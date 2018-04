Anglijas Vorikšīras grāfistes policija tviterī šonedēļ uzrunājusi sabiedrību, mudinot sniegt informāciju par vīrieti, kurš ir aizdomās turamais februārī izdarītā laupīšanā Stratfordā, vēsta raidsabiedrība BBC.

Policijas tvīts papildināts ar aizdomās turamā fotorobotu, un laupītāja bilde zibenīgi kļuvusi par interneta sensāciju. Ne vienu vien uzjautrinājis vīrieša neparastais izskats.

Mākslinieks, kurš veidojis aizdomās turamā fotorobotu, laupītāju apveltījis ar nesamērīgi lielu muti un pērļu baltiem zobiem, un ļaudis ātri vien noziedznieka izskatā saskatījuši līdzību ar dažādiem multeņu tēliem.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e