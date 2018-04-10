Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года

Delfi Dom Sad
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Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года
Foto: Shutterstock

Середина календарной весны – старт активных садовых работ. Месяцы подготовки, "репетиций" в теплицах и на подоконниках, изучения каталогов и планирования наконец-то сменяются работами на участке. Забот в апреле столь много, что сложно выделить главные направления для работы. От уборки и обрезки до посевов и обработки грунта – каждую свободную минуту стоит использовать с пользой.

Тем, кто следит за лунным календарем, в этом месяце придется особенно тщательно планировать график. Ведь в чередовании благоприятных и неблагоприятных периодов куда больше неприятных сюрпризов, чем удачно расположенных дней для работы с растениями, пишет "Ботаничка.ru".

9-11 апреля, понедельник-среда

В эти три дня лунный календарь призывает отказаться от посевов и посадок. Но зато для ремонта, уборки и санитарной обработки лучше периода не найти.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • прополка и борьба с сорняками;
  • обработка от вредителей и заболеваний у садовых растений;
  • обрезки на кустарниках и деревьях, особенно формирование строгих силуэтов;
  • борьба с сорняками в теплице и нежелательной порослью в саду;
  • меры защиты для комнатных культур;
  • ремонтные работы на участке;
  • закладка новых объектов;
  • перепланирование и планирование новых объектов;
  • снятие укрытий с садовых растений.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посевы, посадки или пересадки любых растений;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию;
  • поливы любых растений, в том числе и рассады;
  • пикирование растений;
  • пасынкование и прищипка.

12-13 апреля, четверг-пятница

Это одни из лучших дней для посадки и посева корнеплодов. Если останется время, можно поработать с почвой в огороде и на цветниках.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посадка картофеля, луковичных, клубневых и корнеплодов всех видов;
  • посадка рассады в теплицы, под укрытие или в почву;
  • посадка саженцев кустов и деревьев;
  • прививка на ягодных и плодовых растениях;
  • посев семян корнеплодов и луковичных;
  • подкормка органическими удобрениями;
  • обработка почвы и подготовка к посадкам;
  • поливы садовых и комнатных растений;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посевы зелени, листовых овощей;
  • обрезка, спиливание, корчевание кустов и деревьев;
  • заготовка дров;
  • пикирование рассады;
  • прищипка верхушек у рассады.

14-15 апреля, суббота-воскресенье

Эти два дня лучше посвятить хозяйственным хлопотам – от продолжения процесса снятия слоев укрытия с роз и других капризных растений до уборки на участке.

Садовые работы, которые благоприятно выполнять в эти дни:

  • посевы зелени и салатов, сочных овощей для употребления в пищу;
  • прополка и борьба с сорняками;
  • обрезка на кустах и деревьях;
  • рыхление и мульчирование почвы, особенно в декоративных ансамблях;
  • обработка от вредителей и заболеваний у садовых растений;
  • профилактика, борьба с вредителями и заболеваниями у комнатных культур;
  • проверка компоста и перезимовавших удобрений;
  • продолжение раскутывания капризных растений;
  • уборка на участке.

Работы, от которых лучше отказаться:

  • посевы, посадки или пересадки любых декоративных растений;
  • корчевание или спиливание кустов и деревьев;
  • обильные поливы;
  • перекопка и перепашка почвы, обработка запущенных территорий;
  • предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию.

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