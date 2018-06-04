Лунный календарь для садовых работ на 4-10 июня 2018 года

Начало календарного лета знаменует собой старт самого ответственного периода в выращивании урожая в саду. Растущие летом изо дня в день температуры и капризы погоды заставляют посвящать немало времени поливам. Но и об остальных обязанностях – своевременных подкормках, пасынковании, мульчировании – также забывать не стоит; как и о борьбе с сорными травами, особо активными в начале лета.

Лунный календарь в июне сбалансирован и позволяет заниматься практически любыми видами работ по своему желанию, пишет портал Ботаничка.ru.

4 июня, понедельник

Непродуктивные дни, которые можно посвятить хозяйственным хлопотам.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

прополка и борьба с сорняками;

обработка садовых растений от вредителей и заболеваний;

меры защиты для комнатных культур;

поливы декоративных садовых и комнатных растений;

сбор урожая, заготовка сена, трав;

обрезка на кустарниках и деревьях;

прищипывание верхушек, формирование летников, обрезка усов и удаление цветочных стрелок.

Работы, от которых лучше отказаться:

посевы, посадки или пересадки любых растений;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

полив и подкормки овощей;

стрижка и ремонт газона;

строительство новых прудов и работы на водных объектах.

5 июня, вторник

Активные работы с растениями можно проводить только после обеда, а вот утром лучше позаботиться о профилактических мероприятиях.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:

прополка и борьба с сорняками;

обработка садовых растений от вредителей и заболеваний;

меры защиты для комнатных культур;

поливы садовых и комнатных растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять во второй половине дня:

посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;

подкормка органическими удобрениями;

рыхление и мульчирование почвы в декоративном саду и на грядках.

Работы, от которых лучше отказаться:

посевы, посадки или пересадки любых растений утром;

борьба с порослью и корчевание;

заготовка дров;

обрезка кустов и деревьев;

стрижка на газонах;

создание новых водоемов.

6-7 июня, среда-четверг

Кроме обрезок, в эти два дня можно заниматься любыми садовыми работами.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посадка картофеля, луковичных, клубневых и корнеплодов всех видов;

пересадка кустов, деревьев, многолетников, кадочных растений;

размножение корнеплодов и луковичных;

работа с луковичными и клубневыми цветами;

посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;

подкормка органическими удобрениями;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

культивация почвы, перекопка, улучшение, рыхление и мульчирование грунта;

заготовки и консервирование;

выкопка луковичных.

Работы, от которых лучше отказаться:

борьба с порослью и корчевание;

заготовка дров;

обрезка кустов и деревьев;

ремонтные и строительные работы.

8-9 июня, пятница-суббота

Это отличные дни для посева салатов и других скороспелых овощей.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;

профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями растений;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

сбор урожая, пряных трав, сушка;

стрижка газона;

выкопка и обработка луковичных.

Работы, от которых лучше отказаться:

посадка овощей и зелени, предназначенной для хранения и консервирования;

сбор лекарственных трав;

обрезка, в том числе формирование кустарников и деревьев.

10 июня, воскресенье

Это очень благоприятный период для любого вида садовых работ за редким исключением.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка любых салатов, зелени и овощей (как предназначенных для хранения, так и выращиваемых непосредственно к столу);

посев и посадка любых декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья);

подкормка органическими удобрениями;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

пикирование всходов и повторное пикирование рассады, прореживание и рассаживание посевов в открытой почве;

обрезка и формирование кустов и деревьев, в том числе стрижка живых изгородей;

сбор и заготовка урожая.

Работы, от которых лучше отказаться: