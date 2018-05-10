Почему чеснок желтеет весной?

Пожелтение перьев чеснока может происходить из-за многих факторов. Только устранив неблагоприятные воздействия можно уберечь овощи от гибели и в итоге получить хороший урожай. Выявить причину происходящего - первостепенная задача, пишет портал "Как просто".
Весной на грядках одним из первых прорастает озимый чеснок. Зеленые перышки появляются рано, как только земля прогревается градусов до 10. Хоть культура и весьма холодостойка, что является ее несомненным плюсом, однако имеет она и значительный недостаток - она слишком остро реагирует на недостаток питания, колебания влаги в почве, кислотность грунта и прочее. Причем первый "звоночек", что растение некомфортно себя чувствует - пожелтение его перьев. Вообще, пожелтеть листья чеснока могут по многим причинам, например, из-за:
- ранней посадки культуры осенью. Дело в том, что если посадить растение слишком рано, то оно еще до морозов прорастет, и первые заморозки его обязательно "прихватят". Весной после таяния снега можно будет заметить пожелтение перьев. Чтобы этого не произошло, необходимо сажать чеснок не раньше, чем за две-три недели до заморозков.
- неблагоприятных погодных условий. Погода непредсказуема, заморозки могут застать, когда их совсем не ждешь. Например, весной, когда чеснок уже подрос, ночные морозы могут подморозить культуру.
- недостатка или переизбытка влаги. Вообще, чеснок довольно хорошо переносит отсутствие полива, а вот застой воды влияет на него негативно. Чтобы уберечь культуру, необходимо заранее правильно подготовить грядку - прокопать глубже борозды, соорудить водоотток.
- чрезмерного углубления зубчиков во время посадки. Чеснок лучше всего сажать на глубину 5-7 сантиметров, если посадить его глубже, то весной, когда ночная температура достаточно низка, корни растения будут плохо функционировать, что грозит недостатком питания. Это неминуемо приведет к пожелтению перьев.
- нехватки питания. В период активного роста чеснок особо нуждается в азоте, калии и магнии. Подкормки - единственный выход помочь культуре в этом случае.
- неподходящего pH почвы. Чеснок хорошо растет в нейтральном грунте, поэтому перед посадкой важно проверить кислотность почвы, и если требуется, то подкорректировать ее pH.