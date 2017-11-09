Зима близко: Как уберечь садовые растения от морозов

Delfi Dom Sad
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Чем утеплять растения на зиму
Зима близко: Как уберечь садовые растения от морозов
Foto: Shutterstock

Готовясь к зиме, важно позаботиться и о садовых растениях, чтобы они не замерзли. Важно утеплить все морозонеустойчивые растения — розы, некоторые сорта винограда, самшит, буддлеи, юкку, пираканты и т.д. Некоторые растения следует утеплять только в первые годы их жизни, пишет Delfi Tavs Dārzs.

Какой будет зима — предсказать невозможно. Зимы бывают бесснежные, что особенно опасно для растений — пара дней гололедицы и растения погибают. Для большинства растений критической отметкой является -25 градусов, а у завезенных пород этот порог составляет -20 градусов.

В городских садах растения хорошо зимуют и без укрытия. У моря обычно всегда теплее, меньше снега, но чаще бывает гололедица, поэтому стоит накрывать корневую зону. В Латгале обычно снега больше и чаще обмерзают стебли, ветви, почки, поэтому важно укрыть растения еловыми лапами. Растения можно утеплять, когда промерзает земля, иначе под утеплением могут завестись мыши, которые грызут растения.

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Чем утеплять растения на зиму

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Delfi Dom Sad

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