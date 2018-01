Jaunā neprāta pamatā ir Kanādā dzīvojošā somāliešu izcelsmes mūziķa Al Fannana Omāra dziesma "BarBar", kas vietnē "YouTube" publicēta pirms aptuveni mēneša un pa šo laiku noskatīta vairāk nekā divus miljonus reižu, vēsta izdevums "Africa News".

Omārs savā dziesmiņā mudina cilvēkus dejot, bet īpaši lielu ļaužu sajūsmu izpelnījusies daļa, kurā galvenais varonis dzied, ka viņu esot apsēdusi mīlas blakts, kuras dēļ viņu nomoka neizturams drudzis, kas viņu beigās pavisam nogāž no kājām.

Somālieši pasākuši filmēt video, kur tiek atskaņota šī dziesmas daļa, bet sižeta noslēgumā ļaudis apkrīt vai saļimst. Tīmeklī tam dots nosaukums "Barbar izaicinājums", un ātri vien tas iemantojis visai lielu popularitāti.

The BarBar wave reached the Embassy, and we couldn't resist jumping in! Have a nice weekend Djibouti!

la vague BarBar a atteint l'Ambassade, et on n'a pas pu resisté.

Bonne fin de semaine Djibouti! pic.twitter.com/6Jm3bkuvES— US Embassy Djibouti (@US_Emb_Djibouti) January 18, 2018