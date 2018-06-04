Лунный календарь для садовых работ на 4-10 июня 2018 года

Начало календарного лета знаменует собой старт самого ответственного периода в выращивании урожая в саду. Растущие летом изо дня в день температуры и капризы погоды заставляют посвящать немало времени поливам. Но и об остальных обязанностях – своевременных подкормках, пасынковании, мульчировании – также забывать не стоит; как и о борьбе с сорными травами, особо активными в начале лета.
Лунный календарь в июне сбалансирован и позволяет заниматься практически любыми видами работ по своему желанию, пишет портал Ботаничка.ru.
4 июня, понедельник
Непродуктивные дни, которые можно посвятить хозяйственным хлопотам.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- прополка и борьба с сорняками;
- обработка садовых растений от вредителей и заболеваний;
- меры защиты для комнатных культур;
- поливы декоративных садовых и комнатных растений;
- сбор урожая, заготовка сена, трав;
- обрезка на кустарниках и деревьях;
- прищипывание верхушек, формирование летников, обрезка усов и удаление цветочных стрелок.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посевы, посадки или пересадки любых растений;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- полив и подкормки овощей;
- стрижка и ремонт газона;
- строительство новых прудов и работы на водных объектах.
5 июня, вторник
Активные работы с растениями можно проводить только после обеда, а вот утром лучше позаботиться о профилактических мероприятиях.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:
- прополка и борьба с сорняками;
- обработка садовых растений от вредителей и заболеваний;
- меры защиты для комнатных культур;
- поливы садовых и комнатных растений.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять во второй половине дня:
- посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;
- подкормка органическими удобрениями;
- рыхление и мульчирование почвы в декоративном саду и на грядках.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посевы, посадки или пересадки любых растений утром;
- борьба с порослью и корчевание;
- заготовка дров;
- обрезка кустов и деревьев;
- стрижка на газонах;
- создание новых водоемов.
6-7 июня, среда-четверг
Кроме обрезок, в эти два дня можно заниматься любыми садовыми работами.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посадка картофеля, луковичных, клубневых и корнеплодов всех видов;
- пересадка кустов, деревьев, многолетников, кадочных растений;
- размножение корнеплодов и луковичных;
- работа с луковичными и клубневыми цветами;
- посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;
- подкормка органическими удобрениями;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- культивация почвы, перекопка, улучшение, рыхление и мульчирование грунта;
- заготовки и консервирование;
- выкопка луковичных.
Работы, от которых лучше отказаться:
- борьба с порослью и корчевание;
- заготовка дров;
- обрезка кустов и деревьев;
- ремонтные и строительные работы.
8-9 июня, пятница-суббота
Это отличные дни для посева салатов и других скороспелых овощей.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;
- профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями растений;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- сбор урожая, пряных трав, сушка;
- стрижка газона;
- выкопка и обработка луковичных.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посадка овощей и зелени, предназначенной для хранения и консервирования;
- сбор лекарственных трав;
- обрезка, в том числе формирование кустарников и деревьев.
10 июня, воскресенье
Это очень благоприятный период для любого вида садовых работ за редким исключением.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка любых салатов, зелени и овощей (как предназначенных для хранения, так и выращиваемых непосредственно к столу);
- посев и посадка любых декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья);
- подкормка органическими удобрениями;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- пикирование всходов и повторное пикирование рассады, прореживание и рассаживание посевов в открытой почве;
- обрезка и формирование кустов и деревьев, в том числе стрижка живых изгородей;
- сбор и заготовка урожая.
Работы, от которых лучше отказаться:
- поливы любых садовых растений;
- создание водных объектов;
- ремонт и стрижка газонов.