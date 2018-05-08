Золотые правила ухода за лужайкой для тех, кому лень и некогда

Если бородатый анекдот про идеальный британский газон, который надо "стричь и поливать каждый день — и так 300 лет подряд" всегда вызывал у вас отторжение и нежелание НАСТОЛЬКО погружаться в заботу о лужайке, то… радуйтесь, потому что мы сейчас расскажем основные правила ухода за зеленью во дворе для тех, кому лень и/или некогда. Тем более, что пришла пора!