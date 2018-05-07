Лунный календарь для садовых работ на 7-13 мая 2018 года

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru"..
Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.
7-8 мая, понедельник-вторник
Непосредственной работе с растениями лучше предпочесть другие хозяйственные задачи.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- прополка и борьба с сорняками;
- обработка от вредителей и заболеваний садовых растений;
- меры защиты для комнатных культур;
- рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
- мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
- сбор семян и раннего урожая;
- обрезка декоративных растений;
- прищипка побегов и пасынкование;
- скашивание травостоя и стрижка газонов;
- удаление сухих листьев, усов, лишних побегов, поросли;
- ремонтные и строительные работы;
- создание новых цветников и газонов, перепланировка и разбивка новых объектов;
- борьба с вредителями и заболеваниями в саду и огороде;
- внесение подкормок для плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посевы, посадки или пересадки любых растений;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- поливы и подкормки для любых растений;
- пикирование всходов;
- пересадка комнатных растений;
- заготовка дров.
9-10 мая, среда-четверг
Это два благоприятных дня, которые можно использовать для пополнения коллекции декоративных видов кустов и деревьев, работам с клубнелуковичной коллекцией и обрезкам.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;
- посадка кустов и деревьев с закрытой корневой системой;
- размножение корнеплодов и луковичных;
- работа с луковичными и клубневыми цветами;
- поливы садовых и комнатных растений;
- подкормка органическими удобрениями;
- профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- заготовки ранних растений на зиму;
- обрезка декоративно-цветущих культур;
- чистка и уход за прудом и водными объектами;
- посадка и размножение водных растений;
- закалка рассады и комнатных растений.
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- пикирование рассады;
- прищипка верхушек растений;
- разделение растений;
- посадка саженцев с открытой корневой системой;
- обрезка ягодно-плодовых растений;
- работы с площадками, дорожками и оградами;
- заготовка дров.
11 мая, пятница
Благодаря комбинации двух знаков зодиака, в этот день можно заниматься любыми садовыми работами без исключения.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:
- посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;
- размножение корнеплодов и луковичных;
- работа с луковичными и клубневыми цветами;
- поддерживающие поливы для молодых садовых и комнатных растений;
- подкормка органическими удобрениями;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- обрезка декоративных кустарников и деревьев;
- обрезка декоративно-цветущих культур;
- чистка и уход за прудом и водными объектами;
- посадка и размножение водных растений.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять вечером:
- посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;
- подкормки для огородных растений;
- рыхление почвы;
- борьба с порослью и сухостоем;
- скашивание трав и заготовка сена.
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- обильные поливы.
12-13 мая, суббота-воскресенье
Эти два дня можно использовать для посева зелени к столу и для профилактических процедур.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;
- профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
- санитарные обрезки и борьба с порослью;
- рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
- мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
- скашивание травы.
Работы, от которых лучше отказаться:
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
- посадка кустов и деревьев;
- формирующие обрезки;
- прищипка верхушек и укорачивание плетей у лиан;
- корчевание и спиливание кустов и деревьев;
- срезка цветов;
- обильные поливы.