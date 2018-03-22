Сколько всходит рассада перца, помидор и баклажанов

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Сколько всходит рассада перца, помидор и баклажанов
Foto: Pixabay

Промежуток времени от начала посева семян и до их прорастания может в различных случаях существенно отличаться. Как быстро всходит рассада перца, помидор и баклажанов в домашних условиях?

Прорастание семян рассады овощей напрямую зависит от правильности ухода за ними. Если просто ткнуть в землю сухие семена, то время до появления всходов существенно увеличится. А вот заранее пророщенные семена взойдут достаточно дружно за минимальный отрезок времени, пишет портал "Как просто".

Сколько дней всходит рассада перца

Для того, чтобы рассада перца дружно взошла, необходимо правильно провести посев. Семена перца кладут в углубления в почве на плоскую сторону, затем их присыпают просеянной почвой. Причем перец сразу сажают на глубину около 2 см в отдельные емкости, так как он плохо переносит пикировку. Далее горшочки прикрывают пленкой и ставят в теплое место. Если семена предварительно замочить перед посевом на 1-2 дня в небольшом количестве воды, то перец взойдет через 4-5 дней. При сухом способе заделки этот промежуток увеличится вдвое и составит 8-10 дней. При этом, если не соблюдать условия выращивания, то прорастание семян перца может произойти только через 2-3 недели.

Сколько дней всходит рассада баклажанов

В целом выращивание рассады баклажанов очень похоже на рассаду перцев. Но существуют и свои особенности. Если рассаду перца изначально нужно ставить в полутемное место, то рассаду баклажанов сразу помещают на подоконник с солнечной стороны помещения. Да и время прорастания семян баклажанов на 2-3 дня больше. Это касается, как пророщенных семян, так и сухих. А если в помещении не соблюдается температурный режим (+26 - +28 градусов), то рассада баклажанов может взойти только через 3-4 недели. В дальнейшем температуру понижают.

Сколько дней всходит рассада помидор

Выращивать рассаду помидор необходимо с пикировкой. Поэтому их сажают в общие большие емкости. В бороздки, которые располагаются через каждые 4-5 см, раскладывают семена в горизонтальном положении. Затем емкость накрывают пленкой и ставят в светлое место при комнатной температуре. Пророщенные семена помидор взойдут через 4-5 дней, а сухие семена – на 7-8 день.

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