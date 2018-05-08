Золотые правила ухода за лужайкой для тех, кому лень и некогда

Delfi Dom Sad
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Высота, выгорание и сорняки
Золотые правила ухода за лужайкой для тех, кому лень и некогда
Foto: Shutterstock

Если бородатый анекдот про идеальный британский газон, который надо "стричь и поливать каждый день — и так 300 лет подряд" всегда вызывал у вас отторжение и нежелание НАСТОЛЬКО погружаться в заботу о лужайке, то… радуйтесь, потому что мы сейчас расскажем основные правила ухода за зеленью во дворе для тех, кому лень и/или некогда. Тем более, что пришла пора!

За сами правила спасибо ресурсу richsoil.com, к основной статье которого вы всегда можете обратиться.

Основные правила, коротко:

  • Установите высоту газонокосилки настолько высоко, насколько можно (7.5-10 сантиметров);
  • Поливайте только тогда, когда трава выглядит засохшей, но если уж поливаете, то поливайте как следует.

Дополнительно:

  • Удобряйте органикой весной и осенью.
  • Профессионально тестируйте уровень кислотности почвы. Добавляйте известь, если она ниже 6.0 и садовую серу, если выше 7.0.
  • Насколько глубок слой плодородной земли под лужайкой? Если хотя бы 10 сантиметров — качество травы будет "нормальным". Для выдающейся нужно как минимум сантиметров 20.

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Высота, выгорание и сорняки

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Delfi Dom Sad

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