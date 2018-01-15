Не только для снеговиков: как правильно использовать снег в саду

В самом ближайшем будущем нам, наконец, обещают снег. И если владельцы автомобилей не слишком этому рады, то садоводы наверняка обрадуются ему больше. Ведь морозная и бесснежная зима плохо влияет на садовые растения - они остаются без естественного укрытия и могут сильно пострадать. Портал Houzz.ru рассказывает, что можно и нужно сделать со снегом в собственном саду, чтобы помочь его обитателям.

Снег — это замерзшая вода, но на 95% он состоит из воздуха. Каждая снежинка — наполненный воздухом кристалл с воздушной прослойкой вокруг. Именно поэтому снег, такой холодный на ощупь, является превосходным утеплителем. Теплопроводность свежевыпавшего снега — 0,1-0,15 Вт/м•К, сопоставима с теплопроводностью древесины и газобетона. Но важно, что относится это только к свежему, рыхлому и пушистому снегу.

Рыхлый снег наряду с искусственными укрытиями используют для защиты растений от мороза. Кроме того, он позволяет компенсировать резкие перепады температуры.

Засыпаем корни зимостойких кустарников и многолетников

Большинству районированных деревьев и кустарников достаточно, чтобы были укрыты только корни и корневая шейка. То же относится и к многолетникам. Этим видам будет достаточно, если укрыть снегом приствольный круг, а травянистым растениям — место посадки, где под землей сохраняется корневая система. Подвижки почвы при скачках температуры могут повредить нежные корни, особенно молодых растений. Снежная прослойка убережет землю от резких температурных контрастов.

Укрываем корневую шейку деревьев

Также легко повреждается морозом корневая шейка — переход корня в ствол — у тех видов, у которых она должна находиться над поверхностью почвы. Например, плодовых деревьев. Для такого укрытия вполне достаточно обычного снегопада. Но в малоснежные морозные зимы снег стоит подгребать дополнительно.

Закидываем снегом весеннецветущие кустарники

Гораздо больше снега понадобится, чтобы защитить весеннецветущие кустарники, которые закладывают цветочные почки с прошлого года. Среди них есть и декоративные, и плодовые виды: смородина, крыжовник, барбарис, жимолость, спирея, форзиция, магония и другие. В особенно суровые зимы даже у вполне районированных растений цветочные почки часто подмерзают, и растение не цветет и не дает плодов. Такие кустарники стоит укрывать "с головой", закидывать снегом целиком. Если зима с малым количеством осадков, нужно делать это искусственно.

Закутываем место прививки

Еще одна уязвимая часть растения — место прививки. Очень многие культурные виды проходят эту процедуру для улучшения плодовых качеств, повышения выносливости и декоративности. Место соединения двух разных растений, хоть и давно срослось, легко повреждается морозом. Его стоит защищать дополнительно, особенно у молодых или недавно привитых растений и теплолюбивых видов. Но в данном случае не всегда можно обойтись только снегом. Естественные или искусственные сугробы помогут, только если место прививки находится недалеко от земли.

Если же растение привито высоко над землей, как это бывает у штамбовых, плакучих форм и плодовых деревьев, то нужно прибегать к дополнительным мерам утепления: укрывному материалу, мешковине, соломе. Для защиты от температурных перепадов и обледенения хорошо использовать рыхлые материалы и непременно многослойно — ведь воздушные пазухи, даже если на первый взгляд они не заметны, значительно снижают теплопроводность.

Мягкие пышные сугробы полезны для растений, но формируются они зачастую не там, где нам нужно. Чтобы применять снег с пользой и минимизировать неудобства, его приходится перераспределять на участке. Как именно — зависит от региона, расположения участка и погодных условий.

Собираем сугробы и задерживаем снег

В малоснежных регионах, а также там, где часто дует сильный ветер, снег нужно удерживать. В продуваемых местах даже в богатую снегом зиму он выдувается и не дает защиту растениям. Понаблюдайте, куда дует ветер на вашем участке, где концентрируются самые сильные его потоки. Формирование сугробов, борозд и снежных дюн можно контролировать с помощью несложных приемов. Комплексные меры снегозащиты и снегозадержания разработали в России еще при строительстве первых железных дорог, когда снежные заносы могли остановить движение поездов на недели и даже месяцы. На собственном участке мы можем применять некоторые из этих мер, например, посадить высокие густые растения — идеально подходят хвойные. Наверняка вы обращали внимание на стройные ряды елей вдоль железной дороги — это как раз наследие разработок XIX века. Позднее их стали использовать и в промышленном сельском хозяйстве.

Задержать снег можно и с помощью искусственно созданного рельефа — снег будет скапливаться с наветренной стороны вертикальных преград, а по наклонным, напротив, сдуваться на подветренную сторону. Например, возле подпорной стенки, обращенной к ветру, будет формироваться сугроб, и растущие под ней растения будут укрыты.

Преградой ветру будут не только стационарные постройки — подпорные стенки или заборы, — но и временные: заградительные щиты, которые выставляют только зимой. Их можно сделать из различных материалов, но лучше — из проницаемых. Щиты из сетки, лозы или соломы будут надежнее сплошных — из фанеры и дерева. Последние могут упасть под натиском ветра и повредить расположенные позади них растения.

Дополнительно задерживает снег и фактура материала, причем не только вертикальных щитов, но и горизонтальных поверхностей. Именно поэтому хорошо защищать растения еловым лапником. Мохнатые ветви хвойных создают дополнительную воздушную прослойку, иголки задерживают снег, не давая ему интенсивно выдуваться. Это особенно важно в самом начале зимы, когда снежный покров еще только устанавливается. В середине зимы, когда снежная шапка может стать слишком тяжелой, ветви перераспределят нагрузку, а после оттепелей, когда снег уплотнится, сохранят воздух вокруг растений. Кроме лапника, для снегозадерживающего укрытия подойдет сухая солома и даже обрезанные ветки лиственных деревьев.

Стряхиваем снег с ветвей

Легкий пушистый снег на ветвях выглядит очень красиво, искрится на солнце, подчеркивает зимнюю графичность. Но стоит солнцу пригреть посильнее или случиться сильному снегопаду, и он налипает на ветви, становится опасным грузом. Сломанные под тяжестью мокрого снега ветви — одно из самых распространенных зимних повреждений в саду. Сырой и обильный снег с ветвей нужно аккуратно стряхивать. При перемене погоды лучше убрать даже легкий слой снега — после оттепели он может превратиться в ледяную корку.

Стряхивать снег нужно аккуратно. Помните, что зимой растения очень уязвимы. Лучше всего использовать тонкий шест, метлу или веерные грабли, легонько ударяя ими по ветвям. Если же оледенение ветвей уже случилось, сбивать лед нельзя. При сильном обледенении стоит поставить под ветви подпорки, а при первой оттепели постараться освободить деревья от ледяной корки. Дополнительной помощью при плюсовой температуре будет дождевание или окуривание. Но для этих мероприятий обязательное условие — температура выше нуля.

Ложащийся на ветви снег особенно опасен для хвойных. Здесь риск несет не только влажный, но и сухой рассыпчатый снег. Хвоя его задерживает, а вертикально направленные "лапы" создают подобие чаши. При переполнении они могут легко сломаться. В зоне риска хвойные кеглевидной и веретенообразной формы с вертикально направленными ветвями и крупные шаровидные растения: таких сортов много у туй и можжевельников. Их желательно еще с осени обвязать шпагатом, чтобы зафиксировать ветви и сделать минимальными пазухи для проникновения снега. Таким же образом можно защитить и лиственные растения, особенно с формируемой кроной. В регионах с нестабильной погодой, с частыми оттепелями и обильными снегопадами это будет нелишним.

Убираем тяжелые сугробы

В некоторые зимы снег для защиты растений приходится собирать буквально со всего участка. Но порой его количество становится проблемой. Сугроб сугробу рознь — со временем снег уплотняется, оседает, его плотность и вес растут. Растения, погребенные под тяжелым плотным снегом, могут пострадать от его веса. Это не так страшно для цветников, где зимующие корни многолетников сохраняются в земле, а вот для кустарников, особенно со скульптурной кроной, может быть губительно. Эти растения стоит освобождать от излишней ноши. Нормально перенесут гигантские сугробы лишь стланики — они приспособлены для таких условий природой. Кустарники с гибкими упругими ветвями, такие, как спиреи, смородина, ивы, дерен неплохо восстанавливают форму и восполняют поломанные побеги. Но нужно помнить, что хрупкость ветвей зимой возрастает, а восстановление займет время, поэтому весной куст будет выглядеть неряшливо. Плодовые к тому же понесут ущерб в урожае.

Опасными могут быть не только чересчур обильные снегопады, но и снежные валы, в которые вы скидываете снег с дорожек. Они порой вырастают в настоящие стены даже не в самый снежный год. Учитывайте это уже при планировании сада. Растения, которым массивные сугробы могут повредить, высаживайте только с одной стороны дорожки либо чередуйте их группы, оставляя свободное пространство для сбрасывания снега.

Разбиваем наст

Сразу после снегопада пушистые сугробы благоприятны для растений, но после оттепели они же несут опасность. Подтаивая, снег уплотняется, воздушные полости уменьшаются. Это заметно даже визуально: сугробы оседают, превращаются в сплошную массу. Теплопроводность снежного покрова повышается, снижая его защитные свойства, а проницаемость для воздуха уменьшается. С наступлением морозов подтаявший снег снова замерзает, но его структура уже полностью меняется. Несколько таких циклов — и мягкий защитный слой превращается в монолитный кожух.

При ярком солнце, особенно с приближением весны, подтаивает только верхний слой снега. После ночного понижения температуры на поверхности появляется тонкая ледяная корка — наст. Может он появиться и под воздействием сильного ветра, который "выглаживает", полирует снежную поверхность, уплотняя верхний слой снега. Даже если внутри снег останется рыхлым, жесткий наст препятствует проникновению воздуха. Весной это особенно опасно — появляется эффект парника. Из-за сочетания влажности, повышения температуры и застойного воздуха растения могут выпреть. Повышается и вероятность развития грибных заболеваний. Самому большому риску подвергаются газон и хвойные — их нужно выручать. На газоне наст удобно прокалывать вилами, вокруг деревьев — аккуратно разбивать.

Для деревьев и кустарников наст несет и другую опасность. Оседая во время таяния, он может поломать вмерзшие в него ветви и повредить кору. Поэтому ветви деревьев желательно освобождать от снега до образования наста, не давать сформироваться жесткому слою с острыми краями вокруг стволов. А вокруг кустарников разрыхлять его при помощи тех же вил.

Иногда на садоводческих форумах советуют с помощью снега защищать хвойные от активного весеннего солнца. Однако этот метод не слишком надежный. Он чреват все тем же обледенением, которое грозит поломкой ветвей, запреванием, развитием грибных болезней. К тому же во время оттепели активное солнце просто растопит защиту.

Следим за крышей

Снег скапливается не только на дорожках и газонах, но и на крышах. Порой после сильного снегопада крыши покрываются пышной снежной опушкой, а дома напоминают новогодние открытки. Вот только на открытке снег не тает, а в реальности может оседать, слипаться и покрываться настом не меньше, чем в саду. Чтобы снег не превращался в чрезмерный груз, кровли в северных регионах исторически делают с уклоном — излишне накопившийся снег просто скатится с крыши на землю. И если кровля вашего дома не оборудована системой снеготаяния, позаботьтесь о том, куда и как снег будет падать. Падающие с крыши снежные шапки и сосульки могут повредить растения, растущие рядом с домом, а капель во время оттепелей — создать здесь опасный наст.

Решать эту проблему нужно превентивно — еще на этапе строительства дома и размещения растений. Качественная теплоизоляция кровли, установка снегорассекателей, очистка крыш подсобных построек после сильных снегопадов помогут предотвратить сход с крыши снежных лавин. Кроме того, в местах потенциального падения крупных масс снега не стоит размещать хрупкие растения. Здесь хорошее место для цветников или небольших кустарников — зимой они будут укрыты сугробами. Можно высадить и крупные кусты, которые не пострадают от схода снега.

Помним о весне

Талый снег — это ресурсы влаги, которые насытят почву весной. Но, как обычно, все зависит от региона и места. В сухих и высоких местах снежные запасы будут очень полезны. А вот на склоне потоки воды чреваты эрозией почвы — они могут унести плодородный слой. В низинах и плохо дренированных местах интенсивное таяние создаст опасность подтопления, поэтому заранее продумайте систему дренажа и укрепите склоны. А в конце зимы по возможности убирайте большие скопления снега из критических мест.

Совет: Учитывайте весеннее таяние при размещении растений. На южных склонах снег тает быстрее — раньше пробуждаются первоцветы. На северных он может задерживаться надолго, защищая от возвратных заморозков те виды растений, для которых они могут быть опасными.

Остатки снега весной создают на участке более холодный микроклимат. Для ускорения схода снега можно разбивать сугробы и перекидывать его остатки на солнечные места. Снег традиционно посыпают золой — ее темные пятна усиливают нагрев. Впрочем, не всегда нужно слишком быстро избавляться от зимних запасов. Постепенное таяние снега выравнивает контраст дневных и ночных температур, позволяет воде равномерно впитываться в землю, снижая риск затопления. Талые воды — естественный весенний полив, включенный в жизненный цикл растений.