Вкус лета: как вырастить сочный ревень

Delfi Dom Sad
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Выращиваем рабарбар
Вкус лета: как вырастить сочный ревень
Foto: Shutterstock

Если летнюю королеву ягод — клубнику — можно купить и зимой, то ревень ассоциируется у нас только с летом, когда из него готовят морсы, пироги, десерты, кисели и даже пряные соусы и супы. Good Housekeeping рассказывает, как вырастить сочный ревень.

К счастью для тех, кто не любит много возиться на грядках, ревень — выносливое растение, не доставляющее проблем. Посадите несколько черешков, и каждый год весной вы сможете баловать свою семью рабарбаровыми деликатесами. Главное — не ешьте листья ревеня, поскольку они ядовитые.

Сажаем ревень

Вкус лета: как вырастить сочный ревень
Foto: Shutterstock

Рабарбар любит прохладу и яркий свет. В более теплом климате растение хорошо чувствует себя в легкой тени, но его стебли становятся более тонкими и длинными.

Лучше всего выращивать рабарбар из черешков в солнечном месте с почвой с хорошим дренажем и вдали от дорожек.

Перед посадкой подготовьте ямку минимум 45 см глубиной и 90 см в ширину. Разрыхлите почву и положите сверху 15—сантиметровый слой компоста. Если почва бедна фосфором, то добавьте горстку костной муки. Поместите черешки на глубину 3-5 см от поверхности.

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Выращиваем рабарбар

Source info

Delfi Dom Sad

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