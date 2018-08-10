Осень не за горами: 15 осенних цветов, которые сделают ваш сад нарядным

К сожалению, подсолнечники и маргаритки не вечны, но есть и хорошая новость: совсем скоро придет время осенних цветов — хризантем, анютиных глазок и других растений. Good Housekeeping рассказывает, какие цветы лучше выбрать для осеннего сада.
Хризантема
Осенний маст-хэв в саду, который ко всему прочему еще и стоит копейки. Посадите хризантемы в горшки в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами и поливайте их, как только высохнет верхний слой почвы. А чтобы хризантема цвела (и выглядела аккуратно) как можно дольше, срезайте увядшие цветки.