Почему чеснок желтеет весной?

Пожелтение перьев чеснока может происходить из-за многих факторов. Только устранив неблагоприятные воздействия можно уберечь овощи от гибели и в итоге получить хороший урожай. Выявить причину происходящего - первостепенная задача, пишет портал "Как просто".

Весной на грядках одним из первых прорастает озимый чеснок. Зеленые перышки появляются рано, как только земля прогревается градусов до 10. Хоть культура и весьма холодостойка, что является ее несомненным плюсом, однако имеет она и значительный недостаток - она слишком остро реагирует на недостаток питания, колебания влаги в почве, кислотность грунта и прочее. Причем первый "звоночек", что растение некомфортно себя чувствует - пожелтение его перьев. Вообще, пожелтеть листья чеснока могут по многим причинам, например, из-за: