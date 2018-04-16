Лунный календарь на 16-22 апреля 2018 года

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Лунный календарь на 16-22 апреля 2018 года
Foto: Shutterstock

Середина календарной весны – старт активных садовых работ. Месяцы подготовки, "репетиций" в теплицах и на подоконниках, изучения каталогов и планирования наконец-то сменяются работами на участке. Забот в апреле столь много, что сложно выделить главные направления для работы. От уборки и обрезки до посевов и обработки грунта – каждую свободную минуту стоит использовать с пользой.

Тем, кто следит за лунным календарем, в этом месяце придется особенно тщательно планировать график. Ведь в чередовании благоприятных и неблагоприятных периодов куда больше неприятных сюрпризов, чем удачно расположенных дней для работы с растениями, пишет "Ботаничка.ru".

16 апреля, понедельник

В новолуние все усилия стоит направить за защиту и лечение растений, наведение порядка на участке после зимы

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

  • сбор зелени и ранних пряных трав для хранения и сушки;
  • борьба с сорняками и нежелательной растительностью;
  • борьба с заболеваниями и вредителями у садовых и комнатных растений;
  • прищипка верхушек у рассады, пасынкование;
  • уборка и другие хозяйственные хлопоты на участке;
  • профилактические работы и приведение в порядок теплиц;
  • подготовка емкостей для горшечного сада;
  • раскутывание капризных растений;
  • начало закаливания ранней рассады

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посадки в любой форме;
  • обработка почвы, в том числе мульчирование;
  • поливы любых растений, в том числе и рассады;
  • корчевание или кардинальная обрезка кустов и деревьев

17 апреля, вторник

Великолепный день для активной работы с растениями. Время благоприятно и для декоративных культур, и для любимых овощей

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

  • посев и посадка салатов, зелени, овощей (в теплице или огороде на подоконнике);
  • посев и посадка декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья);
  • посадка живых изгородей;
  • заготовка черенков;
  • окулировка;
  • прививка;
  • поливы комнатных и садовых растений;
  • подкормки минеральными удобрениями;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • борьба с вредителями и заболеваниями

18 апреля, среда

В этот день можно заниматься любыми видами работ в теплице и саду, кроме обрезок

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в первой половине дня:

  • посев и посадка салатов, зелени, овощей (в теплице или огороде на подоконнике);
  • посев и посадка декоративных растений (летники и многолетники, кустарники и деревья)
  • борьба с порослью;
  • прореживание изгородей и посадок;
  • подготовка к посадкам;
  • закладка новых грядок или газонов;
  • заготовка черенков;
  • окулировка;
  • прививка;
  • поливы комнатных и садовых растений;
  • подкормки минеральными удобрениями;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию

Садовые работы, которые благоприятно выполнять во второй половине дня:

  • посев и посадка многолетних и однолетних лиан;
  • посадка и посев земляники и клубники;
  • создание живых изгородей

Работы, от которых лучше отказаться:

  • обрезка на любых растениях;
  • спиливание и корчевание деревьев

19 апреля, четверг

Это наиболее благоприятный день месяца для работы с садовыми верхолазками. Оставшееся время лучше использовать для обработки запущенных объектов

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

  • посадка многолетних и однолетних лиан;
  • обрезка садовых лиан;
  • создание живых изгородей;
  • посадка и посев земляники и клубники;
  • перепланировка и обустройство участка, закладка новых объектов;
  • обработка запущенных территорий, расчистка, борьба с заросшими посадками

Работы, от которых лучше отказаться:

  • пересадка декоративных растений;
  • обрезка на плодовых и ягодных растениях

20 апреля, пятница

Владычество двух знаков зодиака позволяет первую часть дня посвятить декоративному саду, а вторую – огороду

Садовые работы, которые благоприятно выполнять до вечера:

  • посадка многолетних и однолетних лиан;
  • посадка и посев земляники и клубники;
  • создание живых изгородей;
  • уборка на участке, расчистка мусора, удаление растительных остатков

Садовые работы, которые благоприятно выполнять вечером:

  • посев и пересадка томатов и других овощей;
  • посев на рассаду и в теплицы тыквы, кабачков, бахчевых и других овощей, за исключением корнеплодов и клубневых;
  • рыхление почвы;
  • формирующие и другие обрезки на кустарниках и деревьях

Работы, от которых лучше отказаться:

  • обрезка на ягодных кустарниках и плодовых деревьях;
  • посев однолетних и многолетних цветов

21-22 апреля, суббота-воскресенье

Эти два дня лучше посвятить овощам и новым посевам в огороде, а также базовому уходу за садовыми и комнатными растениями

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка салатов, зелени, овощей (за исключением корнеплодов и клубневых);
  • заготовка черенков;
  • окулировка;
  • прививка;
  • поливы комнатных и садовых растений;
  • подкормки минеральными удобрениями;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • меры по отведению воды и работы с дренажными системами

Работы, от которых лучше отказаться:

  • заготовка трав, зелени, лекарственного сырья;
  • уборка растительного мусора, очистка цветников после зимовки;
  • пикирование рассады;
  • обрезка на садовых растениях

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