Лунный календарь для садовых работ на 29 октября - 4 ноября 2018 года

Середина календарной осени в регионах с холодными зимами требует грамотного распределения времени на работы в саду, поскольку завершение текущего сезона и подготовка к следующему должны проходить одновременно.

Одна из ключевых задач месяца – защита растений от вредителей и заболеваний. Особое внимание стоит уделить плодовому саду, но и о декоративных растениях забывать не стоит. Сбор мусора, уборка, подготовка укрытий и мебели к зиме – вот лишь несколько забот, которым стоит уделить время помимо посадки новых растений и подзимних посевов, пишет портал "Ботаничка.ру".

29-30 октября, понедельник-вторник

Отличные два дня для подзимних посевов, посадок растений для зимнего урожая и продолжения подготовки к зиме.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посадка луковичных, клубневых цветов на выгонку;

посадка корнеплодов и корневых овощей в зимней теплице;

подзимние посевы (особенно шпината, салатов, укропа, редиса и моркови);

посев и посадка почвопокровников и стелющихся кустарников;

посадка плодовых деревьев;

посев сидератов;

сортировка, отбор, закладка на хранение корнеплодов и луковичных, проверка хранящегося посадочного материала;

работы с комнатными луковичными и клубневыми цветами;

санитарная обрезка плодовых деревьев;

подкормка комнатных растений;

внесение органических удобрений в почву;

мульчирование посадок;

поливы комнатных растений;

закупка, сортировка, каталогизация, закладка на хранение семян;

борьба с зимующими на деревьях вредителями;

сбор позднего урожая.

Работы, от которых лучше отказаться:

уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;

влагозарядные поливы;

прореживание посадок.

31 октября, среда

В этот день можно заняться и хозяйственными хлопотами, и новыми посадками.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;

посадка и размножение цитрусовых;

профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;

очистка почвы от корневищ сорных трав;

расчистка запущенных территорий;

рыхление почвы в декоративных посадках и приствольных кругах;

мульчирование посадок;

обрезка древесных растений;

обрезка и начало подготовки к зиме роз;

окучивание кустов, деревьев, многолетников;

уборка на участке, очистка дорожек и площадок;

подготовка газона к зиме;

проверка укрытий и декоративных композиций на готовность к зимним приморозкам.

Работы, от которых лучше отказаться:

посев и посадка овощных культур и зелени;

обильные поливы.

1 ноября, четверг

Стоит начать месяц с заготовок и сбора позднего урожая. Это не лучшее время для пересадки, но в саду найдется чем заняться – от подготовки к зиме до обрезки.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

работа с цитрусовой коллекцией и плодоносящими комнатными и оранжерейными растениями;

прикопка саженцев;

подготовка посадочных ям;

мульчирование цветников и посевов;

профилактика и уборка в теплицах;

санитарная обрезка на деревьях;

защита стволов;

борьба с поражениями коры и зимующими на деревьях вредителями;

укрытие молодых растений;

борьба с грызунами;

сбор урожая поздних овощей;

сбор семян и поздних трав;

сбор семянок и соплодий для зимних букетов и аранжировок;

сушка овощей, особенно корневых;

консервирование и заготовки;

ремонтные и строительные работы;

корчевание и расчистка запушенных территорий;

заготовка дров.

Работы, от которых лучше отказаться:

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

предзимние посевы;

пересадки садовых растений;

подготовка к весенним посадкам в огороде;

обработка почвы для декоративных посадок.

2-3 ноября, пятница-суббота

Эти два дня стоит выделить на работу с декоративными растениями, но благоприятны они для любого вида работ.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

работа с садовыми горшечными и кадочными;

пересадка, посадка, уход за комнатными растениями;

посадка на выгонку луковичных;

подзимние посевы декоративных культур;

прикопка садовых декоративных растений;

обрезка на садовых кустах и деревьях;

профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;

рыхление и улучшение почвы;

подготовка посадочных ям на весну;

предзимние работы с газоном;

закладка урожая на хранение;

проверка овощехранилищ;

меры по утеплению хранилищ;

проверка коммуникаций и систем на участке;

подготовка инвентаря и техники к зиме;

создание водоотводных каналов;

подготовка к снегозадержанию;

закладка и консервация компоста;

заготовка зеленых и органических удобрений;

уборка в теплицах и хозблоках;

строительные работы и переобустройство;

корчевание;

заготовка дров;

подготовка материалов для укрытия и снегоудержания.

Работы, от которых лучше отказаться:

посев, посадка, любые другие работы с овощами, ягодно-плодовыми растениями;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию.

4 ноября, воскресенье

Комбинация двух знаков зодиака позволяет найти время и для теплицы, и для сада, и для комнатных растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять до полудня:

работа с садовыми горшечными и кадочными;

уход за комнатными растениями;

посадка на выгонку и в теплицы луковичных;

прикопка садовых декоративных растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять после полудня:

посев листовой капусты;

посев бобовых на микрозелень;

подзимние посевы;

посадка саженцев с закрытой корневой системой;

обрезка садовых растений, в том числе очистка сухих куртин у многолетников;

рыхление и защитное мульчирование почвы;

профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;

укрытие растений;

санитарная обрезка и чистка куртин;

мониторинг и профилактические обработки в хранилищах;

заготовка субстратов;

консервирование и заготовки;

закупка инвентаря, семян, техники;

ремонт и очистка садовых инструментов и инвентаря;

заготовка зеленых и органических удобрений.

Работы, от которых лучше отказаться: