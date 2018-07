@tdk_ramtai izaicina visus spēcīgos @dziesmusvetki dalībniekus uzticēties vienam otra prasmēm #dzivaiskresls . Rokas - skaisti sānos, citas pamatpozīcijas variācijas atstājam jūsu radošumam! :) kā pirmos izaicinām lieliskos @tdk_aurora @tdkkarbunkulis @da_dailrade ! 😋 #dziesmuundejusvētki2018 #izaicinājumspieņemts #liencaurikartiņai

