Лунный календарь посева овощей в июне 2018 года

В июне внимание всех садоводов сконцентрировано на любимых грядках. Поливы, подкормки, борьба с сорняками столь же важны, как и своевременно и правильно посаженные и посеянные растения. Лунный календарь в этом месяце удивительно сбалансирован, и для любого растения найдутся свой благоприятный период или его лучшая альтернатива. Главное – забота о молодых растениях, которым нужна поддержка под жаркими лучами июньского солнца, пишет портал Ботаничка.ru.

Благоприятные и неудачные периоды для овощей и полезных растений

Для посадки, посева и пересадки многолетних овощей, а также работы с любыми овощами, у которых в пищу употребляют подземные или надземные части, плоды и ягоды считаются благоприятными дни – 14, 15, 20, 21, 22, 23 и 24 июня.

Отказаться от работы с растениями на грядках и в плодовом саду лучше 3, 4, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 и 30 июня.

Лунный календарь для проращивания семян

В этом месяце предпосадочная обработка семян, в том числе закладка на длительную стратификацию может проводиться практически без ограничений. Особо благоприятными считаются периоды с 1 по 2, с 6 по 7, с 10 по 11, с 14 по 16, с 20 по 24 и 29 июня.

Отказаться от любой обработки семян, в том числе сортировки самостоятельно собранных семян или приведения в порядок запаса семян стоит 3, 4, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26 и 30 июня.

Благоприятные дни для посева и посадки овощей

Для овощей, у которых в пищу употребляют надземные части, зелени и всех главных кандидатов для зимних заготовок, июнь предстает как один из наиболее сбалансированных месяцев лунного календаря. Заниматься активными посевами и посадками, как и уходом за этими овощами и зеленью, можно и в начале, и в конце, и в середине месяца.

Все сочные, скороспелые, предназначенные непосредственно к столу овощи, зелень и травы можно в июне высевать или подсевать в течение всего месяца. Благоприятными днями для посева скороспелых овощей считают 6-9, 14-15 и с 20 по 24 июня. Но для отдельных растений сроки лучше изменить:

Для острых салатов, кресса и рукколы в том числе, наиболее благоприятными днями в июне считаются 23 и 24 числа.

Для латука и кочанных салатов лучшими днями выступают 6, 7, 8 и 9 числа июня.

Благоприятным периодом для салатов айсберг и ромен считается период с 17 по 22 июня.

Шпинат, листовую капусту лучше сеять в три последних дня месяца.

Для зеленого лука, классических пряных трав – листового сельдерея, петрушки и укропа, в июне наиболее благоприятными считают 4, 7, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 числа. А вот для средиземноморских пряных трав – майорана, базилика и розмарина – лучше выбрать период с 1 по 8 июня.

Кочанную капусту, цветную капусту и брокколи в июне можно высаживать с 7 по 9, с 16 по 21, 25 или 26 июня. Для краснокочанной капусты более благоприятными считаются 14-15, 21, 23-25 и 29 июня.

Огурцы в июне лучше высаживать 23 и 24 числа или в благоприятный для работы с сочными овощами период с 6 по 8 и с 18 по 23 июня.

Для стручковой фасоли, спаржевой фасоли и других бобовых отлично подходят дни 21 и 22 июня, но можно растянуть этот период с 16 по 21 июня.

Тыкву, особенно скороспелый сквош и гибриды, в июне можно высаживать или высевать с середины 14 по утро 16 июня. При потребности этот период можно расширить, проведя высадку 5, 6, 7, 8, 17, 18 и 19 июня.

Томаты в июне можно высаживать с 14 по 16 июня, неплохим днем считается и 4 число. Эти дни также наиболее благоприятны для формирования, пасынкования, подвязки томатов в теплицах и на открытых грядках.

Благоприятными для посадки перцев считаются 23 и 24 июня. Но время любимым сортам острого чили и сладкого перца можно уделить и 14-15, 23-24, и 27 или 29 июня.

Баклажаны в июне высаживают 23 и 24 числа. В эти дни лучше проводить и основные работы по уходу за растениями. Если вы не успеваете уложиться в сроки, то для баклажан также можно использовать благоприятные дни 14, 21 и 22 июня.

Для цуккини, патиссонов и кабачков, особенно кустовых, в июне в лунном календаре есть два благоприятных периода – с 5 по 8 и с 16 по 21 июня.

Бахчевые растения пересаживают, высевают, высаживают в грунт в этом месяце 16, 23 и 24 числа. Более ранние посевы или пересадку рассады можно провести 5-8 июня.

Кукурузу в этом месяце можно высевать 21 и 22 числа.

Для подсолнечника, выращиваемого ради урожая, благоприятным считается период с 16 по 18 и с 20 по 22 июня.

Если вам нужно пересадить или разделить многолетние овощи, в том числе ревень или пряные травы, то лучше использовать благоприятные для переноса растений дни. В июне оптимальными для пересадки в огороде и ягодно-плодовом саду днями лунного календаря считаются 1, 9-11, 18-19, 26 и 28 числа.

Благоприятные дни для посадки корнеплодов и луковичных

Наиболее благоприятными днями для роботы с корневыми овощами в июне считаются 1, 2, 6, 7, 10, 11 и 29 числа. В эти дни можно и высаживать новые растения, и проводить досевы, и размножать культуры или заниматься базовым уходом за растениями.

Для повторных посевов редиса можно использовать благоприятные дни 15 июня или период 6-7 и 10-11 июня.

Корневые петрушку и сельдерей в июне лучше высаживать или высевать 6 и 7 и 11 числа.

Для моркови и свеклы наиболее благоприятными днями в июне считают 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 июня.

Чеснок в июне высаживают с 7 по 9, с 17 по 21 и с 25 по 26 июня.

Лук в июне можно подсаживать 6, 7 и 11 числа.

Картофель и сладкий картофель в июне лучше высадить в начале месяца, используя благоприятный период с 4 по 6 июня.

Календарь посева и посадки ягодных и плодовых культур

Для всех ягодных растений, и травянистых, и кустовых, в июне лучше отвести вторую половину месяца.

Виноград в июне лучше размножать, пересаживать или высаживать в конце месяца, 21-22 числа.

Для высадки фруктовых, особенно косточковых деревьев и пополнения коллекции смородины, малины, крыжовника и других ягодных кустарников подойдут 16-17 июня. Это лучшие дни для работы и с плодовыми кадочными экзотами (в частности, с цитрусами и гранатом). Для всех плодовых и ягодных кустарников нельзя использовать дни под владычеством Девы – с вечера 18 до обеда 20 июня.

Для земляники и клубники самыми благоприятными в июне считаются 12, 1-8 и 18-30 числа.

Календарь пикирования рассады и пересадки растений

Пикирование всходов и повторное пикирование рассады, прореживание и рассаживание посевов в открытой почве можно проводить 1, 2, 10, 11 и 29 июня. Эти же дни считаются лучшими для пересадки любых полезных растений, которые не прижились на старом месте.