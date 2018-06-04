Лунный календарь для садовых работ на 4-10 июня 2018 года

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Лунный календарь для садовых работ на 4-10 июня 2018 года
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Начало календарного лета знаменует собой старт самого ответственного периода в выращивании урожая в саду. Растущие летом изо дня в день температуры и капризы погоды заставляют посвящать немало времени поливам. Но и об остальных обязанностях – своевременных подкормках, пасынковании, мульчировании – также забывать не стоит; как и о борьбе с сорными травами, особо активными в начале лета.

Лунный календарь в июне сбалансирован и позволяет заниматься практически любыми видами работ по своему желанию, пишет портал Ботаничка.ru.

4 июня, понедельник

Непродуктивные дни, которые можно посвятить хозяйственным хлопотам.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • прополка и борьба с сорняками;
  • обработка садовых растений от вредителей и заболеваний;
  • меры защиты для комнатных культур;
  • поливы декоративных садовых и комнатных растений;
  • сбор урожая, заготовка сена, трав;
  • обрезка на кустарниках и деревьях;
  • прищипывание верхушек, формирование летников, обрезка усов и удаление цветочных стрелок.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посевы, посадки или пересадки любых растений;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • полив и подкормки овощей;
  • стрижка и ремонт газона;
  • строительство новых прудов и работы на водных объектах.

5 июня, вторник

Активные работы с растениями можно проводить только после обеда, а вот утром лучше позаботиться о профилактических мероприятиях.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:

  • прополка и борьба с сорняками;
  • обработка садовых растений от вредителей и заболеваний;
  • меры защиты для комнатных культур;
  • поливы садовых и комнатных растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять во второй половине дня:

  • посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;
  • подкормка органическими удобрениями;
  • рыхление и мульчирование почвы в декоративном саду и на грядках.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посевы, посадки или пересадки любых растений утром;
  • борьба с порослью и корчевание;
  • заготовка дров;
  • обрезка кустов и деревьев;
  • стрижка на газонах;
  • создание новых водоемов.

6-7 июня, среда-четверг

Кроме обрезок, в эти два дня можно заниматься любыми садовыми работами.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посадка картофеля, луковичных, клубневых и корнеплодов всех видов;
  • пересадка кустов, деревьев, многолетников, кадочных растений;
  • размножение корнеплодов и луковичных;
  • работа с луковичными и клубневыми цветами;
  • посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;
  • подкормка органическими удобрениями;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • культивация почвы, перекопка, улучшение, рыхление и мульчирование грунта;
  • заготовки и консервирование;
  • выкопка луковичных.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • борьба с порослью и корчевание;
  • заготовка дров;
  • обрезка кустов и деревьев;
  • ремонтные и строительные работы.

8-9 июня, пятница-суббота

Это отличные дни для посева салатов и других скороспелых овощей.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;
  • профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями растений;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • сбор урожая, пряных трав, сушка;
  • стрижка газона;
  • выкопка и обработка луковичных.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посадка овощей и зелени, предназначенной для хранения и консервирования;
  • сбор лекарственных трав;
  • обрезка, в том числе формирование кустарников и деревьев.

10 июня, воскресенье

Это очень благоприятный период для любого вида садовых работ за редким исключением.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка любых салатов, зелени и овощей (как предназначенных для хранения, так и выращиваемых непосредственно к столу);
  • посев и посадка любых декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья);
  • подкормка органическими удобрениями;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • пикирование всходов и повторное пикирование рассады, прореживание и рассаживание посевов в открытой почве;
  • обрезка и формирование кустов и деревьев, в том числе стрижка живых изгородей;
  • сбор и заготовка урожая.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • поливы любых садовых растений;
  • создание водных объектов;
  • ремонт и стрижка газонов.

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