и подготовка садового инвентаря, техники и коммуникаций.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять после полудня:
- посадка любых растений, в том числе декоративных (особенно овощей и корнеплодов, предназначенных на хранение);
- размножение корнеплодов и луковичных;
- работа с луковичными и клубневыми цветами;
- сбор семян;
- обрезки на декоративных растениях;
- уборка водоемов;
- создание мобильных прудов;
- высадка водных растений.
Работы, от которых лучше отказаться:
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- обрезка на ягодных и плодовых культурах;
- прищипка побегов и пасынкование;
- пересадка травянистых многолетников и комнатных растений.