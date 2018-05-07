Лунный календарь для садовых работ на 7-13 мая 2018 года

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Лунный календарь для садовых работ на 7-13 мая 2018 года
Foto: Shutterstock

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru"..

Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.

7-8 мая, понедельник-вторник

Непосредственной работе с растениями лучше предпочесть другие хозяйственные задачи.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • прополка и борьба с сорняками;
  • обработка от вредителей и заболеваний садовых растений;
  • меры защиты для комнатных культур;
  • рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
  • мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
  • сбор семян и раннего урожая;
  • обрезка декоративных растений;
  • прищипка побегов и пасынкование;
  • скашивание травостоя и стрижка газонов;
  • удаление сухих листьев, усов, лишних побегов, поросли;
  • ремонтные и строительные работы;
  • создание новых цветников и газонов, перепланировка и разбивка новых объектов;
  • борьба с вредителями и заболеваниями в саду и огороде;
  • внесение подкормок для плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посевы, посадки или пересадки любых растений;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • поливы и подкормки для любых растений;
  • пикирование всходов;
  • пересадка комнатных растений;
  • заготовка дров.

9-10 мая, среда-четверг

Это два благоприятных дня, которые можно использовать для пополнения коллекции декоративных видов кустов и деревьев, работам с клубнелуковичной коллекцией и обрезкам.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;
  • посадка кустов и деревьев с закрытой корневой системой;
  • размножение корнеплодов и луковичных;
  • работа с луковичными и клубневыми цветами;
  • поливы садовых и комнатных растений;
  • подкормка органическими удобрениями;
  • профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • заготовки ранних растений на зиму;
  • обрезка декоративно-цветущих культур;
  • чистка и уход за прудом и водными объектами;
  • посадка и размножение водных растений;
  • закалка рассады и комнатных растений.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • пикирование рассады;
  • прищипка верхушек растений;
  • разделение растений;
  • посадка саженцев с открытой корневой системой;
  • обрезка ягодно-плодовых растений;
  • работы с площадками, дорожками и оградами;
  • заготовка дров.

11 мая, пятница

Благодаря комбинации двух знаков зодиака, в этот день можно заниматься любыми садовыми работами без исключения.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:

  • посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;
  • размножение корнеплодов и луковичных;
  • работа с луковичными и клубневыми цветами;
  • поддерживающие поливы для молодых садовых и комнатных растений;
  • подкормка органическими удобрениями;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • обрезка декоративных кустарников и деревьев;
  • обрезка декоративно-цветущих культур;
  • чистка и уход за прудом и водными объектами;
  • посадка и размножение водных растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять вечером:

  • посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;
  • подкормки для огородных растений;
  • рыхление почвы;
  • борьба с порослью и сухостоем;
  • скашивание трав и заготовка сена.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • обильные поливы.

12-13 мая, суббота-воскресенье

Эти два дня можно использовать для посева зелени к столу и для профилактических процедур.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;
  • профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;
  • санитарные обрезки и борьба с порослью;
  • рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;
  • мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;
  • скашивание травы.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;
  • посадка кустов и деревьев;
  • формирующие обрезки;
  • прищипка верхушек и укорачивание плетей у лиан;
  • корчевание и спиливание кустов и деревьев;
  • срезка цветов;
  • обильные поливы.

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