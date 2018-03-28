Яичная скорлупа как удобрение: как собирать и правильно использовать

Не каждый дачник знает, что полезное удобрение для огорода он просто-напросто выбрасывает в мусорное ведро. Это – яичная скорлупа. Она вместе с другими отходами отправляется на свалку, а могла бы стать полезной и обогатить состав почвы. Как правильно использовать яичную скорлупу рассказывает портал "Дачная жизнь".

Если задаться целью, то за несколько месяцев можно набрать 1-2 кг скорлупы и удобрить почву. Таким образом, можно повысить урожайность и за сезон собрать в 2 раза больше урожая.

Зачастую скорлупу от яиц садоводы-любители просто распределяют по поверхности земли. Но такой метод не относится к удобрению почвы, поскольку крупными кусками скорлупа просто лежит на ней. А вот для птиц, которые с большим удовольствием слетаются полакомиться вкусной и полезной пищей, в таком виде яичная скорлупа приносит значительно больше пользы.

Чем полезна яичная скорлупа

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Вернемся к птичкам: после того как их организм переработает яичную скорлупу, основной полезный компонент – карбонат кальция (на 93% скорлупа состоит из этого вещества) – становится полезным и хорошо усваиваемым для растений.

Естественно, в огромных количествах такой птичий помет нигде не достанешь, поэтому стоит рассмотреть более доступный вариант с яичной скорлупой. Многие дачники используют вместо скорлупы мел и известь, поскольку в них также содержится карбонат кальция, но они забывают о содержащихся в скорлупе таких полезных микроэлементах, как сера, фосфор и кремний.

В составе яичной скорлупы преобладают углекислые соли калия – около 93-94%, магний – 1.3%, фосфаты – 1.7% и органические вещества – 3%.

Как собрать скорлупу

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В месяц семья из 3-х человек может потреблять до 100 яиц! Скорлупа от них, естественно, отправляется в мусорное ведро. Путем простых математических подсчетов можно определить, что за 1 год можно насобирать около 10 кг ценного удобрения.

Существуют правила сбора скорлупы – после того как яйцо разбивается, скорлупу складывают в просторную бумажную коробку и оставляют подсыхать. Нужно выбрать теплое место, чтобы за несколько дней белковая пленка не испортилась, а высохла естественным путем. После того, как яичная скорлупа полностью высохнет (обычно на это уходит от 3 до 5 дней), ее разминают и складывают в бумажные пакеты. Хранится сырье в сухом месте. Нельзя помещать скорлупу в полиэтиленовый пакет, чтобы не допустить образования влаги и порчи.

Собирают скорлупу и с вареных яиц, только нужно тщательно снимать одну скорлупу, без внутренней части – такая осторожность позволит собрать настоящее полезное удобрение.

Приготовление удобрения

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Чтобы процесс измельчения яичной скорлупы не доставил много хлопот, делать это нужно постепенно. Если вы насобирали 1 кг сырья, можно приступать к измельчению.

Постелите на стол мягкую чистую ткань (можно воспользоваться плотной клеенкой). Затем разложите яичную скорлупу и хорошенько пройдитесь по ней деревянной скалкой. Сухая скорлупа быстрее измельчится. Теперь осталось перетереть сырье в кофемолке или пропустить через мясорубку. Это нужно делать обязательно, потому что крупные кусочки скорлупы не принесут почве пользу, так как они будут разлагаться очень и очень медленно. Готовую яичную муку складывают в банки, притирают плотно крышками.

Можно поступить иначе и сделать комбинированное удобрение – испечь на костре или в печи скорлупу от яиц вместе с золой. Такое удобрение будет богато фосфором, калием, магнием и карбонатом кальция. Такой коктейль, а также сама по себе измельченная яичная скорлупа как удобрение принесет больше пользы для кислых глинистых почв, улучшив их структуру.

Естественно, говорить о том, что внесение только яичного порошка не заменит полного известкования почвы, но если делать это из года в год, то тогда можно повысить урожайность.

Можно также приготовить жидкое удобрение из порошка скорлупы:

Высушите скорлупу от яиц.

Измельчите ее естественным путем, пропустите через мясорубку или кофемолку.

Порошок сложите в стеклянную бутыль, залейте водой. Закройте плотной крышкой.

Банку можно поставить в темное прохладное место.

Через 2 недели вода станет мутной и появится неприятный запах. Это будет означать, что питательное удобрение готово.

Перед тем как выполнить подкормку растений, его нужно развести обычной водой в пропорциях 1 к 3.

Маленький нюанс: посмотрите на внутреннюю часть скорлупы – там осталась тонкая высохшая белковая пленка. Белок является хорошим питательным веществом для растений. Если сжечь скорлупу в печи или на костре, то белок уничтожится, поэтому есть смысл сделать несколько видов подкормки из скорлупы.

Как использовать яичную скорлупу

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Как защита от кротов. Таким образом, можно навсегда избавиться от этих вредителей, если в ямку во время посадки положить несколько кусочков сухой яичной скорлупы. Грызуну не понравятся острые края и он больше не будет рыть ходы.

Используя скорлупу, можно защитить растения от загнивания корневой части ("черная ножка"). С целью профилактики, порошком посыпают почву, где высажены растения. С лечебной целью, если уже часть растений поражена, их полностью выдергивают, а почву обильно посыпают порошком измельченной скорлупы.

Для раскисления почвы. Если у вас имеются большие запасы скорлупы, тогда на 1м2 добавляют 500 гр измельченной скорлупы. Если у вас не очень много удобрения, тогда перед посадкой в каждую лунку кладут горсть яичной пудры.

В качествеудобрения для всех растений. Подкармливают таким полезным напитком любые растения с целью обогащения микроэлементами. Используя это удобрение можно получить хороший урожай капусты, корнеплодов, лука, овощей, сливы и вишни.

Объявить войну слизням также можно при помощи этого удобрения – рассыпьте сверху на капустную грядку часть измельченной скорлупы и немного крупных кусочков.

Чтобы избавиться от медведки и защитить растения, также можно внести в лунки при посадке немного измельченного порошка яичной скорлупы.

Очень любят "белое покрывало" из измельченной скорлупы баклажаны, арбузы и дыни. Необходимо на 1м2 земли добавить по 2 стакана порошка.

Если томаты начали чернеть, попробуйте внести в почву немного измельченного удобрения из скорлупы яиц. Мгновенного эффекта ожидать не стоит, а вот через некоторое время растение начнет выздоравливать.

Яичную скорлупу нужно добавлять и в компостную кучу, а также в небольшом количестве в почву для рассады и для выращивания комнатных растений, чтобы разрыхлить землю.

Из крупных кусочков скорлупы можно получить хороший дренаж для выращивания крепкой рассады – необходимо на дно каждого стаканчика положить немного яичной скорлупы, а потом сверху добавить землю. Такой дренаж полюбят все растения без исключения.

Комнатные цветы можно поливать настоем из яичной скорлупы. Для его приготовления нужно взять часть скорлупы – ошпарить ее кипятком, залить обычной водой и оставить на 4 дня. После чего можно использовать удобрение для полива растений.