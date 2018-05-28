Лунный календарь для садовых работ на 28-31 мая 2018 года

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Kā cīnīties ar gliemežiem
Foto: Tim Dutton / cc

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru".

Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.

28 мая, понедельник

Одни из наиболее благоприятных дней для посадок в огороде – от любимых салатов до клубней на семена.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка салатов, зелени, овощей (огурцов, томатов, перца, баклажан, бахчевых растений, пряных и лекарственных трав, острых салатов);
  • заготовка черенков;
  • окулировка и прививка;
  • поливы для комнатных и садовых растений;
  • подкормки минеральными удобрениями;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • сбор семян;
  • посадка растений на семена.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • сбор растительного мусора;
  • пасынкование, прищипка верхушек;
  • обрезка на деревьях и кустарниках;
  • выкопка ранних луковичных;
  • корчевание кустов и деревьев.

29 мая, вторник

Этот день можно посвятить только хозяйственным хлопотам или обработке почвы.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

  • рыхление почвы и любые меры по улучшению почвы;
  • прополки или другие методы борьбы с сорняками;
  • поливы любых растений;
  • декоративное мульчирование;
  • сбор семян;
  • сбор лекарственных трав;
  • ремонт и чистка садовых инструментов;
  • подготовка емкостей для горшечного сада;
  • уборка на участке;
  • разметка новых объектов;
  • ремонтные работы;
  • чистка и оформление террасы и зон отдыха;
  • проверка коммуникаций и систем автополива.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • обрезка на садовых и комнатных растениях;
  • прищипка и пасынкование;
  • любые меры по формированию растений;
  • прививка и окулировка;
  • посевы, посадки и пересадки.

30 мая, среда

Этот день лучше посвятить декоративным растениям. Один из самых благоприятных периодов для составления композиций горшечного сада.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

  • посев сенокосных трав;
  • посадка высоких многолетников и древесных;
  • посадка декоративных злаков;
  • выкопка луковичных ранних сроков цветения;
  • озеленение фасада;
  • установка опор;
  • подвязывание лиан к опорам;
  • оформление мобильных решеток;
  • создание зеленых стен и экранов;
  • подбор растений и создание висячих садов;
  • оформление подвесных корзин;
  • сбор семян;
  • ремонт и чистка инструментов;
  • уборка и ремонтные работы на участке.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • окучивание и мульчирование;
  • посев салатов и зелени;
  • пасынкование;
  • прищипка верхушек;
  • сбор лекарственных и пряных трав;
  • корчевание кустов и деревьев.

31 мая, четверг

Первую половину дня стоит посвятить хозяйственным хлопотам. А вот после обеда можно заняться прудом или посадкой новых растений в огороде и декоративном саду.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять до полудня:

  • уборка на участке;
  • обильный полив;
  • проверка коры у деревьев и кустов;
  • ремонтные и подготовительные работы;
  • заготовка удобрений, закладка и проверка компоста;
  • проверка и подготовка садового инвентаря, техники и коммуникаций.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять после полудня:

  • посадка любых растений, в том числе декоративных (особенно овощей и корнеплодов, предназначенных на хранение);
  • размножение корнеплодов и луковичных;
  • работа с луковичными и клубневыми цветами;
  • сбор семян;
  • обрезки на декоративных растениях;
  • уборка водоемов;
  • создание мобильных прудов;
  • высадка водных растений.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • обрезка на ягодных и плодовых культурах;
  • прищипка побегов и пасынкование;
  • пересадка травянистых многолетников и комнатных растений.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

5 неприхотливых растений для идеального палисадника

5 неприхотливых растений для идеального палисадника

ФОТО: в Ботанических садах вовсю цветут рододендроны

ФОТО: в Ботанических садах вовсю цветут рододендроны

Работа над ошибками: Что пошло не так с розами и как это исправить

Работа над ошибками: Что пошло не так с розами и как это исправить

Kā cīnīties ar gliemežiem

Лунный календарь для садовых работ на 28-31 мая 2018 года

Лучше вызвать мастера: 5 вещей, которые не стоит делать своими руками

Лучше вызвать мастера: 5 вещей, которые не стоит делать своими руками (3)

Три неочевидных признака того, что квартиру пора продавать

Три неочевидных признака того, что квартиру пора продавать

Чем подкормить помидоры во время цветения

Чем подкормить помидоры во время цветения

11 лучших ампельных цветов и растений для сада

11 лучших ампельных цветов и растений для сада

подробнее
Советы бывалого: Дрожжи, как удобрение для растений

Советы бывалого: Дрожжи, как удобрение для растений

Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей

Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей

11 лучших ампельных цветов и растений для сада

11 лучших ампельных цветов и растений для сада

Лучше вызвать мастера: 5 вещей, которые не стоит делать своими руками

Лучше вызвать мастера: 5 вещей, которые не стоит делать своими руками (3)

Чем подкормить помидоры во время цветения

Чем подкормить помидоры во время цветения

подробнее
Реклама
Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей

Конкурс: выиграй краску Pinotex для небывалого преображения деревянных поверхностей