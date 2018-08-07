"Синенькие" пошли: Как вырастить самые вкусные баклажаны

Баклажаны, пришедшие к нам из Индии в VIII веке, бывают самых разных размеров, форм и расцветок. В Европе баклажан особенно полюбили в Испании, на юге Франции и на Сицилии. Good Housekeeping рассказывает, как вырастить вкусные и красивые баклажаны.

Классический баклажан обычно грушевидной формы и темно-фиолетового цвета, но вы всегда можете выбрать любую расцветку из множества сортов — от продолговатого лилово-белого сорта Fairy Tale до круглого и фиолетово-розоватого Rosa Bianca. Баклажанам нужно минимум три месяца стабильно теплой погоды, поскольку холодная почва или погода вредят баклажанам и повышают риск появления болезней и вредителей.

Сажаем баклажаны

Лучше всего проращивать баклажаны в помещении за 6-9 недель до предполагаемых последних морозов. Замочите семена на ночь чтобы стимулировать прорастание и высейте их на глубину в полсантиметра в рассыпчатый мелкий субстрат, например, вспученный вермикулит. В течение первых 8-10 дней подогревайте поддоны снизу, чтобы температура субстрата была 25-30 градусов.

Когда ростки вырастают до 7-8 см, их пересаживают в отдельные горшки. Когда температура на улице ночью становится не ниже 10 градусов, постепенно выносите их на улицу, чтобы они привыкали к свежему воздуху и "закалялись". Пересаживать баклажаны в почву можно только лишь когда воздух и почва прогреются до 20 градусов.

Баклажаны лучше всего растить на приподнятых грядках, которые весной быстрее прогреваются. Чем больше у растений пространства, тем они будут здоровее и урожайнее, поэтому сажайте их в 60-90 см друг от друга. Хорошенько их полейте и насыпьте 1-2 чашки компоста вокруг каждого растения и аккуратно прижмите слой к земле.