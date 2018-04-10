Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года

Середина календарной весны – старт активных садовых работ. Месяцы подготовки, "репетиций" в теплицах и на подоконниках, изучения каталогов и планирования наконец-то сменяются работами на участке. Забот в апреле столь много, что сложно выделить главные направления для работы. От уборки и обрезки до посевов и обработки грунта – каждую свободную минуту стоит использовать с пользой.
Тем, кто следит за лунным календарем, в этом месяце придется особенно тщательно планировать график. Ведь в чередовании благоприятных и неблагоприятных периодов куда больше неприятных сюрпризов, чем удачно расположенных дней для работы с растениями, пишет "Ботаничка.ru".
9-11 апреля, понедельник-среда
В эти три дня лунный календарь призывает отказаться от посевов и посадок. Но зато для ремонта, уборки и санитарной обработки лучше периода не найти.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- прополка и борьба с сорняками;
- обработка от вредителей и заболеваний у садовых растений;
- обрезки на кустарниках и деревьях, особенно формирование строгих силуэтов;
- борьба с сорняками в теплице и нежелательной порослью в саду;
- меры защиты для комнатных культур;
- ремонтные работы на участке;
- закладка новых объектов;
- перепланирование и планирование новых объектов;
- снятие укрытий с садовых растений.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посевы, посадки или пересадки любых растений;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
- поливы любых растений, в том числе и рассады;
- пикирование растений;
- пасынкование и прищипка.
12-13 апреля, четверг-пятница
Это одни из лучших дней для посадки и посева корнеплодов. Если останется время, можно поработать с почвой в огороде и на цветниках.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посадка картофеля, луковичных, клубневых и корнеплодов всех видов;
- посадка рассады в теплицы, под укрытие или в почву;
- посадка саженцев кустов и деревьев;
- прививка на ягодных и плодовых растениях;
- посев семян корнеплодов и луковичных;
- подкормка органическими удобрениями;
- обработка почвы и подготовка к посадкам;
- поливы садовых и комнатных растений;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посевы зелени, листовых овощей;
- обрезка, спиливание, корчевание кустов и деревьев;
- заготовка дров;
- пикирование рассады;
- прищипка верхушек у рассады.
14-15 апреля, суббота-воскресенье
Эти два дня лучше посвятить хозяйственным хлопотам – от продолжения процесса снятия слоев укрытия с роз и других капризных растений до уборки на участке.
Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:
- посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;
- прополка и борьба с сорняками;
- обрезка на кустах и деревьях;
- рыхление и мульчирование почвы, особенно в декоративных ансамблях;
- обработка от вредителей и заболеваний у садовых растений;
- профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями у комнатных культур;
- проверка компоста и перезимовавших удобрений;
- продолжение раскутывания капризных растений;
- уборка на участке.
Работы, от которых лучше отказаться:
- посевы, посадки или пересадки любых декоративных растений;
- корчевание или спиливание кустов и деревьев;
- обильные поливы;
- перекопка и перепашка почвы, обработка запущенных территорий;
- предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию.