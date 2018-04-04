Нужно ли снижать высоту деревьев в саду и чем это поможет?

Delfi Dom Sad
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Нужно ли снижать высоту деревьев в саду и чем это поможет?
Foto: Shutterstock

Некоторые садоводы считают, что высокое дерево красивее и урожайнее низкорослых. Но те, кто уже посадил у себя карлики, влюбляются в них с первого урожая. Удобно ухаживать, удобно собирать урожай, проще обрезать и опрыскивать ветви.

Многие садоводы считают, что урожайность дерева зависит от его высоты: чем выше, тем урожайней. Но, как пишет портал "Хозяйство", на урожайность влияет проекция кроны, то есть насколько большую площадь занимает дерево. А высота на урожайность не влияет, так как в центре крона не получает солнечного света и оголяется.

Как показали опыты, снижение кроны до 3-4 м на урожайности не отражается, просто деревья становятся меньше и компактнее, а плоды - крупнее и красивее.

Снизить дерево несложно. Для этого надо вырезать центральный проводник на нужной высоте, обрезав его чуть выше боковой ветви, которую также нужно ослабить и перевести на боковой побег.

Раньше выращивали деревья на высоких штамбах, достигающих 1,5 м и более. Сейчас практикуется переход на полуштамбовые формировки, когда штамбы высотой не более 30-40 см. Такой подход позволяет снизить высоту дерева еще более чем на метр.

Почему же плох высокий штамб? Например, удлиняет срок вступления дерева в плодоношение. Ведет к увеличению площади ожогов и морозобоин на штамбе, что сокращает время жизни растения. Высокий штамб оставляют только для деревьев с морозостойким подвоем и слабой морозостойкостью привоя. Но в этом случае прививать подвой надо на высоте штамба.

Низкий штамб полезен еще и тем, что в некоторых районах основания скелетных ветвей засыпает снегом, что особенно важно, ведь они страдают от морозов в первую очередь.

Есть ли недостатки у низких штамбов? Есть. Например, низкий штамб затрудняет обработку почвы под деревом и делает совершенно невозможной машинную обработку. Поэтому полуштамбовые формировки – ценный прием для выращивания деревьев в приусадебных садах, где все можно легко сделать лопатой.

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Delfi Dom Sad

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