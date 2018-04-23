Лунный календарь на 22-29 апреля 2018 года

Середина календарной весны – старт активных садовых работ. Месяцы подготовки, "репетиций" в теплицах и на подоконниках, изучения каталогов и планирования наконец-то сменяются работами на участке. Забот в апреле столь много, что сложно выделить главные направления для работы. От уборки и обрезки до посевов и обработки грунта – каждую свободную минуту стоит использовать с пользой.
Тем, кто следит за лунным календарем, в этом месяце придется особенно тщательно планировать график. Ведь в чередовании благоприятных и неблагоприятных периодов куда больше неприятных сюрпризов, чем удачно расположенных дней для работы с растениями, пишет "Ботаничка.ru".
23-24 апреля, понедельник-вторник
Дни отлично подойдут для посадки новых кустарников и деревьев или работ по переобустройству участка
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев подсолнечника, в том числе декоративных сортов;
- посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;
- посадка и размножение цитрусовых;
- посадка декоративных кустов и деревьев, в том числе создание живых изгородей;
- закладка новых газонов;
- подготовка площадок для новых цветников, рабаток и грядок;
- перепланирование и ремонтные работы на участке;
- обработка и мульчирование почвы;
- уборка и профилактические обработки в теплицах;
- уборка растительного мусора;
- обрезка комнатных растений
Работы, от которых лучше отказаться:
- посев и посадка овощных культур;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- обрезка на садовых кустах и деревьях, в том числе фруктовых пород
25-26 апреля, среда-четверг
Эти два дня – самое благоприятное время для работы с декоративными растениями. Если останется время, кроме посевов и посадок, стоит заняться еще и наведением порядка после зимы
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев однолетников;
- посев сидератов и культур-уплотнителей в огороде;
- посадка декоративно-лиственных многолетников;
- посев и посадка красиво цветущих многолетников;
- посадка декоративных кустарников и древесных;
- пересадка комнатных растений;
- рыхление и другая обработка почвы, в том числе подготовка к посадке;
- мульчирование почвы и окучивание растений, подсыпание почвы к оголившимся корневищам у многолетников;
- расчистка альпийских горок;
- дренажные работы и закладка новых систем орошения, проверка систем автополива
Работы, от которых лучше отказаться:
- посев и посадка овощей, ягодных и плодовых культур
- посев на семена;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников
27-28 апреля, пятница-суббота
В эти два дня подготовке к новому сезону стоит предпочесть работу с рассадой. Это отличное время для посева овощей и зелени, замачивания семян
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посев и посадка салатов, зелени, стручковых овощей, подсолнечника и кукурузы (за исключением корнеплодов и клубневых);
- посадка винограда, ягодных и плодовых культур;
- посев капусты (особенно листовой);
- заготовка черенков;
- окулировка;
- прививка;
- поливы комнатных и садовых растений;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию
Работы, от которых лучше отказаться:
- обрезка деревьев (как декоративных, так и плодовых);
- уборка в декоративном саду;
- посадка декоративных многолетников и красиво цветущих кустарников;
- пасынкование;
- пикирование всходов
29 апреля, воскресенье
В этот день лучше поработать с овощными и полезными растениями, а не декоративными культурами. Время найдется и для ухода за рассадой, и для обработки почвы
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:
- посев и посадка салатов, зелени, томатов, перца, баклажан, огурцов, бахчевых растений (за исключением корнеплодов и клубневых);
- посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;
- заготовка черенков;
- окулировка;
- прививка;
- поливы комнатных и садовых растений;
- подкормки минеральными удобрениями;
- обработка почвы и подготовка к посадкам;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию
Работы, от которых лучше отказаться:
- уборка урожая на хранение, заготовка трав, зелени, лекарственного сырья
- посев и посадка для декоративных культур;
- пикирование рассады;
- пасынкование и прищипка верхушек