Лунный календарь для садовых работ на 7-13 мая 2018 года

Май – один из самых сбалансированных месяцев по лунным циклам. Тем садоводам, которые стараются координировать график своих работ с лунным календарем, в этом месяце припасено немало сюрпризов, пишет портал "Ботаничка.ru"..

Дни, благоприятные для посева и посадки декоративных растений, равномерно чередуются с периодами, когда лучше уделить время огороду. В стремлении все успеть в этом месяце важно не упускать из виду профилактические обработки и многочисленные другие хозяйственные задачи.

7-8 мая, понедельник-вторник

Непосредственной работе с растениями лучше предпочесть другие хозяйственные задачи.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

прополка и борьба с сорняками;

обработка от вредителей и заболеваний садовых растений;

меры защиты для комнатных культур;

рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;

мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;

сбор семян и раннего урожая;

обрезка декоративных растений;

прищипка побегов и пасынкование;

скашивание травостоя и стрижка газонов;

удаление сухих листьев, усов, лишних побегов, поросли;

ремонтные и строительные работы;

создание новых цветников и газонов, перепланировка и разбивка новых объектов;

борьба с вредителями и заболеваниями в саду и огороде;

внесение подкормок для плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Работы, от которых лучше отказаться:

посевы, посадки или пересадки любых растений;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

поливы и подкормки для любых растений;

пикирование всходов;

пересадка комнатных растений;

заготовка дров.

9-10 мая, среда-четверг

Это два благоприятных дня, которые можно использовать для пополнения коллекции декоративных видов кустов и деревьев, работам с клубнелуковичной коллекцией и обрезкам.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;

посадка кустов и деревьев с закрытой корневой системой;

размножение корнеплодов и луковичных;

работа с луковичными и клубневыми цветами;

поливы садовых и комнатных растений;

подкормка органическими удобрениями;

профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

заготовки ранних растений на зиму;

обрезка декоративно-цветущих культур;

чистка и уход за прудом и водными объектами;

посадка и размножение водных растений;

закалка рассады и комнатных растений.

Работы, от которых лучше отказаться:

уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;

пикирование рассады;

прищипка верхушек растений;

разделение растений;

посадка саженцев с открытой корневой системой;

обрезка ягодно-плодовых растений;

работы с площадками, дорожками и оградами;

заготовка дров.

11 мая, пятница

Благодаря комбинации двух знаков зодиака, в этот день можно заниматься любыми садовыми работами без исключения.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:

посев зелени, трав и овощей с короткой вегетацией, не предназначенных для хранения;

размножение корнеплодов и луковичных;

работа с луковичными и клубневыми цветами;

поддерживающие поливы для молодых садовых и комнатных растений;

подкормка органическими удобрениями;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

посадка луковиц и клубнелуковиц на выгонку;

обрезка декоративных кустарников и деревьев;

обрезка декоративно-цветущих культур;

чистка и уход за прудом и водными объектами;

посадка и размножение водных растений.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять вечером:

посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;

подкормки для огородных растений;

рыхление почвы;

борьба с порослью и сухостоем;

скашивание трав и заготовка сена.

Работы, от которых лучше отказаться:

уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;

обильные поливы.

12-13 мая, суббота-воскресенье

Эти два дня можно использовать для посева зелени к столу и для профилактических процедур.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;

профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями;

санитарные обрезки и борьба с порослью;

рыхление, перекопка, культивация и другая обработка почвы;

мульчирование и окучивание, подсыпание почвы к оголившимся корням;

скашивание травы.

Работы, от которых лучше отказаться: