Лунный календарь на 16-22 апреля 2018 года

Середина календарной весны – старт активных садовых работ. Месяцы подготовки, "репетиций" в теплицах и на подоконниках, изучения каталогов и планирования наконец-то сменяются работами на участке. Забот в апреле столь много, что сложно выделить главные направления для работы. От уборки и обрезки до посевов и обработки грунта – каждую свободную минуту стоит использовать с пользой.
Тем, кто следит за лунным календарем, в этом месяце придется особенно тщательно планировать график. Ведь в чередовании благоприятных и неблагоприятных периодов куда больше неприятных сюрпризов, чем удачно расположенных дней для работы с растениями, пишет "Ботаничка.ru".
16 апреля, понедельник
В новолуние все усилия стоит направить за защиту и лечение растений, наведение порядка на участке после зимы
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:
- сбор зелени и ранних пряных трав для хранения и сушки;
- борьба с сорняками и нежелательной растительностью;
- борьба с заболеваниями и вредителями у садовых и комнатных растений;
- прищипка верхушек у рассады, пасынкование;
- уборка и другие хозяйственные хлопоты на участке;
- профилактические работы и приведение в порядок теплиц;
- подготовка емкостей для горшечного сада;
- раскутывание капризных растений;
- начало закаливания ранней рассады
Работы, от которых лучше отказаться:
- посадки в любой форме;
- обработка почвы, в том числе мульчирование;
- поливы любых растений, в том числе и рассады;
- корчевание или кардинальная обрезка кустов и деревьев
17 апреля, вторник
Великолепный день для активной работы с растениями. Время благоприятно и для декоративных культур, и для любимых овощей
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:
- посев и посадка салатов, зелени, овощей (в теплице или огороде на подоконнике);
- посев и посадка декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья);
- посадка живых изгородей;
- заготовка черенков;
- окулировка;
- прививка;
- поливы комнатных и садовых растений;
- подкормки минеральными удобрениями;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- борьба с вредителями и заболеваниями
18 апреля, среда
В этот день можно заниматься любыми видами работ в теплице и саду, кроме обрезок
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:
- посев и посадка салатов, зелени, овощей (в теплице или огороде на подоконнике);
- посев и посадка декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья)
- борьба с порослью;
- прореживание изгородей и посадок;
- подготовка к посадкам;
- закладка новых грядок или газонов;
- заготовка черенков;
- окулировка;
- прививка;
- поливы комнатных и садовых растений;
- подкормки минеральными удобрениями;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию
Садовые работы, которые благоприятно выполнять во второй половине дня:
- посев и посадка многолетних и однолетних лиан;
- посадка и посев земляники и клубники;
- создание живых изгородей
Работы, от которых лучше отказаться:
- обрезка на любых растениях;
- спиливание и корчевание деревьев
19 апреля, четверг
Это наиболее благоприятный день месяца для работы с садовыми верхолазками. Оставшееся время лучше использовать для обработки запущенных объектов
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:
- посадка многолетних и однолетних лиан;
- обрезка садовых лиан;
- создание живых изгородей;
- посадка и посев земляники и клубники;
- перепланировка и обустройство участка, закладка новых объектов;
- обработка запущенных территорий, расчистка, борьба с заросшими посадками
Работы, от которых лучше отказаться:
- пересадка декоративных растений;
- обрезка на плодовых и ягодных растениях
20 апреля, пятница
Владычество двух знаков зодиака позволяет первую часть дня посвятить декоративному саду, а вторую – огороду
Садовые работы, которые благоприятно выполнять до вечера:
- посадка многолетних и однолетних лиан;
- посадка и посев земляники и клубники;
- создание живых изгородей;
- уборка на участке, расчистка мусора, удаление растительных остатков
Садовые работы, которые благоприятно выполнять вечером:
- посев и пересадка томатов и других овощей;
- посев на рассаду и в теплицы тыквы, кабачков, бахчевых и других овощей, за исключением корнеплодов и клубневых;
- рыхление почвы;
- формирующие и другие обрезки на кустарниках и деревьях
Работы, от которых лучше отказаться:
- обрезка на ягодных кустарниках и плодовых деревьях;
- посев однолетних и многолетних цветов
21-22 апреля, суббота-воскресенье
Эти два дня лучше посвятить овощам и новым посевам в огороде, а также базовому уходу за садовыми и комнатными растениями
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка салатов, зелени, овощей (за исключением корнеплодов и клубневых);
- заготовка черенков;
- окулировка;
- прививка;
- поливы комнатных и садовых растений;
- подкормки минеральными удобрениями;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- меры по отведению воды и работы с дренажными системами
Работы, от которых лучше отказаться:
- заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
- уборка растительного мусора, очистка цветников после зимовки;
- пикирование рассады;
- обрезка на садовых растениях