Теплолюбивые гости. Топ-10 садовых растений, желающих перезимовать у вас дома

Delfi Dom Sad
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Фуксия
Теплолюбивые гости. Топ-10 садовых растений, желающих перезимовать у вас дома
Foto: Shutterstock

Кому не жаль каждую зиму терять садовые растения из-за холодов? Многие из растений — многолетние, и спокойно могут перенести зиму, если занести их на зиму в теплое помещение. Издание The Spruce рассказывает о 10 растениях, которые могут "перезимовать" дома, чтобы радовать вас своими цветами и зеленью весной.

Особенно хорошо себя чувствуют тенелюбивые растения, поскольку в помещении обычно меньше солнечного света. Стоит принять во внимание и другие условия — температуру, влажность. Тропические растения более капризны и требуют больше внимания. Акклиматизацию растений следует начинать постепенно. Заносите их в помещение, когда открыты все окна.

Бегония

Теплолюбивые гости. Топ-10 садовых растений, желающих перезимовать у вас дома
Foto: Pixabay

Бегония — популярный выбор любителей растений, благодаря своей разнообразной расцветке. Бегонию довольно сложно выращивать в помещении, поскольку она любит высокую влажность, но тут может пригодиться блюдце с камешками. Бегония любит теплую почву, которая между поливами чуть высыхает.

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Фуксия

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Delfi Dom Sad

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