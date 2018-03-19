Выбираем растения для живой изгороди

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Выбираем растения для живой изгороди
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Живая изгородь – это красиво, практично и всегда актуально. Это один из оптимальных вариантов ограждения земельного участка и зонирования территории. Вначале нужно выбрать растения: они могут быть хвойными, лиственными и даже цветущими, различными по высоте и условиям ухода. Как именно это лучше сделать рассказывает портал "Как просто".

Для изгороди лучше подбирать простые в уходе и быстрорастущие деревья и кустарники, подходящие для вашей климатической зоны. Важно помнить, что высаживать их нужно в конце лета или начале осени.

Изгородь из вечнозеленых растений


Прекрасными вариантами для изгороди будут ели, можжевельник, кипарисовик горохоплодный, пихта, сосна, туя и тис. Украшением участка станет канадская, сербская или сизая ель. Можжевельник часто встречается в живой изгороди, обычно используют простые в уходе виды: горизонтальный, обыкновенный, китайский и виргинский. Тис не боится морозов, прекрасно себя чувствует в тени и приживается на любых грунтах.

Лиственные растения

Сад украсят листопадные кустарники и деревья: сирень, акация, клен, боярышник, бузина, смородина, бересклеты, калина и жасмин-чубушник. У садоводов также распространен листопадный барбарис с пурпурными побегами. Сделать из изгороди настоящее произведение искусства поможет бирючина, ее кустам можно придать любую форму. Боярышник будет радовать своими яркими красками с весны до поздней осени. Также можно сажать самшит и форзицию, но это довольно прихотливые растения, которые не боятся морозов, но могут погибнуть от яркого солнца и сильного ветра.

Плетущиеся растения для изгороди

Живая изгородь – это элемент ландшафтного дизайна и украшение участка. Чтобы она радовала глаз, многие садоводы выбирают цветущие плетущиеся растения. К ним относится роза плетистая, но для изгороди нужно выбирать только зимостойкие сорта. Она цветет очень долго, окрас желтый, белый, бордовый или красный.

Неповторимый аромат летом подарит жимолость каприфоль, к тому же она хорошо переносит морозы. Не менее популярны глицинии, кампсисы, клематисы, калистегия, шиповник обыкновенный, дейция, гортензия и японская спирея.

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