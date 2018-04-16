Лунный календарь на 16-22 апреля 2018 года

Середина календарной весны – старт активных садовых работ. Месяцы подготовки, "репетиций" в теплицах и на подоконниках, изучения каталогов и планирования наконец-то сменяются работами на участке. Забот в апреле столь много, что сложно выделить главные направления для работы. От уборки и обрезки до посевов и обработки грунта – каждую свободную минуту стоит использовать с пользой.

Тем, кто следит за лунным календарем, в этом месяце придется особенно тщательно планировать график. Ведь в чередовании благоприятных и неблагоприятных периодов куда больше неприятных сюрпризов, чем удачно расположенных дней для работы с растениями, пишет "Ботаничка.ru".

16 апреля, понедельник

В новолуние все усилия стоит направить за защиту и лечение растений, наведение порядка на участке после зимы

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

сбор зелени и ранних пряных трав для хранения и сушки;

борьба с сорняками и нежелательной растительностью;

борьба с заболеваниями и вредителями у садовых и комнатных растений;

прищипка верхушек у рассады, пасынкование;

уборка и другие хозяйственные хлопоты на участке;

профилактические работы и приведение в порядок теплиц;

подготовка емкостей для горшечного сада;

раскутывание капризных растений;

начало закаливания ранней рассады

Работы, от которых лучше отказаться:

посадки в любой форме;

обработка почвы, в том числе мульчирование;

поливы любых растений, в том числе и рассады;

корчевание или кардинальная обрезка кустов и деревьев

17 апреля, вторник

Великолепный день для активной работы с растениями. Время благоприятно и для декоративных культур, и для любимых овощей

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

посев и посадка салатов, зелени, овощей (в теплице или огороде на подоконнике);

посев и посадка декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья);

посадка живых изгородей;

заготовка черенков;

окулировка;

прививка;

поливы комнатных и садовых растений;

подкормки минеральными удобрениями;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию

Работы, от которых лучше отказаться:

уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;

борьба с вредителями и заболеваниями

18 апреля, среда

В этот день можно заниматься любыми видами работ в теплице и саду, кроме обрезок

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:

посев и посадка салатов, зелени, овощей (в теплице или огороде на подоконнике);

посев и посадка декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья)

борьба с порослью;

прореживание изгородей и посадок;

подготовка к посадкам;

закладка новых грядок или газонов;

заготовка черенков;

окулировка;

прививка;

поливы комнатных и садовых растений;

подкормки минеральными удобрениями;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию

Садовые работы, которые благоприятно выполнять во второй половине дня:

посев и посадка многолетних и однолетних лиан;

посадка и посев земляники и клубники;

создание живых изгородей

Работы, от которых лучше отказаться:

обрезка на любых растениях;

спиливание и корчевание деревьев

19 апреля, четверг

Это наиболее благоприятный день месяца для работы с садовыми верхолазками. Оставшееся время лучше использовать для обработки запущенных объектов

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

посадка многолетних и однолетних лиан;

обрезка садовых лиан;

создание живых изгородей;

посадка и посев земляники и клубники;

перепланировка и обустройство участка, закладка новых объектов;

обработка запущенных территорий, расчистка, борьба с заросшими посадками

Работы, от которых лучше отказаться:

пересадка декоративных растений;

обрезка на плодовых и ягодных растениях

20 апреля, пятница

Владычество двух знаков зодиака позволяет первую часть дня посвятить декоративному саду, а вторую – огороду

Садовые работы, которые благоприятно выполнять до вечера:

посадка многолетних и однолетних лиан;

посадка и посев земляники и клубники;

создание живых изгородей;

уборка на участке, расчистка мусора, удаление растительных остатков

Садовые работы, которые благоприятно выполнять вечером:

посев и пересадка томатов и других овощей;

посев на рассаду и в теплицы тыквы, кабачков, бахчевых и других овощей, за исключением корнеплодов и клубневых;

рыхление почвы;

формирующие и другие обрезки на кустарниках и деревьях

Работы, от которых лучше отказаться:

обрезка на ягодных кустарниках и плодовых деревьях;

посев однолетних и многолетних цветов

21-22 апреля, суббота-воскресенье

Эти два дня лучше посвятить овощам и новым посевам в огороде, а также базовому уходу за садовыми и комнатными растениями

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка салатов, зелени, овощей (за исключением корнеплодов и клубневых);

заготовка черенков;

окулировка;

прививка;

поливы комнатных и садовых растений;

подкормки минеральными удобрениями;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

меры по отведению воды и работы с дренажными системами

Работы, от которых лучше отказаться: