Золотые правила ухода за лужайкой для тех, кому лень и некогда

Если бородатый анекдот про идеальный британский газон, который надо "стричь и поливать каждый день — и так 300 лет подряд" всегда вызывал у вас отторжение и нежелание НАСТОЛЬКО погружаться в заботу о лужайке, то… радуйтесь, потому что мы сейчас расскажем основные правила ухода за зеленью во дворе для тех, кому лень и/или некогда. Тем более, что пришла пора!
За сами правила спасибо ресурсу richsoil.com, к основной статье которого вы всегда можете обратиться.
Основные правила, коротко:
- Установите высоту газонокосилки настолько высоко, насколько можно (7.5-10 сантиметров);
- Поливайте только тогда, когда трава выглядит засохшей, но если уж поливаете, то поливайте как следует.
Дополнительно:
- Удобряйте органикой весной и осенью.
- Профессионально тестируйте уровень кислотности почвы. Добавляйте известь, если она ниже 6.0 и садовую серу, если выше 7.0.
- Насколько глубок слой плодородной земли под лужайкой? Если хотя бы 10 сантиметров — качество травы будет "нормальным". Для выдающейся нужно как минимум сантиметров 20.