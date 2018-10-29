Лунный календарь для садовых работ на 29 октября - 4 ноября 2018 года

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Лунный календарь для садовых работ на 29 октября - 4 ноября 2018 года
Foto: Shutterstock

Середина календарной осени в регионах с холодными зимами требует грамотного распределения времени на работы в саду, поскольку завершение текущего сезона и подготовка к следующему должны проходить одновременно.

Одна из ключевых задач месяца – защита растений от вредителей и заболеваний. Особое внимание стоит уделить плодовому саду, но и о декоративных растениях забывать не стоит. Сбор мусора, уборка, подготовка укрытий и мебели к зиме – вот лишь несколько забот, которым стоит уделить время помимо посадки новых растений и подзимних посевов, пишет портал "Ботаничка.ру".

29-30 октября, понедельник-вторник

Отличные два дня для подзимних посевов, посадок растений для зимнего урожая и продолжения подготовки к зиме.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посадка луковичных, клубневых цветов на выгонку;
  • посадка корнеплодов и корневых овощей в зимней теплице;
  • подзимние посевы (особенно шпината, салатов, укропа, редиса и моркови);
  • посев и посадка почвопокровников и стелющихся кустарников;
  • посадка плодовых деревьев;
  • посев сидератов;
  • сортировка, отбор, закладка на хранение корнеплодов и луковичных, проверка хранящегося посадочного материала;
  • работы с комнатными луковичными и клубневыми цветами;
  • санитарная обрезка плодовых деревьев;
  • подкормка комнатных растений;
  • внесение органических удобрений в почву;
  • мульчирование посадок;
  • поливы комнатных растений;
  • закупка, сортировка, каталогизация, закладка на хранение семян;
  • борьба с зимующими на деревьях вредителями;
  • сбор позднего урожая.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • влагозарядные поливы;
  • прореживание посадок.

31 октября, среда

В этот день можно заняться и хозяйственными хлопотами, и новыми посадками.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

  • посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;
  • посадка и размножение цитрусовых;
  • профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
  • очистка почвы от корневищ сорных трав;
  • расчистка запущенных территорий;
  • рыхление почвы в декоративных посадках и приствольных кругах;
  • мульчирование посадок;
  • обрезка древесных растений;
  • обрезка и начало подготовки к зиме роз;
  • окучивание кустов, деревьев, многолетников;
  • уборка на участке, очистка дорожек и площадок;
  • подготовка газона к зиме;
  • проверка укрытий и декоративных композиций на готовность к зимним приморозкам.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посев и посадка овощных культур и зелени;
  • обильные поливы.

1 ноября, четверг

Стоит начать месяц с заготовок и сбора позднего урожая. Это не лучшее время для пересадки, но в саду найдется чем заняться – от подготовки к зиме до обрезки.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

  • работа с цитрусовой коллекцией и плодоносящими комнатными и оранжерейными растениями;
  • прикопка саженцев;
  • подготовка посадочных ям;
  • мульчирование цветников и посевов;
  • профилактика и уборка в теплицах;
  • санитарная обрезка на деревьях;
  • защита стволов;
  • борьба с поражениями коры и зимующими на деревьях вредителями;
  • укрытие молодых растений;
  • борьба с грызунами;
  • сбор урожая поздних овощей;
  • сбор семян и поздних трав;
  • сбор семянок и соплодий для зимних букетов и аранжировок;
  • сушка овощей, особенно корневых;
  • консервирование и заготовки;
  • ремонтные и строительные работы;
  • корчевание и расчистка запушенных территорий;
  • заготовка дров.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • предзимние посевы;
  • пересадки садовых растений;
  • подготовка к весенним посадкам в огороде;
  • обработка почвы для декоративных посадок.

2-3 ноября, пятница-суббота

Эти два дня стоит выделить на работу с декоративными растениями, но благоприятны они для любого вида работ.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • работа с садовыми горшечными и кадочными;
  • пересадка, посадка, уход за комнатными растениями;
  • посадка на выгонку луковичных;
  • подзимние посевы декоративных культур;
  • прикопка садовых декоративных растений;
  • обрезка на садовых кустах и деревьях;
  • профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
  • рыхление и улучшение почвы;
  • подготовка посадочных ям на весну;
  • предзимние работы с газоном;
  • закладка урожая на хранение;
  • проверка овощехранилищ;
  • меры по утеплению хранилищ;
  • проверка коммуникаций и систем на участке;
  • подготовка инвентаря и техники к зиме;
  • создание водоотводных каналов;
  • подготовка к снегозадержанию;
  • закладка и консервация компоста;
  • заготовка зеленых и органических удобрений;
  • уборка в теплицах и хозблоках;
  • строительные работы и переобустройство;
  • корчевание;
  • заготовка дров;
  • подготовка материалов для укрытия и снегоудержания.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посев, посадка, любые другие работы с овощами, ягодно-плодовыми растениями;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию.

4 ноября, воскресенье

Комбинация двух знаков зодиака позволяет найти время и для теплицы, и для сада, и для комнатных растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять до полудня:

  • работа с садовыми горшечными и кадочными;
  • уход за комнатными растениями;
  • посадка на выгонку и в теплицы луковичных;
  • прикопка садовых декоративных растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять после полудня:

  • посев листовой капусты;
  • посев бобовых на микрозелень;
  • подзимние посевы;
  • посадка саженцев с закрытой корневой системой;
  • обрезка садовых растений, в том числе очистка сухих куртин у многолетников;
  • рыхление и защитное мульчирование почвы;
  • профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
  • укрытие растений;
  • санитарная обрезка и чистка куртин;
  • мониторинг и профилактические обработки в хранилищах;
  • заготовка субстратов;
  • консервирование и заготовки;
  • закупка инвентаря, семян, техники;
  • ремонт и очистка садовых инструментов и инвентаря;
  • заготовка зеленых и органических удобрений.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • работа с овощами и плодоносящими растениями до полудня;
  • поливы, особенно влагозарядные.

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