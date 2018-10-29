Лунный календарь для садовых работ на 29 октября - 4 ноября 2018 года

Середина календарной осени в регионах с холодными зимами требует грамотного распределения времени на работы в саду, поскольку завершение текущего сезона и подготовка к следующему должны проходить одновременно.
Одна из ключевых задач месяца – защита растений от вредителей и заболеваний. Особое внимание стоит уделить плодовому саду, но и о декоративных растениях забывать не стоит. Сбор мусора, уборка, подготовка укрытий и мебели к зиме – вот лишь несколько забот, которым стоит уделить время помимо посадки новых растений и подзимних посевов, пишет портал "Ботаничка.ру".
29-30 октября, понедельник-вторник
Отличные два дня для подзимних посевов, посадок растений для зимнего урожая и продолжения подготовки к зиме.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посадка луковичных, клубневых цветов на выгонку;
- посадка корнеплодов и корневых овощей в зимней теплице;
- подзимние посевы (особенно шпината, салатов, укропа, редиса и моркови);
- посев и посадка почвопокровников и стелющихся кустарников;
- посадка плодовых деревьев;
- посев сидератов;
- сортировка, отбор, закладка на хранение корнеплодов и луковичных, проверка хранящегося посадочного материала;
- работы с комнатными луковичными и клубневыми цветами;
- санитарная обрезка плодовых деревьев;
- подкормка комнатных растений;
- внесение органических удобрений в почву;
- мульчирование посадок;
- поливы комнатных растений;
- закупка, сортировка, каталогизация, закладка на хранение семян;
- борьба с зимующими на деревьях вредителями;
- сбор позднего урожая.
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- влагозарядные поливы;
- прореживание посадок.
31 октября, среда
В этот день можно заняться и хозяйственными хлопотами, и новыми посадками.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:
- посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;
- посадка и размножение цитрусовых;
- профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
- очистка почвы от корневищ сорных трав;
- расчистка запущенных территорий;
- рыхление почвы в декоративных посадках и приствольных кругах;
- мульчирование посадок;
- обрезка древесных растений;
- обрезка и начало подготовки к зиме роз;
- окучивание кустов, деревьев, многолетников;
- уборка на участке, очистка дорожек и площадок;
- подготовка газона к зиме;
- проверка укрытий и декоративных композиций на готовность к зимним приморозкам.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посев и посадка овощных культур и зелени;
- обильные поливы.
1 ноября, четверг
Стоит начать месяц с заготовок и сбора позднего урожая. Это не лучшее время для пересадки, но в саду найдется чем заняться – от подготовки к зиме до обрезки.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:
- работа с цитрусовой коллекцией и плодоносящими комнатными и оранжерейными растениями;
- прикопка саженцев;
- подготовка посадочных ям;
- мульчирование цветников и посевов;
- профилактика и уборка в теплицах;
- санитарная обрезка на деревьях;
- защита стволов;
- борьба с поражениями коры и зимующими на деревьях вредителями;
- укрытие молодых растений;
- борьба с грызунами;
- сбор урожая поздних овощей;
- сбор семян и поздних трав;
- сбор семянок и соплодий для зимних букетов и аранжировок;
- сушка овощей, особенно корневых;
- консервирование и заготовки;
- ремонтные и строительные работы;
- корчевание и расчистка запушенных территорий;
- заготовка дров.
Работы, от которых лучше отказаться:
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- предзимние посевы;
- пересадки садовых растений;
- подготовка к весенним посадкам в огороде;
- обработка почвы для декоративных посадок.
2-3 ноября, пятница-суббота
Эти два дня стоит выделить на работу с декоративными растениями, но благоприятны они для любого вида работ.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- работа с садовыми горшечными и кадочными;
- пересадка, посадка, уход за комнатными растениями;
- посадка на выгонку луковичных;
- подзимние посевы декоративных культур;
- прикопка садовых декоративных растений;
- обрезка на садовых кустах и деревьях;
- профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
- рыхление и улучшение почвы;
- подготовка посадочных ям на весну;
- предзимние работы с газоном;
- закладка урожая на хранение;
- проверка овощехранилищ;
- меры по утеплению хранилищ;
- проверка коммуникаций и систем на участке;
- подготовка инвентаря и техники к зиме;
- создание водоотводных каналов;
- подготовка к снегозадержанию;
- закладка и консервация компоста;
- заготовка зеленых и органических удобрений;
- уборка в теплицах и хозблоках;
- строительные работы и переобустройство;
- корчевание;
- заготовка дров;
- подготовка материалов для укрытия и снегоудержания.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посев, посадка, любые другие работы с овощами, ягодно-плодовыми растениями;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию.
4 ноября, воскресенье
Комбинация двух знаков зодиака позволяет найти время и для теплицы, и для сада, и для комнатных растений.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять до полудня:
- работа с садовыми горшечными и кадочными;
- уход за комнатными растениями;
- посадка на выгонку и в теплицы луковичных;
- прикопка садовых декоративных растений.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять после полудня:
- посев листовой капусты;
- посев бобовых на микрозелень;
- подзимние посевы;
- посадка саженцев с закрытой корневой системой;
- обрезка садовых растений, в том числе очистка сухих куртин у многолетников;
- рыхление и защитное мульчирование почвы;
- профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
- укрытие растений;
- санитарная обрезка и чистка куртин;
- мониторинг и профилактические обработки в хранилищах;
- заготовка субстратов;
- консервирование и заготовки;
- закупка инвентаря, семян, техники;
- ремонт и очистка садовых инструментов и инвентаря;
- заготовка зеленых и органических удобрений.
Работы, от которых лучше отказаться:
- работа с овощами и плодоносящими растениями до полудня;
- поливы, особенно влагозарядные.