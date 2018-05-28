Лунный календарь для садовых работ на 28-31 мая 2018 года

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru".

Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.

28 мая, понедельник

Одни из наиболее благоприятных дней для посадок в огороде – от любимых салатов до клубней на семена.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка салатов, зелени, овощей (огурцов, томатов, перца, баклажан, бахчевых растений, пряных и лекарственных трав, острых салатов);

заготовка черенков;

окулировка и прививка;

поливы для комнатных и садовых растений;

подкормки минеральными удобрениями;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

сбор семян;

посадка растений на семена.

Работы, от которых лучше отказаться:

уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;

сбор растительного мусора;

пасынкование, прищипка верхушек;

обрезка на деревьях и кустарниках;

выкопка ранних луковичных;

корчевание кустов и деревьев.

29 мая, вторник

Этот день можно посвятить только хозяйственным хлопотам или обработке почвы.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

рыхление почвы и любые меры по улучшению почвы;

прополки или другие методы борьбы с сорняками;

поливы любых растений;

декоративное мульчирование;

сбор семян;

сбор лекарственных трав;

ремонт и чистка садовых инструментов;

подготовка емкостей для горшечного сада;

уборка на участке;

разметка новых объектов;

ремонтные работы;

чистка и оформление террасы и зон отдыха;

проверка коммуникаций и систем автополива.

Работы, от которых лучше отказаться:

уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;

обрезка на садовых и комнатных растениях;

прищипка и пасынкование;

любые меры по формированию растений;

прививка и окулировка;

посевы, посадки и пересадки.

30 мая, среда

Этот день лучше посвятить декоративным растениям. Один из самых благоприятных периодов для составления композиций горшечного сада.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

посев сенокосных трав;

посадка высоких многолетников и древесных;

посадка декоративных злаков;

выкопка луковичных ранних сроков цветения;

озеленение фасада;

установка опор;

подвязывание лиан к опорам;

оформление мобильных решеток;

создание зеленых стен и экранов;

подбор растений и создание висячих садов;

оформление подвесных корзин;

сбор семян;

ремонт и чистка инструментов;

уборка и ремонтные работы на участке.

Работы, от которых лучше отказаться:

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

окучивание и мульчирование;

посев салатов и зелени;

пасынкование;

прищипка верхушек;

сбор лекарственных и пряных трав;

корчевание кустов и деревьев.

31 мая, четверг

Первую половину дня стоит посвятить хозяйственным хлопотам. А вот после обеда можно заняться прудом или посадкой новых растений в огороде и декоративном саду.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять до полудня:

уборка на участке;

обильный полив;

проверка коры у деревьев и кустов;

ремонтные и подготовительные работы;

заготовка удобрений, закладка и проверка компоста;

проверка и подготовка садового инвентаря, техники и коммуникаций.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять после полудня:

посадка любых растений, в том числе декоративных (особенно овощей и корнеплодов, предназначенных на хранение);

размножение корнеплодов и луковичных;

работа с луковичными и клубневыми цветами;

сбор семян;

обрезки на декоративных растениях;

уборка водоемов;

создание мобильных прудов;

высадка водных растений.

Работы, от которых лучше отказаться: