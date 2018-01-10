Семь самых распространенных ошибок садовода и как их избежать

Delfi Dom Sad
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Слишком большое дерево в саду
Семь самых распространенных ошибок садовода и как их избежать
Foto: Shutterstock

Все садоводы когда-то были начинающими и допускали ошибки. Однако не всегда получается соотнести причину и последствия, поэтому ошибка может повторяться вновь и вновь. Good Housekeeping рассказывает о самых частых ошибках садоводов и о том, как их избежать.

Неправильный полив

Семь самых распространенных ошибок садовода и как их избежать
Foto: Shutterstock

Многие поливают свой сад в неподходящее время. Если вы поливаете цветы в разгар дня, то вы допускаете сразу две ошибки: 1) большая часть воды просто испарится и 2) капельки воды на листьях будут работать как стеклянные линзы, через которые солнечные лучи могут повредить и прожечь листья. Поливайте растения ранним утром или поздним вечером, чтобы дать растениям напиться и не повредить листья.

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Слишком большое дерево в саду

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Delfi Dom Sad

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