Время пересаживать! Советы специалиста

Ранняя осень – подходящее время для пересадки растений. Например, если за прошедший год ваше растение сильно увеличилось в размерах, самое время пересадить его в больший горшок.

Подготовка

Комнатные растения рекомендуется пересаживать раз в год. Если растение не слишком увеличилось в размерах, это можно делать реже. Начните с выбора горшка. Он должен быть примерно на один размер больше прежнего. Лучше всего покупать глиняные горшки с отверстием внизу. Стенки из глины позволяют почве дышать, а через отверстие будет стекать лишняя влага. Правда, для фаленопсисов (в народе их называют орхидеями) лучше подойдет прозрачный горшок.

Независимо от вида горшка его лучше поставить на блюдце, куда будет попадать лишняя вода. Конечно же, горшок является также элементом интерьера, поэтому стоит выбирать что-то стильное.

Выбор почвы

После того, как вы определись с горшком, надо подобрать подходящую почву. Особенный субстрат требуется для кактусов и фаленопсисов. Например, почва для кактусов содержит, в основном, песок, а почва для фаленопсисов, наоборот, в песке почти не нуждается. Остальным растениям подойдет универсальная почва. Впрочем, при покупке все равно важно обратить внимание на этикетку. Например, некоторые виды почвы лучше подходят для цветущих растений. Для пересадки вам понадобятся также щебень или керамзит.

Не забывайте об удобрении. В основном, используются жидкие удобрения, но можно приобрести и сухие, которые разбавляют водой.

Шаг за шагом

Процесс пересадки начинается с того, что в новый горшок насыпают щебень или керамзит, чтобы скопившаяся вода легко вытекала наружу. Затем небольшую часть сосуда нужно заполнить почвой. После этого аккуратно достаньте растение из старого горшка. Следите за тем, чтобы не повредить корни. Прилипшую землю с корней отряхивать не нужно. Растение нужно поместить в новый горшок и добавить необходимое количество почвы. Затем обильно полейте растение. При необходимости нужно добавить ещё почвы и снова полить.

Когда растение приживется (около двух недель), можно начать добавлять в воду также удобрение.