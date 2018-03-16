Сам себе ландшафтный дизайнер: 20 лучших идей для превосходного сада

Для того, чтобы создать красивый и эффектный сад, необязательно вкладывать в него годовой доход. Good Housekeeping рассказывает о простых и действенных способах придать вашему саду вид на миллион и не потратить при этом всю зарплату.

Закройте дырки

Прежде чем заполнять горшки и контейнеры почвой, выстелите дно контейнеров и горшков бумажными салфетками или полотенцами — так вода не будет слишком быстро вытекать.

Критерий — уют

Если вы высаживаете целую клумбу, то высаживайте растения группками — они будут иметь общую корневую систему, станут выносливее и не так быстро засохнут.

Поливайте снизу

При поливе растений направляйте распылители и носик лейки к корням, а не верхушкам цветов. Влага на листьях может повредить их, и к тому же быстрее испаряется, так и не достигнув почвы.

Боритесь с сорняками

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Они забирают драгоценную влагу у корней ваших растений, поэтому регулярно их пропалывайте.

Купите хорошую почву

Хорошая почва — основа здорового сада. Выбирайте почву, которая подходит вашим растениям и сможет обеспечить их витаминами и нутриентами долгое время.

Поливайте цветы вовремя

Если возможно, то поливайте цветы до 9 утра, чтобы защитить их от полуденного зноя и обеспечить баланс между увлажнением и испарением влаги.

Не дайте протоптанным дорожкам разветвиться

Если ваша семья и гости всегда ходят по газону, то сделайте для них дорожку, по которой они смогут ходить, и вымостите ее плиткой или камнем.

Следите за травой на газоне

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Если стебли травы выглядят сухими и легко ломаются, то, возможно, почва слишком сухая. Чтобы проверить это, воткните отвертку в землю в нескольких местах. Если она не входит плавно в землю на глубину 15 см, то расчехляйте шланг для полива.

Не давайте газону пожелтеть

Пожелтевший газон может быть результатом удобрения — чрезмерное использование азотистых удобрений может "выжечь" траву. После того, как вы удобрили газон обязательно хорошенько его полейте, чтобы смыть удобрение со стеблей и помочь ему лучше впитаться в почву.

Желтые пятна на газоне

Чаще всего причиной пожелтевших пятен на газоне является моча ваших питомцев. Как и удобрения, она содержит азот, но в более высокой концентрации. Единственное решение — воспитание собаки. Если вы подловили вашего питомца с задранной задней ногой на вашей лужайке, то быстро промойте этот участок водой из шланга. А уже имеющиеся пятна на газоне придется пересадить.

Газонокосилкам пора на отдых

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Если вам не нравится мучиться с газонокосилками каждые 2 недели, то посейте смесь, не требующую такого частого использования газонокосилки. Разумеется, у вас не будет газона как на поле для гольфа, но аккуратный зеленый участок вам гарантирован.

Посадите пряные травы

Замените клочки газона на пряные травы: гаультерию, тимьян, шалфей, листовые салаты и даже низкорастущие ягодные кусты. Помните: что по таким растениям не стоит ходить.

Попробуйте использовать камни

Камни — пожалуй, самые неприхотливые элементы сада. Используйте каменные или бетонные плиты для украшения вашего сада. Если вы не обладайте достаточными знаниями, то обратитесь к ландшафтному дизайнеру. Перед укладкой каменных плит обязательно положите специальную ткань, сквозь которую не будут прорастать ненужные растения.

Предотвращайте распространение сорняков

Используйте натуральную мульчу — она сохранит почву прохладной, защитит ее от перегрева и преждевременного высыхания, обеспечит доступ кислорода к корневой системе, а также легко компостируется, превращаясь в удобрение для почвы.

Не всякая мульча полезна

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Выбирайте мульчу только из проверенного источника — если она содержит споры грибов, семена сорняков, вирусы или грибок, то все это может заразить весь ваш сад.

Мойку дома доверьте профессионалам

Мойка дома струей воды под очень сильным давлением — дело не такое уж и простое. Кирпич и вагонка отмываются легко, а хрупкое дерево можно очень легко повредить.

Приведите почтовый ящик в порядок

Если ваш почтовый ящик видал и лучшие деньки, то это видит не только почтальон. Покрасьте его защитной краской, которая предотвращает появление и распространения ржавчины.

Да будет свет

Фонари-светлячки, которые работают на солнечной энергии идеально годятся для освещения дорожек или тропинок и незаметны для счета за электричества. Разместите светильники так, чтобы их свет создавал непрерывный световой коридор.

Украсьте входную дверь

Чтобы освежить входную дверь, выберите краску, соответствующую материалу двери или украсьте дверь растениями, требующими мало внимания, или посадите недорогие однолетние растения, например, недотроги.