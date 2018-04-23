Лунный календарь на 22-29 апреля 2018 года

Delfi Dom Sad
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Лунный календарь на 22-29 апреля 2018 года
Foto: Shutterstock

Середина календарной весны – старт активных садовых работ. Месяцы подготовки, "репетиций" в теплицах и на подоконниках, изучения каталогов и планирования наконец-то сменяются работами на участке. Забот в апреле столь много, что сложно выделить главные направления для работы. От уборки и обрезки до посевов и обработки грунта – каждую свободную минуту стоит использовать с пользой.

Тем, кто следит за лунным календарем, в этом месяце придется особенно тщательно планировать график. Ведь в чередовании благоприятных и неблагоприятных периодов куда больше неприятных сюрпризов, чем удачно расположенных дней для работы с растениями, пишет "Ботаничка.ru".

23-24 апреля, понедельник-вторник

Дни отлично подойдут для посадки новых кустарников и деревьев или работ по переобустройству участка

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев подсолнечника, в том числе декоративных сортов;
  • посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;
  • посадка и размножение цитрусовых;
  • посадка декоративных кустов и деревьев, в том числе создание живых изгородей;
  • закладка новых газонов;
  • подготовка площадок для новых цветников, рабаток и грядок;
  • перепланирование и ремонтные работы на участке;
  • обработка и мульчирование почвы;
  • уборка и профилактические обработки в теплицах;
  • уборка растительного мусора;
  • обрезка комнатных растений

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посев и посадка овощных культур;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • обрезка на садовых кустах и деревьях, в том числе фруктовых пород

25-26 апреля, среда-четверг

Эти два дня – самое благоприятное время для работы с декоративными растениями. Если останется время, кроме посевов и посадок, стоит заняться еще и наведением порядка после зимы

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев однолетников;
  • посев сидератов и культур-уплотнителей в огороде;
  • посадка декоративно-лиственных многолетников;
  • посев и посадка красиво цветущих многолетников;
  • посадка декоративных кустарников и древесных;
  • пересадка комнатных растений;
  • рыхление и другая обработка почвы, в том числе подготовка к посадке;
  • мульчирование почвы и окучивание растений, подсыпание почвы к оголившимся корневищам у многолетников;
  • расчистка альпийских горок;
  • дренажные работы и закладка новых систем орошения, проверка систем автополива

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посев и посадка овощей, ягодных и плодовых культур
  • посев на семена;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников

27-28 апреля, пятница-суббота

В эти два дня подготовке к новому сезону стоит предпочесть работу с рассадой. Это отличное время для посева овощей и зелени, замачивания семян

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посев и посадка салатов, зелени, стручковых овощей, подсолнечника и кукурузы (за исключением корнеплодов и клубневых);
  • посадка винограда, ягодных и плодовых культур;
  • посев капусты (особенно листовой);
  • заготовка черенков;
  • окулировка;
  • прививка;
  • поливы комнатных и садовых растений;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию

Работы, от которых лучше отказаться:

  • обрезка деревьев (как декоративных, так и плодовых);
  • уборка в декоративном саду;
  • посадка декоративных многолетников и красиво цветущих кустарников;
  • пасынкование;
  • пикирование всходов

29 апреля, воскресенье

В этот день лучше поработать с овощными и полезными растениями, а не декоративными культурами. Время найдется и для ухода за рассадой, и для обработки почвы

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

  • посев и посадка салатов, зелени, томатов, перца, баклажан, огурцов, бахчевых растений (за исключением корнеплодов и клубневых);
  • посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;
  • заготовка черенков;
  • окулировка;
  • прививка;
  • поливы комнатных и садовых растений;
  • подкормки минеральными удобрениями;
  • обработка почвы и подготовка к посадкам;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию

Работы, от которых лучше отказаться:

  • уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья
  • посев и посадка для декоративных культур;
  • пикирование рассады;
  • пасынкование и прищипка верхушек

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