Зеленый щит: 19 растений, которые отпугивают насекомых и вредителей

Пока еще не настолько тепло, чтобы наслаждаться прекрасными вечерами в саду, и трудно вспомнить, как могут раздражать насекомые. DELFI Tavs Dārzs предлагает не затягивать и уже сейчас распланировать клумбы и зеленые насаждения, чтобы украсить сад и сделать его максимально свободным от насекомых и вредителей.

Химические средства и эфирные масла — не единственный способ заставить насекомых держаться подальше от вашего сада. Садовод Антра Балоде рассказывает, какие растения отпугивают раздражающих насекомых.

Многие растения отпугивают насекомых своим сильным ароматом — например, укроп, конопля, кориандр и помидоры отпугивают капустницу. Конопля, пижма и хрен не нравятся колорадским жукам, а ромашка, чеснок, купавка и тысячелистник — мухам. А запах полыни, мяты, бузины, любистка, чеснока и чернокорня лекарственного не нравится улиткам.

Далее Андра рассказала о растениях, которые отпугивают мух, комаров и других насекомых от сада, в котором многие из нас любят проводить время летними вечерами.