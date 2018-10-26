Пятна на снегу: 10 лучших растений для яркого зимнего сада

Delfi Dom Sad
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Нандина домашняя "Небесный бамбук"
Пятна на снегу: 10 лучших растений для яркого зимнего сада
Foto: Pixabay

Ваш сад с ноября по апрель похож на грустную, мрачную пустошь? Это можно исправить, посадив в нем весной или осенью растения, которые не боятся холодов и выглядят хорошо круглый год, пишет PureWow.

Калина боднантенская

Этот декоративный кустарник получен путем скрещивания двух видов калины из северной части Китая и Гималаев. Он смотрится привлекательно до самых морозов, а ранней весной устраивает пышное цветочное шоу. Другими словами, это настоящий парадный куст.

Морозостойкость: до -29 градусов.

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Нандина домашняя "Небесный бамбук"

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Delfi Dom Sad

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