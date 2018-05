Plašu ažiotāžu un sociālo tīklu lietotāju sašutumu izraisījis ceturtdien, 17. maijā, portāla "Delfi" sadaļā "Versijas" publicētais Saeimas deputāta Jāņa Dombravas raksts "Ārvastu studenti – kebabu cepēji" , kurā viņš dalījies savās pārdomās par ārvalstu studentiem Latvijā un viņu patiesajiem nolūkiem, ierodoties šeit it kā studēt.

Dombrava norādījis, ka pēdējos gados Rīgā ir parādījušās neskaitāmas ēstuves, kurās strādā imigranti, bet pa ielām pārvietojas cilvēki Latvijai netipiskos apģērbos. "Daudziem pirmā doma ir, ka tie varētu būt patvēruma meklētāji. Tomēr nē, lielākā daļa no šiem imigrantiem ir ieceļojusi Latvijā zem piesega "ārvalstu students"," vēstījis politiķis.

Kā norādījis Dombrava, kopš 2012. gada trešo valstu valstspiederīgo studentu un apmaiņas studentu skaits ir pieaudzis piecas reizes (no 696 līdz 3397) un liela daļa no šiem studentiem nāk no valstīm, kurās ir augsts terorisma līmenis.

Politiķis izvirzījis versiju, ka ne visi ārvalstu studenti šeit tiešām ieradušies izglītoties. Viņaprāt, daudziem ieceļotājiem tas ir tikai aizsegs, lai varētu dzīvot un strādāt Eiropas Savienībā, jo Imigrācijas likums paredz iespēju ārvalstniekam būt "mūžīgajam studentam".

"Uz augstskolu nenāc, samaksā studiju maksu un turpini "studēt" un dzīvot Latvijā kaut 10 gadus," prātojis Dombrava, piedāvājot risinājumu noteikt, ka turpmāk kopējais studiju ilgums drīkstēs būt tikai par vienu gadu ilgāks, nekā ir studiju programmā noteiktais gadu skaits.

Šie izteikumi sociālajos tīklos izraisījuši pamatīgu šūmēšanos. Lai gan netrūkst tādu, kas atbalsta Dombravas viedokli, daudzi deputātu arī nopēluši un neganti izsmējuši, viņa lielo satraukumu dēvējot par nepamatotu un pilnīgi muļķīgu.

Es esmu tikpat lielisks fotošopa meistars kā Dombrava ir politiķis, bet es tomēr mēģināju vizualizēt ļauno nākotni, kad ielas būs pieplūdušas ar ārvalstu studentiem. pic.twitter.com/hkZrYyyRkL — alise zarina (@phronemophobe) May 17, 2018

teksta uzdevums #DombravasLoģika: "Imigrācijas likums paredz iespēju ārvalstniekam būt "mūžīgajam studentam". Uz augstskolu nenāc, samaksā studiju maksu un turpini "studēt" un dzīvot Latvijā kaut 10 gadus. aprēķināt cik jāmaksā kebabam, lai varētu samaksāt gada studiju maksu." — Arvis Villa (@Skepse) May 17, 2018

Es tā saprotu, ka miljoniem Pakistānas iedzīvotāju mūža sapnis ir braukt uz Latviju taisīt kebabus. #DombravasLoģika — Jānis A. 🍹🌞🦄 (@Zalgauckis) May 17, 2018

Tikmer @janisdombrava aizgājis full retard, stāstot, ka kebabi apdaru Latviju, latviešu valodu un kultūru. https://t.co/3ycdpRGGZs — Raimonds (@Raimonds_B) May 17, 2018

Nolāpītie pakistāņi, grauj nabaga āriešu bērnu sapņus par neierobežotajām karjeras iespējām kebabnīcās. — Krista (@Krista_Shepherd) May 17, 2018

Iespējams, ka Jānim vienkārši negaršo kebabs. Gara acīm redzu, kā viņš, pēc lāpu gājiena un tam sekojošās lustēšanās likteņziņģu pavadījumā, labāk ieturas ar nēzdodziņā rūpīgi līdzi iesaiņoto, omes cepto sklandrausi. — Jānis Polis (@JanisPolis) May 17, 2018

Pasniegts ar kečupu un majonēzi, lai nacionālāk. — Uģis Briedis (@UgisB) May 17, 2018

Dombrava noliek galvu uz ežiņas, aizver actiņas un sapņo murdziņu... pic.twitter.com/u41YycSWlN — Kristians Kareļins (@KrisjaLV) May 17, 2018

Roki nost,no mans kebab...mauki!

Antiņš Dombrava pic.twitter.com/A466idt2Bc — TomassFinks (@TomassFinks) May 17, 2018

Nav jau tā, ka Dombrava nezinātu, kā nodarbināt latviešu studentes wink wink — Ance Tarvida (@ancetarvida) May 17, 2018

Par Dombravas rakstu izteikušies arī daudzi citi "Twitter" lietotāji, kurus viņa izteikumi nav atstājuši vienaldzīgus.