Нужно ли собирать картофельные очистки и шелуху для удобрений?

Многие хозяйки всю зиму собирают луковую шелуху, картофельные очистки и яичную скорлупу, чтобы весной внести их под перекопку почвы или в лунку. Но имеет ли это какой-то практический смысл? Рассказывает портал "Хозяйство".

Практика доказывает, что ведро компоста на квадратный метр грядки намного полезнее, чем луковая шелуха, брошенная в лунку. С таким же успехом можно скосить сорняки, высушить их и внести в лунки. Эффект будет такой же.

Горсть яичной скорлупы с большей пользой заменит столовая ложка извести-пушонки или мела. Причем, компост делать намного легче и можно приготовить его в больших объемах, а внесение извести намного проще и результативнее.

Некоторые садоводы убеждены, что при внесении яичной скорлупы они выгоняют медведку с огорода. Якобы она режется о скорлупу и уходит из опасного места. На самом деле те, кто видел медведку, знают, что она покрыта хитиновым покровом и просто так порезаться не может, тем более о скорлупу.

Гораздо полезнее будет раз в три года вносить навоз, или перегной, или высевать сидераты. А нехватку элементов питания регулировать внесением минеральных удобрений.

Для точечного регулирования дефицита питания используется сернокислый калий, аммиачную селитру и двойной суперфосфат. Для массового повышения урожайности в ходу зола.

Из органики широко применяется солома, а чтобы она не тянула азот из почвы, ее проливают раствором аммиачной селитры. Попробуйте – и вы поймете, что результат будет намного лучше, чем от внесения шелухи или скорлупы.