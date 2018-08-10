Осень не за горами: 15 осенних цветов, которые сделают ваш сад нарядным

Delfi Dom Sad
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1 15
Рудбекия
Осень не за горами: 15 осенних цветов, которые сделают ваш сад нарядным
Foto: Audrey / cc

К сожалению, подсолнечники и маргаритки не вечны, но есть и хорошая новость: совсем скоро придет время осенних цветов — хризантем, анютиных глазок и других растений. Good Housekeeping рассказывает, какие цветы лучше выбрать для осеннего сада.

Хризантема

Осенний маст-хэв в саду, который ко всему прочему еще и стоит копейки. Посадите хризантемы в горшки в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами и поливайте их, как только высохнет верхний слой почвы. А чтобы хризантема цвела (и выглядела аккуратно) как можно дольше, срезайте увядшие цветки.

1 15
Рудбекия

Source info

Delfi Dom Sad

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