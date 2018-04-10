Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года

Середина календарной весны – старт активных садовых работ. Месяцы подготовки, "репетиций" в теплицах и на подоконниках, изучения каталогов и планирования наконец-то сменяются работами на участке. Забот в апреле столь много, что сложно выделить главные направления для работы. От уборки и обрезки до посевов и обработки грунта – каждую свободную минуту стоит использовать с пользой.

Тем, кто следит за лунным календарем, в этом месяце придется особенно тщательно планировать график. Ведь в чередовании благоприятных и неблагоприятных периодов куда больше неприятных сюрпризов, чем удачно расположенных дней для работы с растениями, пишет "Ботаничка.ru".

9-11 апреля, понедельник-среда

В эти три дня лунный календарь призывает отказаться от посевов и посадок. Но зато для ремонта, уборки и санитарной обработки лучше периода не найти.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

прополка и борьба с сорняками;

обработка от вредителей и заболеваний у садовых растений;

обрезки на кустарниках и деревьях, особенно формирование строгих силуэтов;

борьба с сорняками в теплице и нежелательной порослью в саду;

меры защиты для комнатных культур;

ремонтные работы на участке;

закладка новых объектов;

перепланирование и планирование новых объектов;

снятие укрытий с садовых растений.

Работы, от которых лучше отказаться:

посевы, посадки или пересадки любых растений;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;

поливы любых растений, в том числе и рассады;

пикирование растений;

пасынкование и прищипка.

12-13 апреля, четверг-пятница

Это одни из лучших дней для посадки и посева корнеплодов. Если останется время, можно поработать с почвой в огороде и на цветниках.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посадка картофеля, луковичных, клубневых и корнеплодов всех видов;

посадка рассады в теплицы, под укрытие или в почву;

посадка саженцев кустов и деревьев;

прививка на ягодных и плодовых растениях;

посев семян корнеплодов и луковичных;

подкормка органическими удобрениями;

обработка почвы и подготовка к посадкам;

поливы садовых и комнатных растений;

предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию.

Работы, от которых лучше отказаться:

посевы зелени, листовых овощей;

обрезка, спиливание, корчевание кустов и деревьев;

заготовка дров;

пикирование рассады;

прищипка верхушек у рассады.

14-15 апреля, суббота-воскресенье

Эти два дня лучше посвятить хозяйственным хлопотам – от продолжения процесса снятия слоев укрытия с роз и других капризных растений до уборки на участке.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;

прополка и борьба с сорняками;

обрезка на кустах и деревьях;

рыхление и мульчирование почвы, особенно в декоративных ансамблях;

обработка от вредителей и заболеваний у садовых растений;

профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями у комнатных культур;

проверка компоста и перезимовавших удобрений;

продолжение раскутывания капризных растений;

уборка на участке.

Работы, от которых лучше отказаться: