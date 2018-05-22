С 24 по 30 мая в фойе Пальмового дома в Ботаническом саду пройдет первая в Латвии выставка сенполий – посетители смогут полюбоваться на цветы из коллекции Латвийского общества кактусов и других суккулентов.

Выставка сенполий (или как их еще называют – узамбарских фиалок) в Ботаническом саду станет первым мероприятием в Латвии, на котором эти растения можно будет увидеть в таком большом количестве. До сих пор сенполии можно было видеть только в рамках проходящих в Музее природы выставок кактусов.

В дикой природе сенполия встречается в горных регионах Танзании и Кении, причем наибольшее количество растений сосредоточено в Узамбарских горах. Сенполии нередко растут около водопадов, на террасах рек, в условиях водяной пыли и тумана.

Foto: Vida Press

Открыл это растение в далеком 1892 году военный комендант Узамбарского округа Германской Восточной Африки Вальтер фон Сен-Поль (из чего становится понятно, откуда произошло название цветка). Он увидел растение во время одной из своих прогулок, после чего собрал семена и выслал их на родину, где они очень быстро оказались в руках представителей Дендрологического общества Германии.

Через год растения попали на международную выставку цветов, а еще через 34 года сенполию привезли в США, где она быстро стала одним из самых востребованных комнатных растений. К 1950 году было выведено уже более 100 сортов, а на сегодняшний день их число превышает 32 тысячи.

Foto: Vida Press

Цветоводы обожают сенполию и неудивительно почему: это компактное, обильно цветущее растение с множеством форм и широкой палитрой цветов. Соблюдая режим осторожного полива, высокой влажности и яркого, но не прямого солнечного света, можно добиться нескольких цветений за год. А отдельные цветоводы умудряются поддерживать сенполию в цветении круглый год.

Поливать сенполию надо снизу, чтобы вода впитывалась через корни.

Растение и его цветы нетоксичны для домашних питомцев, что делает его идеальным и неприхотливым комнатным цветком.

Все желающие также могут принять участие в мастер-классе, который пройдет в Ботаническом саду 25 мая в 18:30. Записаться на участие в семинаре можно по электронной почте agnese.reke@lu.lv или телефону 67450860.