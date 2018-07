Vieta ar baisu slavu – pamests 'cilvēku zoodārzs' Parīzes pievārtē

Netālu no Parīzes atrodas vieta, kuru apvij nevainīgu ļaužu ciešanas un drūmi pagātnes noslēpumi. Pirmajā acu uzmetienā šķietami parastā, nolaistā un aizmirstībā grimstošā parkā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā tika rīkotas izstādes, kurās līdzās dzīvniekiem un eksotiskiem augiem tika izrādīti arī iezemieši no franču kolonizētajām zemēm.

Parkā ar nosaukumu "Jardin d'Agronomie Tropicale", kas savas durvis apmeklētājiem vēra 1899. gadā, bija apskatāma koloniālā izstāde, kurā lepni tika izrādītas Francijas koloniju dažādās bagātības.

Savukārt 1907. gada vasarā ekspozīciju papildināja īsti cilvēki no kolonizētajām zemēm, vēsta "Caters News Agency" ziņu aģentūra, kas publiskojusi foto no parka ziedu laikiem un kadrus no mūsdienām.

Pamestajā izstāžu parkā šovasar paviesojies amerikāņu fotogrāfs Sefs Louless, kurš atzinis – vietai piemītot visai biedējoša aura. "Man likās pilnīgi neticami, ka šāda vieta agrāk vispār eksistējusi," sacījis fotogrāfs.

"Cilvēku zoodārzā" publikai tika izrādīti ļaudis no Madagaskaras, Indijas, Sudānas, Marokas, Kongo un citām kolonizētajām zemēm. Franču interese par eksotiskajiem ļaudīm bijusi milzīga – tiek vēstīts, ka izstādi apmeklēja aptuveni viens miljons interesentu.

Tikmēr eksponātiem no siltajām zemēm nācās ciest pazemojumu un mocīties aukstumā. Ne bez iemesla mūsdienās šī izstāde tiek uzskatīta par nacionālo kauna traipu Francijas vēsturē.

Foto: Caters News/Scanpix/LETA

Kolonizēto zemju ļaudis dzīvoja nelielos ciematiņos, kas bija veidoti pēc viņu dzimtās zemes līdzības. Tas bija arī savdabīgs eksperiments, kurā tika izmēģināts, vai Francijas klimats ir labvēlīgs, piemēram, banānu un kafijas audzēšanai.

Parka apmeklētāji tematiskajos ciematiņos varēja arī iegādāties dažādus labumus no kolonizētajām zemēm – gan pārtiku un garšvielas, gan amatnieku darinājumus un citas eksotiskas lietas.

Pēc Pirmā pasaules kara parks arvien retāk tika izmantots izstādēm, līdz tas pavisam tika atstāts novārtā.

Mūsdienās parks kļuvusi par iecienītu galamērķi fotogrāfiem, kas iemūžina agrāk slavenas un varenas, bet tagad aizmirstībā grimstošas vietas, kuru pagātni vairumā gadījumu apvij nelāga slava.