Зимнее лечение деревьев в саду: что и как можно сделать?

Чтобы деревья плодоносили и росли долгие годы, надо залечивать у них раны. Для чего зима − самое удачное время. Делать в саду, кроме этого, нечего, а также на кронах нет листьев, что делает хорошо заметными самые небольшие раны.

Как пишет портал "Хозяйство", лечение обычно всегда однотипное: поиск раны, удаление отмерших тканей, промывка раны раствором железного купороса, 2-3 ст. ложки на 2 л воды. Потом ждут несколько дней, пока рана подсохнет, и замазывают садовым варом, подогретым в теплом помещении. Или глиняной замазкой, состоящей из глины, коровяка и медного купороса. Весной раны надо будет обработать повторно.

Садоводы вносят свои коррективы. Так, при поражении коры цитоспорозом стараются обработать раны формалином для дезинфекции. Это приводит к отмиранию части тканей и ухудшению их зарастания. Но проводить такое обеззараживание в случае возможного распространения инфекции необходимо. Ускорить зарастание небольших ран поможет пересадка коры с удаляемых при обрезке ветвей.

Чем замазывать раны от разломов и задиров? Сорт краски не имеет роли, лишь бы в ее состав не входили никакие минеральные масла – нефть, керосин, бензин и т.п. Так, краска на основе бензина проникает на 3-5 см вглубь древесины и вызывает такое отмирание, что будет после этого, догадаться нетрудно. В лучшем случае получится дупло.

Поэтому если у вас нет надежной краски и нет садового вара, тогда используйте смесь глины, коровяка, золы и медного купороса.

Если появились в саду дупла, то это уже нехорошо, но лечить можно. Для чего железным или деревянным скребком зачищают дупло от отмерших участков. После чего промывают раствором железного купороса, забивают щебнем и заливают цементом. Работа напоминает работу стоматолога. Но такая стоматология позволит значительно продлить жизнь ветви, а то и всего дерева.

Материалы на основе глины и навоза при лечении дупла противопоказаны, так как ускоряют разложение прилегающих тканей. Интересно, что работу с дуплами вели еще в древности и приемы спасения деревьев практически не изменились. Так, древние греки и римляне после зачистки дупло обмазывали сосновой смолой или асфальтом, затем наполняли галькой и цементировали известью. Как видим, мы ушли от них совсем недалеко.