Лунный календарь на 22-29 апреля 2018 года

Середина календарной весны – старт активных садовых работ. Месяцы подготовки, "репетиций" в теплицах и на подоконниках, изучения каталогов и планирования наконец-то сменяются работами на участке. Забот в апреле столь много, что сложно выделить главные направления для работы. От уборки и обрезки до посевов и обработки грунта – каждую свободную минуту стоит использовать с пользой.

Тем, кто следит за лунным календарем, в этом месяце придется особенно тщательно планировать график. Ведь в чередовании благоприятных и неблагоприятных периодов куда больше неприятных сюрпризов, чем удачно расположенных дней для работы с растениями, пишет "Ботаничка.ru".

23-24 апреля, понедельник-вторник

Дни отлично подойдут для посадки новых кустарников и деревьев или работ по переобустройству участка

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев подсолнечника, в том числе декоративных сортов;

посадка ягодных, плодовых и декоративных кустарников и деревьев;

посадка и размножение цитрусовых;

посадка декоративных кустов и деревьев, в том числе создание живых изгородей;

закладка новых газонов;

подготовка площадок для новых цветников, рабаток и грядок;

перепланирование и ремонтные работы на участке;

обработка и мульчирование почвы;

уборка и профилактические обработки в теплицах;

уборка растительного мусора;

обрезка комнатных растений

Работы, от которых лучше отказаться:

посев и посадка овощных культур;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

обрезка на садовых кустах и деревьях, в том числе фруктовых пород

25-26 апреля, среда-четверг

Эти два дня – самое благоприятное время для работы с декоративными растениями. Если останется время, кроме посевов и посадок, стоит заняться еще и наведением порядка после зимы

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев однолетников;

посев сидератов и культур-уплотнителей в огороде;

посадка декоративно-лиственных многолетников;

посев и посадка красиво цветущих многолетников;

посадка декоративных кустарников и древесных;

пересадка комнатных растений;

рыхление и другая обработка почвы, в том числе подготовка к посадке;

мульчирование почвы и окучивание растений, подсыпание почвы к оголившимся корневищам у многолетников;

расчистка альпийских горок;

дренажные работы и закладка новых систем орошения, проверка систем автополива

Работы, от которых лучше отказаться:

посев и посадка овощей, ягодных и плодовых культур

посев на семена;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников

27-28 апреля, пятница-суббота

В эти два дня подготовке к новому сезону стоит предпочесть работу с рассадой. Это отличное время для посева овощей и зелени, замачивания семян

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посев и посадка салатов, зелени, стручковых овощей, подсолнечника и кукурузы (за исключением корнеплодов и клубневых);

посадка винограда, ягодных и плодовых культур;

посев капусты (особенно листовой);

заготовка черенков;

окулировка;

прививка;

поливы комнатных и садовых растений;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию

Работы, от которых лучше отказаться:

обрезка деревьев (как декоративных, так и плодовых);

уборка в декоративном саду;

посадка декоративных многолетников и красиво цветущих кустарников;

пасынкование;

пикирование всходов

29 апреля, воскресенье

В этот день лучше поработать с овощными и полезными растениями, а не декоративными культурами. Время найдется и для ухода за рассадой, и для обработки почвы

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в этот день:

посев и посадка салатов, зелени, томатов, перца, баклажан, огурцов, бахчевых растений (за исключением корнеплодов и клубневых);

посев и посадка пряных и лекарственных трав, острых салатов;

заготовка черенков;

окулировка;

прививка;

поливы комнатных и садовых растений;

подкормки минеральными удобрениями;

обработка почвы и подготовка к посадкам;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию

Работы, от которых лучше отказаться: