Основной уход за клубникой весной

Чтобы летом вдоволь лакомиться крупными ароматными ягодами клубники, весной стоит уделить ей немного заботы и внимания. Что именно и как нужно делать рассказывает портал "Как просто".

Вам понадобится

1. Секатор

2. Компост (перегной)

3. Удобрение минеральное

4. Препарат против мучнистой росы (или марганцовка)

5. Мульчирующий материал (солома, черный укрывной спанбонд)

6. Тяпка (плоскорез)

7. Препарат против гнили

8. Препарат против клеща

Инструкция

1. Осмотрите клубничную грядку. Если некоторые растения погибли (нет ни одной живой почки) - удалите их. Если какие-то кусты выдавило наверх, заглубьте их, но аккуратно, чтобы "сердечко" (центральная почка) не оказалась под землей.

2. Обрежьте секатором все коричневые листья и сожгите их. Не стоит использовать при этом грабли (ни обычные, ни веерные) - вы случайно можете вырвать плохо укорененные кусты.

3. Разбросайте на грядке минеральные удобрения в расчете 50 г на кв.м. Используйте специализированные удобрения для клубники или комплексные (нитрофоска). Можно использовать по отдельности карбамид (50 г/кв.м.), двойной суперфосфат (40 г /кв.м.) и калийную селитру (или сульфат калия) 30 г/кв.м.

4. Подрыхлите осторожно тяпкой самый верхний слой почвы, помня о том, что у клубники поверхностное расположение корней и их легко повредить. Одновременно вы заделаете минеральные удобрения вглубь почвы.

5. Замульчируйте грядку компостом или перегноем (на 2-3 см), не засыпая при этом "сердечки" кустов.

Не укладывайте соломенную подстилку сразу в начале весны, поскольку она сильно замедлит прогревание почвы под клубникой и задержит получение урожая.

6. Тщательно опрыскайте землянику раствором препарата от мучнистой росы. Одновременно в раствор можно добавить любой акарицид (препарат против клеща). При обработке старайтесь попасть составом на внутреннюю поверхность листьев и на землю под клубникой.

7. В качестве альтернативы специализированным средствам можно использовать раствор марганцовки в кипятке. Делают насыщенно розовый раствор и переливают его в лейку. Подготовленой жидкостью проливают (обязательно через рассекатель лейки) кустики и почву вокруг.

Не беспокойтесь о том, что растение будет обварено. Пройдя через перелив в лейку и соприкасаясь с прохладным воздухом, кипяток охладится как раз до нужных клубнике 65С.

8. Если стоит сухая погода, хорошо пролейте грядку.

9. В начале мая (или в середине, в зависимости от погоды), когда земля прогреется, уложите поверх грядки мульчирующую подстилку из соломы, подсушенной газонной травы. Мульча из соломы - самая лучшая.

10. Не забывайте обильно поливать плантацию с клубникой, она очень плохо переносит засуху.

11. В середине мая обработайте клубнику препаратом для профилактики гнилей. Повторите обработку в начале июня.

Обратите внимание

Грядку можно замульчировать черным укрывным материалом, сделав в нем прорези для кустов. Однако имейте в виду, что одновременно нужно принимать меры по борьбе с муравьями, которые охотно поселяются под укрытием.