Пятна на снегу: 10 лучших растений для яркого зимнего сада

Ваш сад с ноября по апрель похож на грустную, мрачную пустошь? Это можно исправить, посадив в нем весной или осенью растения, которые не боятся холодов и выглядят хорошо круглый год, пишет PureWow.
Калина боднантенская
Этот декоративный кустарник получен путем скрещивания двух видов калины из северной части Китая и Гималаев. Он смотрится привлекательно до самых морозов, а ранней весной устраивает пышное цветочное шоу. Другими словами, это настоящий парадный куст.
Морозостойкость: до -29 градусов.