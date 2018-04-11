Нужно ли собирать картофельные очистки и шелуху для удобрений?

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
Нужно ли собирать картофельные очистки и шелуху для удобрений?
Foto: Shutterstock

Многие хозяйки всю зиму собирают луковую шелуху, картофельные очистки и яичную скорлупу, чтобы весной внести их под перекопку почвы или в лунку. Но имеет ли это какой-то практический смысл? Рассказывает портал "Хозяйство".

Практика доказывает, что ведро компоста на квадратный метр грядки намного полезнее, чем луковая шелуха, брошенная в лунку. С таким же успехом можно скосить сорняки, высушить их и внести в лунки. Эффект будет такой же.

Горсть яичной скорлупы с большей пользой заменит столовая ложка извести-пушонки или мела. Причем, компост делать намного легче и можно приготовить его в больших объемах, а внесение извести намного проще и результативнее.

Некоторые садоводы убеждены, что при внесении яичной скорлупы они выгоняют медведку с огорода. Якобы она режется о скорлупу и уходит из опасного места. На самом деле те, кто видел медведку, знают, что она покрыта хитиновым покровом и просто так порезаться не может, тем более о скорлупу.

Гораздо полезнее будет раз в три года вносить навоз, или перегной, или высевать сидераты. А нехватку элементов питания регулировать внесением минеральных удобрений.

Для точечного регулирования дефицита питания используется сернокислый калий, аммиачную селитру и двойной суперфосфат. Для массового повышения урожайности в ходу зола.

Из органики широко применяется солома, а чтобы она не тянула азот из почвы, ее проливают раствором аммиачной селитры. Попробуйте – и вы поймете, что результат будет намного лучше, чем от внесения шелухи или скорлупы.

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Что такое сидераты и зачем их нужно сажать на грядках

Что такое сидераты и зачем их нужно сажать на грядках

Яичная скорлупа как удобрение: как собирать и правильно использовать

Яичная скорлупа как удобрение: как собирать и правильно использовать

Севооборот

Севооборот "травы" на даче: Как правильно чередовать грядки и совмещать растения

10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой

10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой

Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года

Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года

Основной уход за клубникой весной

Основной уход за клубникой весной

Что такое сидераты и зачем их нужно сажать на грядках

Что такое сидераты и зачем их нужно сажать на грядках

Чем подкормить смородину, малину и крыжовник весной

Чем подкормить смородину, малину и крыжовник весной

Нужно ли снижать высоту деревьев в саду и чем это поможет?

Нужно ли снижать высоту деревьев в саду и чем это поможет?

Зеленый щит: 19 растений, которые отпугивают насекомых и вредителей

Зеленый щит: 19 растений, которые отпугивают насекомых и вредителей

ФОТО: Как и где растут самые ароматные "новогодние" цитрусовые — мандарины

ФОТО: Как и где растут самые ароматные "новогодние" цитрусовые — мандарины

Когда сажать семена на рассаду в апреле 2018 года по Лунному календарю

Когда сажать семена на рассаду в апреле 2018 года по Лунному календарю

ФОТО: Королевский грецкий орех во всем великолепии

ФОТО: Королевский грецкий орех во всем великолепии

Нужно ли собирать картофельные очистки и шелуху для удобрений?

Нужно ли собирать картофельные очистки и шелуху для удобрений?

10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой

10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой

Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года

Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года

Основной уход за клубникой весной

Основной уход за клубникой весной

Азбука садовода: Грунт для комнатных растений

Азбука садовода: Грунт для комнатных растений

подробнее
10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой

10 долгоцветущих и зимостойких цветов, которые может вырастить любой

Основной уход за клубникой весной

Основной уход за клубникой весной

Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года

Лунный календарь на 9-15 апреля 2018 года

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (118)

Чем подкормить смородину, малину и крыжовник весной

Чем подкормить смородину, малину и крыжовник весной

подробнее