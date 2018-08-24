Влияет ли забор на урожай в саду и огороде?

Казалось бы – как соотносятся между собой забор на участке и урожай, который вы собираете с собственного огорода? Что лучше – непродуваемый забор из профессионального настила или легкий продуваемый забор из сетки? Становится ли хуже растениям от плотного забора, за которым ничего не видно? Разбирается портал "Хозяйство".

На самом деле за такими заборами растения чаще болеют и хуже плодоносят. Участки не продуваются, в них постепенно накапливаются инфекции, развиваются и вспыхивают грибные болезни. Даже почва становится более кислой. Снега у забора становится больше, то есть где-то пусто, а где-то – густо. Тает он довольно неравномерно. Вот и получается, что где-то сыро и копать еще нельзя, а где-то уже сухо. Микроклимат из-за таких заборов действительно меняется, особенно если участок небольшой.

Поэтому приходится запасаться фунгицидами и инсектицидами, рыхлить часто почву. В целом больше тратить сил и денег на выращивание урожая.

Наверняка скажут, а как же южная сторона забора. Действительно, если сажать растения с южной стороны забора, то можно выращивать и более теплолюбивые культуры в нашем рискованном климате. Там они получают больше тепла и лучше себя чувствуют. Но что делать с северной, восточной и западной сторонами? Там условия для растений складываются не лучшие. Именно поэтому рекомендуются продуваемые заборы.